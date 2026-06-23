Döntött a jegybank az alapkamatról

Ahogyan várható volt, csökkentette az alapkamat mértékét a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa. A Varga Mihály vezette grémium keddi döntésével 6 százalékra csökkentette az alapkamatot szerdától.

A kedvező inflációs adatok és az erős forintárfolyam miatt az elemzők előzetesen is kamatvágást vártak a jegybanktól, volt, akit egy 50 bázispontos csökkentés sem lepett volna meg. Az elmúlt időszakban kedvezőbbé vált a helyzet, a forint tartósan 360 alatt maradt az euróval szemben, a májusi infláció pedig mindössze 1,8 százalék volt, így továbbra is a jegybank céltartománya alatt alakult.