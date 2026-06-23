Varga Mihály az árrésstop és a kamatcsökkentések jövőjéről is beszélt

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
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Az MNB 6 százalékra csökkentette az alapkamatot, további csökkentés is jöhet. A Mandiner kérdésére Varga Mihály megerősítette, hogy 0,25 bázispontos mérséklések jöhetnek a következő hónapokban.
Az előzetes várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 6 százalékra mérsékelte az alapkamatot kedden az MNB Monetáris Tanácsa, illetve ezzel párhuzamosan a kamatfolyosó két szélét is hasonló mértékben csökkentette. A monetáris tanács elkötelezett a 3 százalékos inflációs cél fenntartható elérése mellett – mondta Varga Mihály.
A jegybankelnök közölte, a júniusi inflációs előrejelzés érdemben lefelé tolódott márciushoz képest. A kedvező monetáris mozgástér megmaradása esetén folytatódhat a kamatcsökkentés, de az csak a szeptemberi inflációs jelentés fényében lehetséges – tette hozzá.
Varga Mihály arról is beszélt, hogy az amerikai-iráni megállapodás miatt az energiaárak csökkentek, de az ellátási láncok helyreállításához idő kell. Mindez a globális inflációs várakozásokat csökkentik, de a piaci szereplők az amerikai és az európai kamatszint emelkedésére számítanak. A forint országspecifikusan erősödött az elmúlt hónapokban, míg a 10 éves állampapírhozam továbbra is alacsonyabb a lengyelnél – tette hozzá. Varga Mihály felhívta a figyelmet arra, hogy idén a folyó fizetési mérleg romolhat, de jövőre javulás várható.
A jegybankelnök arról is beszélt, hogy idén 2, jövőre 3, míg 2028-ban 2,9 százalékos növekedés lehet, ennek legfőbb összetevője a lakossági fogyasztás lehet. Varga Mihály arról is beszélt, hogy a reálbérek növekedése továbbra is megmaradt, de a korábbi évekhez képest alacsonyabb. Az MNB elnöke közölte, hogy a jegybanki toleranciasáv alsó szélén volt a májusi infláció. Az inflációs várakozások is jelentősen csökkentek. Idén és jövőre is a 3 százalékos jegybanki inflációs cél alatt lesz a drágulás, és ezt az árréstoppok kivezetése sem befolyásolná.
Varga Mihály arra is felhívta a figyelmet, hogy június 30-ig marad érvényben az MNB által indított devizafedezési segítség az olajárak megugrása miatt az érintett szereplőknek.
Varga Mihály kérdésre elmondta, az infláció mindenki számára csak hátrányokkal jár. Nem volt egyhangú a monetáris tanács keddi ülése, de a részletek csak július 8-án lesz ismert – tette hozzá. A jegybank vezetése szorosan együttműködik az igazságszolgáltatással az MNB korábbi alapítványai ügyében, a mi érdekünk is, hogy teljes eseményfeltárás történjen – mondta egy másik kérdésre.
Ha igényli a kormány, akkor a jegybank majd véleményezi az esetleges pótköltségvetést, amit augusztus végére ígértek – mondta egy másik kérdésre az MNB elnöke. Varga Mihály arról is beszélt, hogy a cégek árazásában is egyre inkább megjelenik az erős forint hatása, az energiaárak is csökkentek, valamint az élelmiszerárak globális emelkedése is megállt. Mindezek együttesen idézték elő, hogy márciushoz képest jelentősen csökkent az inflációs előrejelzésük – tette hozzá.
A nagy jegybankok kamatemelésben gondolkoznak, és ez fontos szempont egy felzárkózó piac esetében. Egy mini kamatcsökkentési ciklus kezdődhet el a következő időszakban – mondta Varga Mihály. A Mandiner kérdésére az MNB elnöke elárulta, hogy a következő hónapokban 0,25 százalékpontos kamatcsökkentésekben gondolkozik.
A jegybanknak továbbra sincsen árfolyamcélja a forint esetében. Úgy látja, a tartós gazdasági növekedés alapja a termelékenység növekedése lehet.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton