Nem kelt el Zelenszkij villája és már nem is eladó

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök toszkánai villája jelenleg nincs eladóként hirdetve, és üresen áll – közölte az orosz RIA Novosztyi hírügynökséggel egy helyi ingatlanközvetítő, aki nem kívánta felfedni nevét. A szóban forgó ingatlan az olaszországi Forte dei Marmi tengerparti városban található.

A ház nincs eladás alatt. Régebben valóban hirdették, de most nem”

– mondta a riporter kérdésére, majd elzárkózott a további válaszadástól, és azt sem kívánta kommentálni, hogy az ingatlan jelenleg bérelhető-e.