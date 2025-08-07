Mit tudni Zelenszkij olaszországi villájáról?
Hírek, híresztelések és cáfolataik terjednek a nyilvánosságban az ukrán elnök itáliai villája kapcsán: utánanéztük a tényeknek!
A luxusvilla üresen áll Toszkánában.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök toszkánai villája jelenleg nincs eladóként hirdetve, és üresen áll – közölte az orosz RIA Novosztyi hírügynökséggel egy helyi ingatlanközvetítő, aki nem kívánta felfedni nevét. A szóban forgó ingatlan az olaszországi Forte dei Marmi tengerparti városban található.
A ház nincs eladás alatt. Régebben valóban hirdették, de most nem”
– mondta a riporter kérdésére, majd elzárkózott a további válaszadástól, és azt sem kívánta kommentálni, hogy az ingatlan jelenleg bérelhető-e.
A RIA Novosztyi emlékeztetett, hogy 2021 szeptemberében az ukrán Strana.ua portál arról írt, hogy a Zelenszkij család tulajdonában álló toszkánai villa 4,5 millió eurós áron került fel a piacra. Egy évvel később helyi médiumok olyan híreket közöltek, hogy a villát egy Londonban élő orosz házaspár bérelte ki – ezt azonban az ingatlanügynökségek később cáfolták, hozzátéve: a tulajdonosok kifejezetten megtiltották az orosz állampolgárok számára történő bérbeadást.
A Forte dei Marmi városában található ingatlan alapterülete valamivel meghaladja a 400 négyzetmétert, és hivatalosan a San Tommaso S. R. L. nevű olasz korlátolt felelősségű társaság tulajdonában van. A cég végső kedvezményezettje a hírek szerint Zelenszkij felesége, Olena Zelenszka. Helyi ingatlanosok jelenleg hasonló méretű és felszereltségű villákat 3,5–4 millió eurós áron kínálnak eladásra a térségben.
