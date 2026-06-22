Az elemzők szerint szinte biztos: kedden kamatcsökkentés lesz

A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa kedden ismét kamatdöntő ülést tart, amelyen a piaci várakozások szerint 25 bázisponttal, 6 százalékra mérsékelheti az alapkamatot. Az erős forint és a vártnál kedvezőbb inflációs adatok miatt ugyanakkor egyes elemzők azt sem zárják ki, hogy a jegybank 50 bázispontos csökkentéssel okoz meglepetést – írta meg a Világgazdaság.

Az MNB legutóbb februárban lazított a monetáris kondíciókon, az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása miatt megugró energiaárak azonban ezt követően beszűkítették a jegybank mozgásterét.

Az elmúlt időszakban kedvezőbbé vált a helyzet, a forint tartósan 360 alatt maradt az euróval szemben, a májusi infláció pedig mindössze 1,8 százalék volt, így továbbra is a jegybank céltartománya alatt alakult. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza rendkívüli esemény hiányában biztosra veszi a kamatcsökkentést, Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője pedig úgy látja, az okozna meglepetést, ha nem csökkenne 25 bázisponttal az alapkamat.