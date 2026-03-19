sebestyén géza magyarország eurostat eu

Döbbenetes térkép cáfolja a Magyarországról terjedő szóbeszédet – óriási bajban a románok (FOTÓ)

2026. március 19. 06:43

A legfrissebb Eurostat-adatok ismét rávilágítanak valamire, amit sokan nem akarnak meghallani.

Magyarországon valamiért makacsul tartja magát az a hiedelem, hogy nálunk minden rossz, miközben mindenki más elhúz mellettünk – indította gondolatait Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője legújabb bejegyzésében. Sebestyén Géza kiemelte, hogy „a legfrissebb Eurostat adatok megint megmutatnak valamit, amit sokan nem akarnak meghallani.” 

Az elemző által megosztott térkép az egyik legfontosabb jóléti mutatót ábrázolja, a háztartások egy főre jutó, reálértelemben vett bruttó rendelkezésre álló jövedelmének előző negyedévhez viszonyított változását 2025 harmadik negyedévében. 

Magyarul nem az számít, ki mit érez, hanem az, hogy a családok pénzének vásárlóereje hogyan változott valójában”

 – szögezte le Sebestyén Géza.

Kép forrása: Eurostat

A térképről leolvasható, hogy az EU átlaga ebben a negyedévben mindössze 0,04 százalék volt, azaz uniós szinten nem igazán változtak a jövedelmek. Az műhelyvezető hozzátette: az egyedi országok óriási szóródást mutatnak. 

Miközben Olaszországban 1,69 százalékkal nőtt a jövedelmek vásárlóértéke, addig Romániában 3,33 százalékkal csökkent ugyanez a mutató.

 – mondta el Sebestyén Géza. Kiemelte, hogy Magyarország a második legnagyobb növekedést tudta felmutatni. Nálunk 1,6 százalékkal nőtt a jövedelmek reálértéke egyetlen negyedév alatt. „Az üzenet világos. A magyar háztartások egy főre jutó reáljövedelme egyetlen negyedév alatt kiugró mértékben emelkedett, és csupán az olaszok tudtak nálunk is jobban teljesíteni, ám ők is csak egy hajszállal” – taglalta Sebestyén Géza.

Hozzátette, hogy a kontraszt szinte drámai, mivel míg hazánk a nyertesek között játszik, addig több ország kifejezetten gyenge negyedévet futott. 

Amit látunk, az nem egy homogén európai javulás, hanem egy nagyon éles verseny, ahol Magyarország az élmezőnyben van”

 – összegzett az elemző.

Nyitókép forrása: Eurostat

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2026. március 19. 08:06
A románokat leszarom, a bajom csak annyi, hogy az ott élő magyarokat is sújtja a hülyeségük. (Az új Orbán kormánynak erre is kell majd megoldást találni)
Horst_Tappert
2026. március 19. 07:43
"optimista-2 2026. március 19. 07:04 A legnagyobb béremelkedés maga után vonzza a legnagyobb inflációt." És közben az infláció 1,4%-ra csökkent. Te pedig bámulsz ki ostobán a fejedből és nem érted...
timurida
2026. március 19. 07:42
Ajjaj. Már az Eurostat-adatokat is a Rogán-műhely manipulálja? Hogy lehet így a mindenszarizmus eszméinek megfelelni? Hogy fogjuk elhitetni, hogy a 20-30 milliós autók, amiktől moccanni sem lehet reggel és délután az utakon, azok nem is léteznek? Hogyan fogjuk így bebizonyítani, hogy felpüffedt hasú éhező gyerekek kéregettek a parkolókban ezerszámra, mezítláb, a januári télben? Hogy fogjuk mostantól elmondani, hogy bezzegrománia, bezzedetiópia és bezzegbanglades már rég megelőzött minket, mert itt éhezés van és nyomor? Nincs ez így jól... volodimir és ursula ments meg minket!!!!
salátás
2026. március 19. 07:35
optimista-2 2026. március 19. 07:04 A legnagyobb béremelkedés maga után vonzza a legnagyobb inflációt. ------------ tehát a gazadasági zseni kommentcsicska szerint a megoldás az lenne, hogy ne legyen béremelkedés köszönjük, emese
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!