Döntött a jegybank az alapkamatról

Az elemzők szerint szinte biztos: kedden kamatcsökkentés lesz
Az előrejelzések szerint a Magyar Nemzeti Bank kedden akár 25 bázisponttal is csökkentheti az alapkamatot, bár az iráni konfliktus újabb fordulata még közbeszólhat.
A Varga Mihály vezette testület lejjebb vitte a kamat mértékét.
Ahogyan várható volt, csökkentette az alapkamat mértékét a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa. A Varga Mihály vezette grémium keddi döntésével 6 százalékra csökkentette az alapkamatot szerdától.
A kedvező inflációs adatok és az erős forintárfolyam miatt az elemzők előzetesen is kamatvágást vártak a jegybanktól, volt, akit egy 50 bázispontos csökkentés sem lepett volna meg. Az elmúlt időszakban kedvezőbbé vált a helyzet, a forint tartósan 360 alatt maradt az euróval szemben, a májusi infláció pedig mindössze 1,8 százalék volt, így továbbra is a jegybank céltartománya alatt alakult.
Végül 25 bázispontról döntött a monetáris tanács. A döntésről Varga Mihály 15 órakor sajtótájékoztatót tart.
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Az előrejelzések szerint a Magyar Nemzeti Bank kedden akár 25 bázisponttal is csökkentheti az alapkamatot, bár az iráni konfliktus újabb fordulata még közbeszólhat.
A jegybank legutóbb, csaknem másfél év után idén februárban csökkentett az alapkamaton, akkor 6,5 százalékról 6,25 százalékra változott az irányadó ráta.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton