Bejelentették: együttműködési megállapodás született a magyar és az azeri jegybank között

A bizonytalan és bonyolult globális gazdasági környezetben a stabilitás és a kiszámíthatóság megőrzése kiemelt feladattá vált minden jegybank számára – jelentette ki Varga Mihály, aki részt vett a Türk Államok Szervezetének második jegybankelnöki tanácsülésén a Magyar Nemzeti Bank lapunkhoz eljuttatott közleménye szerint. A jegybankelnök hangsúlyozta: a magyar és az azeri jegybank között létrejött megállapodással erősödik a két intézmény közötti szakmai együttmüködés, többek között a pénzügyi innováció területén is.

Varga Mihály felhívta a figyelmet: a fokozódó geopolitikai feszültségek és az energiaárak volatilitása kihívást jelent a kis, nyitott gazdaságoknak. A Magyar Nemzeti Bank számára továbbra is az árstabilitás fenntartható elérése és a pénzügyi stabilitás megőrzése a legfontosabb prioritás – tette hozzá a jegybankelnök. Varga Mihály hangsúlyozta: a nemzetközi térben a pénzügyi rendszer modernizációja és a digitális pénzügyi megoldások fejlesztése szintén meghatározó feladat. Mint mondta: ezeken belül a Magyar Nemzeti Bank kiemelt figyelmet fordít az elektronikus fizetések fejlesztésére, valamint a pénzügyi innovációk és az új technológiák – mint például a mesterséges intelligencia – biztonságos alkalmazására. A nemzetközi jegybanki találkozók és együttműködések lehetőséget teremtenek arra, hogy ezen a területen is újabb tapasztalatokra tegyünk szert, így a stabilitás megőrzéséhez is hatékonyan hozzájárulnak – tette hozzá.