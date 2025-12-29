Heteken belül jöhet az évszázad békéje: Donald Trump Kijevbe utazna lezárni a háborút

ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy „egy-két nagyon problémás kérdés” fennmarad.

Az elnök egy esetleges kijevi úttal kapcsolatban megjegyezte, hogy egyelőre nem tervezi, de az ukrán államfőnek felajánlotta a lehetőséget.

Donald Trump arról is beszélt, hogy a kelet-ukrajnai

Donbasz régió egyike a fennmaradó kérdéseknek, de megjegyezte, hogy ezen a téren is sikerült közelebb kerülni

az egyetértéshez. „Természetesen ez egyike a nagy ügyeknek” – fogalmazott.