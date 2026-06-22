Ft
Ft
35°C
22°C
Ft
Ft
35°C
22°C
06. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
gránit alapkezelő világgazdaság nemzeti bank alapkamat mnb

Az elemzők szerint szinte biztos: kedden kamatcsökkentés lesz

2026. június 22. 06:59

Az előrejelzések szerint a Magyar Nemzeti Bank kedden akár 25 bázisponttal is csökkentheti az alapkamatot, bár az iráni konfliktus újabb fordulata még közbeszólhat.

2026. június 22. 06:59
null

A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa kedden ismét kamatdöntő ülést tart, amelyen a piaci várakozások szerint 25 bázisponttal, 6 százalékra mérsékelheti az alapkamatot. Az erős forint és a vártnál kedvezőbb inflációs adatok miatt ugyanakkor egyes elemzők azt sem zárják ki, hogy a jegybank 50 bázispontos csökkentéssel okoz meglepetést – írta meg a Világgazdaság.

Az MNB legutóbb februárban lazított a monetáris kondíciókon, az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása miatt megugró energiaárak azonban ezt követően beszűkítették a jegybank mozgásterét.

Az elmúlt időszakban kedvezőbbé vált a helyzet, a forint tartósan 360 alatt maradt az euróval szemben, a májusi infláció pedig mindössze 1,8 százalék volt, így továbbra is a jegybank céltartománya alatt alakult. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza rendkívüli esemény hiányában biztosra veszi a kamatcsökkentést, Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője pedig úgy látja, az okozna meglepetést, ha nem csökkenne 25 bázisponttal az alapkamat.

Az 50 bázispontos vágás esélyét ugyanakkor mérsékli a közel-keleti konfliktus kiújulásának veszélye és az energiaárak újabb emelkedésének lehetősége. A júniusi döntést újabb lazítások követhetik. Az elemzők szerint júliusban ismét csökkenhet az alapkamat, kedvező inflációs, energiapiaci és geopolitikai környezetben pedig az év végéig további két vagy három kamatvágás sem zárható ki.

Nyitókép: MTI / Kovács Attila

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Magyarorszag-elveszett
2026. június 22. 07:27
Mert ugye, egy szar összedöntött gazdaságot hagyott itt a Fidesz. Csak szólók másfél hónap alatt nem lehet egy összedöntött gazdaságot kijavítani.
Válasz erre
2
0
orokkuruc-2
2026. június 22. 07:14
Nem túl erős a forint ahhoz képest, hogy exportorientált ország vvagyunk?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!