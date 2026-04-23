Így még nem nézett ki magyar kormány – de vajon kié lesz a valódi hatalom?
Rengeteg a kérdés a hamarosan hivatalba lépő kabinet kapcsán. Megnéztük milyen modellek voltak eddig Magyarországon.
A rengeteg eredményt nem lehet eltagadni!
„Soha nem fogom megtagadni a Fideszt, azért szavaztam rájuk és azért álltam ki mellettük, mert az elmúlt 16 évben rengeteg pozitív élményem volt velük kapcsolatban. Személyes élmények. Megörököltem a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalmat a szüleimtől 2012-ben és rengeteget dolgoztunk azon, hogy megszülessenek a vágyott gyerekek.
Hatalmas előrelépések történtek: amikor a Fidesz átvette a hatalmat, Bajnaiék megadóztatták a kismamákat, aztán az Orbán-kormányok prioritásként kezelték, hogy felemeljék az édesanyákat, édesapákat: adókedvezmények, kedvezményes lakáshitelek, egyre több családbarát vállalat, rugalmas munkaidő. Rengeteg eredmény.
Az igaz, hogy a családbarát program Novák Katalin minisztersége alatt volt a csúcson, de a későbbi vezetők is dolgoztak érte.
Nagyon erős civil világ is kiépült a családok támogatására. Ez érdem és büszke vagyok, hogy résztvehettem és továbbra is résztveszek benne. Hiszen a civil munkám ugynolyan fontos ma, mint tegnap.
A filmtámogatások kapcsán kiépült a Mecenatúra Program, amiben mindenki lehetőséget kapott (igen ellenzékiek is) és reális támogatásokat kaptak a filmek. Megszűnt a hálapénz, a tartásdíjat az állam megelőlegezi, alacsony munkanélküliség, rengeteg felújított épület. Nem véletlenül választotta meg a nép négyszer őket. Nyilván sokmindent rosszul csináltak a végén, hogy megbuktak, de az nincs rendben, hogy 16 évet szidunk, mert a rengeteg eredményt nem lehet eltagadni!”
