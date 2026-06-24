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duna house értékesítési idő panel eladás

Elemzés: átrendeződött a panellakások piaca

2026. június 24. 19:18

A budai panellakások értékesítési ideje egy év alatt 46 napról 81 napra nőtt.

2026. június 24. 19:18
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A budapesti panellakások eladása az elmúlt egy évben érzékelhetően lelassult, a vidéki paneleké és a használt téglalakások többségéé viszont gyorsult – áll a Duna House elemzésében.

Az MTI-hez szerdán eljuttatott közlemény kiemeli, hogy a budai panellakások értékesítési ideje egy év alatt 46 napról 81 napra nőtt. A lassulás végigkísérte az évet: a budai panel értékesítése januárban még 57 nap körül zárult, februárra 82 napra ugrott, és azóta tartósan 75-81 nap között mozog.

Ma a budai panel a leglassabban értékesíthető panelszegmens az országban – írták.

A pesti oldalon 52 napról 70 napra hosszabbodott az átlagos értékesítési idő.

A vidéki paneleknél Kelet-Magyarországon egy év alatt 71 napról 56 napra, nyugaton 82 napról 76 napra rövidült az átlagos értékesítési idő.

„A magas árszint mellett leginkább a saját otthonukat kereső, árérzékenyebb vásárlók lépnek a piacra, akik megfontoltabban döntenek. Ehhez jön, hogy a kereslet súlypontja a belső, befektetői kerületekből a nagyobb alapterületű, beköltözhető lakások felé tolódott, ez a fajta vásárlás pedig természeténél fogva több időt vesz igénybe” – idézi a közlemény Szegő Pétert, a Duna House vezető elemzőjét.

A használt téglalakások piacán a legtöbb régióban gyorsult az értékesítés. A legnagyobb javulás a budapesti belvárosban látható, ahol egy év alatt 92 napról 79 napra csökkent az átlagos értékesítési idő, de a budai téglalakások eladása is gyorsult (99-ről 86 napra), és Nyugat-Magyarországon is rövidült a folyamat (122-ről 111 napra).

A pesti téglalakások eladása némileg lassult (94-ről 102 napra), Kelet-Magyarországon pedig stabil maradt a kép.

A téglalakások ugyanakkor továbbra is lassabban értékesíthetők a paneleknél: országosan jellemzően 80-110 nap körül mozognak, szemben a panelek 56-81 napjával.

(MTI)

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

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