Döbbenetes térkép cáfolja a Magyarországról terjedő szóbeszédet – óriási bajban a románok (FOTÓ)

Szívderítő nézegetni Brüsszel legfrissebb jelentését: Magyarország újra a legjobbak közé került
Magyarországon rekordalacsony az infláció, míg Romániában elszabadult.
A legfrissebb Eurostat-adatok ismét rávilágítanak valamire, amit sokan nem akarnak meghallani.
Magyarországon valamiért makacsul tartja magát az a hiedelem, hogy nálunk minden rossz, miközben mindenki más elhúz mellettünk – indította gondolatait Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője legújabb bejegyzésében. Sebestyén Géza kiemelte, hogy „a legfrissebb Eurostat adatok megint megmutatnak valamit, amit sokan nem akarnak meghallani.”
Magyarországon rekordalacsony az infláció, míg Romániában elszabadult.
Az elemző által megosztott térkép az egyik legfontosabb jóléti mutatót ábrázolja, a háztartások egy főre jutó, reálértelemben vett bruttó rendelkezésre álló jövedelmének előző negyedévhez viszonyított változását 2025 harmadik negyedévében.
Magyarul nem az számít, ki mit érez, hanem az, hogy a családok pénzének vásárlóereje hogyan változott valójában”
– szögezte le Sebestyén Géza.
A térképről leolvasható, hogy az EU átlaga ebben a negyedévben mindössze 0,04 százalék volt, azaz uniós szinten nem igazán változtak a jövedelmek. Az műhelyvezető hozzátette: az egyedi országok óriási szóródást mutatnak.
Miközben Olaszországban 1,69 százalékkal nőtt a jövedelmek vásárlóértéke, addig Romániában 3,33 százalékkal csökkent ugyanez a mutató.
– mondta el Sebestyén Géza. Kiemelte, hogy Magyarország a második legnagyobb növekedést tudta felmutatni. Nálunk 1,6 százalékkal nőtt a jövedelmek reálértéke egyetlen negyedév alatt. „Az üzenet világos. A magyar háztartások egy főre jutó reáljövedelme egyetlen negyedév alatt kiugró mértékben emelkedett, és csupán az olaszok tudtak nálunk is jobban teljesíteni, ám ők is csak egy hajszállal” – taglalta Sebestyén Géza.
Hozzátette, hogy a kontraszt szinte drámai, mivel míg hazánk a nyertesek között játszik, addig több ország kifejezetten gyenge negyedévet futott.
Amit látunk, az nem egy homogén európai javulás, hanem egy nagyon éles verseny, ahol Magyarország az élmezőnyben van”
– összegzett az elemző.
Nyitókép forrása: Eurostat