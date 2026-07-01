Mindenkit meglepett, ami most történt az ingatlanpiacon

Júniusban országosan 9862 lakóingatlan-adásvétel köttetett – közölte a Duna House. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon.

A háttérben az eladói oldal óvatos korrekciója állhat – nőtt az áron csökkentett hirdetések aránya, néhol, például egyes panelpiacokon havi árcsökkenés is látszik –, ez azonban egyelőre inkább pontszerű kiigazodás, mint általános trend, hiszen a piac átlagában az idén továbbra is enyhe drágulás jellemző.