Bejelentették: együttműködési megállapodás született a magyar és az azeri jegybank között

Olyan erő írta felül Trianon gyalázatát, amire az egész világ felfigyel
A békediktátum sebe még mindig vérzik – de van okunk a reményre.
Varga Mihály kijelentette: a megállapodás hozzájárul a jegybanki tapasztalatcsere elmélyítéséhez, valamint a pénzügyi stabilitást és innovációt támogató közös szakmai munka megerősítéséhez.
A bizonytalan és bonyolult globális gazdasági környezetben a stabilitás és a kiszámíthatóság megőrzése kiemelt feladattá vált minden jegybank számára – jelentette ki Varga Mihály, aki részt vett a Türk Államok Szervezetének második jegybankelnöki tanácsülésén a Magyar Nemzeti Bank lapunkhoz eljuttatott közleménye szerint. A jegybankelnök hangsúlyozta: a magyar és az azeri jegybank között létrejött megállapodással erősödik a két intézmény közötti szakmai együttmüködés, többek között a pénzügyi innováció területén is.
Varga Mihály felhívta a figyelmet: a fokozódó geopolitikai feszültségek és az energiaárak volatilitása kihívást jelent a kis, nyitott gazdaságoknak. A Magyar Nemzeti Bank számára továbbra is az árstabilitás fenntartható elérése és a pénzügyi stabilitás megőrzése a legfontosabb prioritás – tette hozzá a jegybankelnök. Varga Mihály hangsúlyozta: a nemzetközi térben a pénzügyi rendszer modernizációja és a digitális pénzügyi megoldások fejlesztése szintén meghatározó feladat. Mint mondta: ezeken belül a Magyar Nemzeti Bank kiemelt figyelmet fordít az elektronikus fizetések fejlesztésére, valamint a pénzügyi innovációk és az új technológiák – mint például a mesterséges intelligencia – biztonságos alkalmazására. A nemzetközi jegybanki találkozók és együttműködések lehetőséget teremtenek arra, hogy ezen a területen is újabb tapasztalatokra tegyünk szert, így a stabilitás megőrzéséhez is hatékonyan hozzájárulnak – tette hozzá.
A tanácsülés keretében a Magyar Nemzeti Bank és az Azerbajdzsáni Köztársaság Központi Bankja egyetértési megállapodást írt alá a két intézmény közötti szakmai együttműködés és tudásmegosztás további erősítéséről. Varga Mihály kijelentette: a megállapodás hozzájárul a jegybanki tapasztalatcsere elmélyítéséhez, valamint a pénzügyi stabilitást és innovációt támogató közös szakmai munka megerősítéséhez.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás