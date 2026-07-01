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elemzés duna house magyar nemzeti bank

Mindenkit meglepett, ami most történt az ingatlanpiacon

2026. július 01. 14:20

A nyár első hónapja érdemi lendületet hozott a hazai ingatlanpiacon. A májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy ez az időszak jellemzően nem az élénkülésről szól a lakáspiacon – áll a Duna House legfrissebb elemzésében.

2026. július 01. 14:20
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Júniusban országosan 9862 lakóingatlan-adásvétel köttetett – közölte a Duna House. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. 

A háttérben az eladói oldal óvatos korrekciója állhat – nőtt az áron csökkentett hirdetések aránya, néhol, például egyes panelpiacokon havi árcsökkenés is látszik –, ez azonban egyelőre inkább pontszerű kiigazodás, mint általános trend, hiszen a piac átlagában az idén továbbra is enyhe drágulás jellemző.

A Credipass magyarországi adatai szerint 

júniusban várhatóan 222 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel-szerződés születik.

A volumen 12,3 százalékkal marad el a májusi értéktől, a Magyar Nemzeti Bank által publikált tavalyi júniusi adatokhoz viszonyítva azonban továbbra is jelentős, 54,5 százalékos bővülést mutat – ismertették.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt/MTI

 

Összesen 4 komment

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Sorrend:
Levinya
2026. július 01. 16:20
Ne remenykedjetek leendő panelprolik, ahol pörög ott továbbram is emelkedik, van abban valami perverzió, ha valaki panelba vágyik.
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1
0
Horst_Tappert
2026. július 01. 15:59
Nyilván. Aki teheti, felveszi még az olcsó hitelt, mert el lesz törölve. Aki pedig okos, most adja el az ingatlanát magas áron, mert hamarosan omlik össze a lakáspiac. Árad a tiszafos.
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5
0
salátás
2026. július 01. 15:32
a beharangozott árcsökkenés mikor?
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2
0
kbexxx
•••
2026. július 01. 15:29 Szerkesztve
Befektetési beruházás bizonytalan időkben Mert a kamat támogatás megszünésével ,várható csok ,babaváró ,Csed otthon támogatási reformja véghajrát eredményezett akinek szeme van az látja a baljós árnyakat .
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2
0
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