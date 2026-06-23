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varga mihály jegybank alapkamat magyar nemzeti bank

Döntött a jegybank az alapkamatról

2026. június 23. 14:01

A Varga Mihály vezette testület lejjebb vitte a kamat mértékét.

2026. június 23. 14:01
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Ahogyan várható volt, csökkentette az alapkamat mértékét a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa. A Varga Mihály vezette grémium keddi döntésével 6 százalékra csökkentette az alapkamatot szerdától. 

A kedvező inflációs adatok és az erős forintárfolyam miatt az elemzők előzetesen is kamatvágást vártak a jegybanktól, volt, akit egy 50 bázispontos csökkentés sem lepett volna meg. Az elmúlt időszakban kedvezőbbé vált a helyzet, a forint tartósan 360 alatt maradt az euróval szemben, a májusi infláció pedig mindössze 1,8 százalék volt, így továbbra is a jegybank céltartománya alatt alakult. 

Végül 25 bázispontról döntött a monetáris tanács. A döntésről Varga Mihály 15 órakor sajtótájékoztatót tart. 

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A jegybank legutóbb, csaknem másfél év után idén februárban csökkentett az alapkamaton, akkor 6,5 százalékról 6,25 százalékra változott az irányadó ráta. 

Nyitókép: MTI/Kovács Márton

 

Összesen 3 komment

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ördöngös pepecselés
2026. június 23. 14:32
IMF lesz ennek a vége
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Magyarorszag-elveszett
2026. június 23. 14:19
De hát, a tisza szerint romokban a gazdaság és azonnali intézkedésekre van szükség. De azért másfél hónapja semmiféle gazdasági intézkedés nem történt....
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