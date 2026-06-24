Elemzés: átrendeződött a panellakások piaca

A budapesti panellakások eladása az elmúlt egy évben érzékelhetően lelassult, a vidéki paneleké és a használt téglalakások többségéé viszont gyorsult – áll a Duna House elemzésében.

Az MTI-hez szerdán eljuttatott közlemény kiemeli, hogy a budai panellakások értékesítési ideje egy év alatt 46 napról 81 napra nőtt. A lassulás végigkísérte az évet: a budai panel értékesítése januárban még 57 nap körül zárult, februárra 82 napra ugrott, és azóta tartósan 75-81 nap között mozog.