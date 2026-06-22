Az elemzők szerint szinte biztos: kedden kamatcsökkentés lesz

Dunába dobta az LMBTQ-zászlókat egy férfi az Erzsébet hídon (VIDEÓ)
Az akcióról felvétel is készült.
Az előrejelzések szerint a Magyar Nemzeti Bank kedden akár 25 bázisponttal is csökkentheti az alapkamatot, bár az iráni konfliktus újabb fordulata még közbeszólhat.
A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa kedden ismét kamatdöntő ülést tart, amelyen a piaci várakozások szerint 25 bázisponttal, 6 százalékra mérsékelheti az alapkamatot. Az erős forint és a vártnál kedvezőbb inflációs adatok miatt ugyanakkor egyes elemzők azt sem zárják ki, hogy a jegybank 50 bázispontos csökkentéssel okoz meglepetést – írta meg a Világgazdaság.
Az MNB legutóbb februárban lazított a monetáris kondíciókon, az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása miatt megugró energiaárak azonban ezt követően beszűkítették a jegybank mozgásterét.
Az elmúlt időszakban kedvezőbbé vált a helyzet, a forint tartósan 360 alatt maradt az euróval szemben, a májusi infláció pedig mindössze 1,8 százalék volt, így továbbra is a jegybank céltartománya alatt alakult. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza rendkívüli esemény hiányában biztosra veszi a kamatcsökkentést, Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője pedig úgy látja, az okozna meglepetést, ha nem csökkenne 25 bázisponttal az alapkamat.
Az 50 bázispontos vágás esélyét ugyanakkor mérsékli a közel-keleti konfliktus kiújulásának veszélye és az energiaárak újabb emelkedésének lehetősége. A júniusi döntést újabb lazítások követhetik. Az elemzők szerint júliusban ismét csökkenhet az alapkamat, kedvező inflációs, energiapiaci és geopolitikai környezetben pedig az év végéig további két vagy három kamatvágás sem zárható ki.
Nyitókép: MTI / Kovács Attila
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Az akcióról felvétel is készült.