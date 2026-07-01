Mindenkit meglepett, ami most történt az ingatlanpiacon

Vészjósló üzenetet küldött a Fidesz Kármán András döntése után
A Fidesz megszorításokat nem, csak a gazdaság fejlődését segítő költségvetést hajlandó támogatni.
A nyár első hónapja érdemi lendületet hozott a hazai ingatlanpiacon. A májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy ez az időszak jellemzően nem az élénkülésről szól a lakáspiacon – áll a Duna House legfrissebb elemzésében.
Júniusban országosan 9862 lakóingatlan-adásvétel köttetett – közölte a Duna House. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon.
A háttérben az eladói oldal óvatos korrekciója állhat – nőtt az áron csökkentett hirdetések aránya, néhol, például egyes panelpiacokon havi árcsökkenés is látszik –, ez azonban egyelőre inkább pontszerű kiigazodás, mint általános trend, hiszen a piac átlagában az idén továbbra is enyhe drágulás jellemző.
A Credipass magyarországi adatai szerint
júniusban várhatóan 222 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel-szerződés születik.
A volumen 12,3 százalékkal marad el a májusi értéktől, a Magyar Nemzeti Bank által publikált tavalyi júniusi adatokhoz viszonyítva azonban továbbra is jelentős, 54,5 százalékos bővülést mutat – ismertették.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt/MTI