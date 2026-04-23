Soha nem fogom megtagadni a Fideszt!

2026. április 23. 10:53

A rengeteg eredményt nem lehet eltagadni!

2026. április 23. 10:53
null
Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
„Soha nem fogom megtagadni a Fideszt, azért szavaztam rájuk és azért álltam ki mellettük, mert az elmúlt 16 évben rengeteg pozitív élményem volt velük kapcsolatban. Személyes élmények. Megörököltem a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalmat a szüleimtől 2012-ben és rengeteget dolgoztunk azon, hogy megszülessenek a vágyott gyerekek.

Hatalmas előrelépések történtek: amikor a Fidesz átvette a hatalmat, Bajnaiék megadóztatták a kismamákat, aztán az Orbán-kormányok prioritásként kezelték, hogy felemeljék az édesanyákat, édesapákat: adókedvezmények, kedvezményes lakáshitelek, egyre több családbarát vállalat, rugalmas munkaidő. Rengeteg eredmény.

Az igaz, hogy a családbarát program Novák Katalin minisztersége alatt volt a csúcson, de a későbbi vezetők is dolgoztak érte.
Nagyon erős civil világ is kiépült a családok támogatására. Ez érdem és büszke vagyok, hogy résztvehettem és továbbra is résztveszek benne. Hiszen a civil munkám ugynolyan fontos ma, mint tegnap.

A filmtámogatások kapcsán kiépült a Mecenatúra Program, amiben mindenki lehetőséget kapott (igen ellenzékiek is) és reális támogatásokat kaptak a filmek. Megszűnt a hálapénz, a tartásdíjat az állam megelőlegezi, alacsony munkanélküliség, rengeteg felújított épület. Nem véletlenül választotta meg a nép négyszer őket. Nyilván sokmindent rosszul csináltak a végén, hogy megbuktak, de az nincs rendben, hogy 16 évet szidunk, mert a rengeteg eredményt nem lehet eltagadni!”

Smisla
2026. április 23. 12:16
"A rengeteg eredményt nem lehet eltagadni!" Ezzel vagyunk páran így. De egyenesen "magasztalni" fogjuk, csak legyen még néhány "ratyi" törvény! Még zsinórt is fognak ennek a csürhének mutatni..... úgy látszik, a "Lenin-fiúk" emléke elmosódott náluk - ott is volt következménye a "dicsőséges" napoknak. Meg is énekelték: "A nádasdi erdőszélen ....."
Posttenebraslux24
2026. április 23. 12:13
Deviancia nem lehet nyerő. Emberekkel foglalkozom , nyiltan vállalom véleményemet a a beteg világról. Egy pszichopata behálózta a manipulálásra hajlamos embereket. Ez nem politika, itt most a deviancia, szenny győzött. Gyermekes anyák saját gyermeküket tolták egy szerektől is torz patológiás személy karmaiban. Az országra a dögvészt hozták, dögkeselyük kerültek hatalomba, az ilyentől a megvezetett is menekülni fog.
tomnemis
•••
2026. április 23. 11:56 Szerkesztve
Csak egy apróság: Ha száz dolgot jól csináltam és egyet rosszul, akkor én arra a száz dologra emlékszem, mindenki más meg azt az egyet jegyzi meg. (A száz az egyhez nagyon jó arány, a valóságban ennél sokkal gyengébbek az eredmények.) Valami hasonló történt a választásnál is. És még sok egyéb más is... A végeredmény: töltött stukkert adtak egy majom kezébe. És tudatosul-e a majomra szavazókban valaha is, hogy mit tettek???
makapaka2
2026. április 23. 11:52
Aki gerinces, az így van ezzel!
