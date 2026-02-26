Ft
háború Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Nógrádi György Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Európai Unió Egyesült Államok

Kimondta az ítéletet Nógrádi György: ezt már biztosan nem fogja megúszni Zelenszkij

2026. február 26. 21:45

A számok bizony nem hazudnak, nem lesz sok esélye az ukrán elnöknek.

2026. február 26. 21:45
null

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő volt a TV2 Mokka egyik meghívott vendége csütörtökön.

A biztonságpolitikai szakértő felhívta arra a figyelmet, hogy amerikai felmérések szerint Volodimir Zelenszkij népszerűsége már csak 4 százalékon áll

– írja a Ripost. Nem csoda, hiszen az ukrán elnök folyamatosan átveri a saját népét, kényszersorozásokkal hurcol el családapákat, illetve folyamatosan megszegi a nemzetközi törvényeket (is). „Ha valaki venné a fáradtságot és megnézné az 1991-es nyilatkozatokat, abban feketén-fehéren benne van: Ukrajna nem lehet a NATO-tagja, nem lehet atomfegyvere. Az oroszoknak a mai napig ez a stratégiai céljuk” – állapította meg Nógrádi György.

Így érhet véget a háború

„Addig tart ez a háború, amíg az orosz és amerikai vezetés ki nem egyezik Európa feje fölött. Senkit nem érdekel az, hogy az Európai Unió melyik politikusa mit mond. Ez az európai uniós vezetés képtelen volt arra, hogy Európából újra globális játékost csináljon. Itt egy Trump-Putyin megállapodás kell Ukrajna nélkül, Ukrajna és Európa feje fölött – állapította meg a szakértő.

Nyitókép: Képernyőfotó

 

