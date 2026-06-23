Varga Mihály az árrésstop és a kamatcsökkentések jövőjéről is beszélt

Az előzetes várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 6 százalékra mérsékelte az alapkamatot kedden az MNB Monetáris Tanácsa, illetve ezzel párhuzamosan a kamatfolyosó két szélét is hasonló mértékben csökkentette. A monetáris tanács elkötelezett a 3 százalékos inflációs cél fenntartható elérése mellett – mondta Varga Mihály.

A jegybankelnök közölte, a júniusi inflációs előrejelzés érdemben lefelé tolódott márciushoz képest. A kedvező monetáris mozgástér megmaradása esetén folytatódhat a kamatcsökkentés, de az csak a szeptemberi inflációs jelentés fényében lehetséges – tette hozzá.

Varga Mihály arról is beszélt, hogy az amerikai-iráni megállapodás miatt az energiaárak csökkentek, de az ellátási láncok helyreállításához idő kell. Mindez a globális inflációs várakozásokat csökkentik, de a piaci szereplők az amerikai és az európai kamatszint emelkedésére számítanak. A forint országspecifikusan erősödött az elmúlt hónapokban, míg a 10 éves állampapírhozam továbbra is alacsonyabb a lengyelnél – tette hozzá. Varga Mihály felhívta a figyelmet arra, hogy idén a folyó fizetési mérleg romolhat, de jövőre javulás várható.