Kimondta az ítéletet Nógrádi György: ezt már biztosan nem fogja megúszni Zelenszkij

Megfagyott a levegő Brüsszelben: így reagált a NATO-főtitkár Magyarország és Ukrajna konfliktusára
Mark Rutte már dolgozik a „megoldáson”.
A számok bizony nem hazudnak, nem lesz sok esélye az ukrán elnöknek.
Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő volt a TV2 Mokka egyik meghívott vendége csütörtökön.
A biztonságpolitikai szakértő felhívta arra a figyelmet, hogy amerikai felmérések szerint Volodimir Zelenszkij népszerűsége már csak 4 százalékon áll
– írja a Ripost. Nem csoda, hiszen az ukrán elnök folyamatosan átveri a saját népét, kényszersorozásokkal hurcol el családapákat, illetve folyamatosan megszegi a nemzetközi törvényeket (is). „Ha valaki venné a fáradtságot és megnézné az 1991-es nyilatkozatokat, abban feketén-fehéren benne van: Ukrajna nem lehet a NATO-tagja, nem lehet atomfegyvere. Az oroszoknak a mai napig ez a stratégiai céljuk” – állapította meg Nógrádi György.
„Addig tart ez a háború, amíg az orosz és amerikai vezetés ki nem egyezik Európa feje fölött. Senkit nem érdekel az, hogy az Európai Unió melyik politikusa mit mond. Ez az európai uniós vezetés képtelen volt arra, hogy Európából újra globális játékost csináljon. Itt egy Trump-Putyin megállapodás kell Ukrajna nélkül, Ukrajna és Európa feje fölött” – állapította meg a szakértő.
Nagy előrelépést tehetnek a felek Genfben.
„Orbánnak érdemes lenne innia valamilyen nyugtató teát, és visszafognia a kreativitását” – írta Olekszij Kopitko.