Kimondta az ítéletet Nógrádi György: ezt már biztosan nem fogja megúszni Zelenszkij

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő volt a TV2 Mokka egyik meghívott vendége csütörtökön.

A biztonságpolitikai szakértő felhívta arra a figyelmet, hogy amerikai felmérések szerint Volodimir Zelenszkij népszerűsége már csak 4 százalékon áll

– írja a Ripost. Nem csoda, hiszen az ukrán elnök folyamatosan átveri a saját népét, kényszersorozásokkal hurcol el családapákat, illetve folyamatosan megszegi a nemzetközi törvényeket (is). „Ha valaki venné a fáradtságot és megnézné az 1991-es nyilatkozatokat, abban feketén-fehéren benne van: Ukrajna nem lehet a NATO-tagja, nem lehet atomfegyvere. Az oroszoknak a mai napig ez a stratégiai céljuk” – állapította meg Nógrádi György.