Ft
Ft
27°C
18°C
Ft
Ft
27°C
18°C
08. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
villa Volodimir Zelenszkij eladás

Nem kelt el Zelenszkij villája és már nem is eladó

2025. augusztus 07. 13:15

A luxusvilla üresen áll Toszkánában.

2025. augusztus 07. 13:15
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök toszkánai villája jelenleg nincs eladóként hirdetve, és üresen áll – közölte az orosz RIA Novosztyi hírügynökséggel egy helyi ingatlanközvetítő, aki nem kívánta felfedni nevét. A szóban forgó ingatlan az olaszországi Forte dei Marmi tengerparti városban található. 

A ház nincs eladás alatt. Régebben valóban hirdették, de most nem”

– mondta a riporter kérdésére, majd elzárkózott a további válaszadástól, és azt sem kívánta kommentálni, hogy az ingatlan jelenleg bérelhető-e.

Ezt is ajánljuk a témában

A RIA Novosztyi emlékeztetett, hogy 2021 szeptemberében az ukrán Strana.ua portál arról írt, hogy a Zelenszkij család tulajdonában álló toszkánai villa 4,5 millió eurós áron került fel a piacra. Egy évvel később helyi médiumok olyan híreket közöltek, hogy a villát egy Londonban élő orosz házaspár bérelte ki – ezt azonban az ingatlanügynökségek később cáfolták, hozzátéve: a tulajdonosok kifejezetten megtiltották az orosz állampolgárok számára történő bérbeadást.

A Forte dei Marmi városában található ingatlan alapterülete valamivel meghaladja a 400 négyzetmétert, és hivatalosan a San Tommaso S. R. L. nevű olasz korlátolt felelősségű társaság tulajdonában van. A cég végső kedvezményezettje a hírek szerint Zelenszkij felesége, Olena Zelenszka. Helyi ingatlanosok jelenleg hasonló méretű és felszereltségű villákat 3,5–4 millió eurós áron kínálnak eladásra a térségben.

Nyitókép: Suzanne Plunkett / POOL / AFP

***

 

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
canadian-deplorable
•••
2025. augusztus 07. 13:57 Szerkesztve
Miért nem adja el minden ingatlanját és vesz belőle fegyvereket? Egy hazafi nem ezt tenné? Következő kérdés: hogy lehet egy volt kisstílű színésznek és most háborúban álló ország miniszterelnökének ekkora vagyona? A világ minden táján vannak villái? Miből?
Válasz erre
1
0
auditorium
2025. augusztus 07. 13:47
Az olasz boulvard képesújságok mutatták Zele villáját, persze nem az ő nevén fut, hanem valami ciprusi offshore cég nevén. Legalább tizenhat szoba, sok fürdőszoba, nagy park és medence van hozzá. A háború miatt nem látták az ottaniak Zelét, de ki volt adva Londonban élő oroszoknak (!) Feltérképezték Z. anyagi helyzetét is. Nem éhezik és máshol is van villája és pénze.
Válasz erre
1
0
karakter-2
2025. augusztus 07. 13:40
Inkább romától vennék, mint egy kijevi zsidótól.
Válasz erre
0
0
bondavary
2025. augusztus 07. 13:38
Nem sokára menekülnie kell valahova.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!