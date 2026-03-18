03. 18.
szerda
infláció európai unió magyarország eurostat

Szívderítő nézegetni Brüsszel legfrissebb jelentését: Magyarország újra a legjobbak közé került

2026. március 18. 07:21

Magyarországon rekordalacsony az infláció, míg Romániában elszabadult.

A Privátbankár arról ír, hogy a februárban kilenc és féléves mélypontra zuhant inflációnak hála 

Magyarország az Európai Unió 27 tagországából az előkelő, hatodik helyet foglalhatja el

 – Olaszországgal holtversenyben – az Európai Bizottság statisztikai hivatala, az Eurostat által ma publikálandó, a harmonizált fogyasztóiár-indexek alapján elkészített rangsorban.  

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

1,4 százalékos inflációt mértek.

Mint kiderült, még előrébb végeztünk a visszatekintő reálkamatok összevetésében, a negyedik helyen, dacára annak, hogy a jegybanki alapkamatunk tizenhat havi mozdulatlanság után csökkent – ezt a lap legfrissebb Privátbankár Európai Inflációs Körképéből tudhatjuk meg.

Tegyük hozzá, hogy

 Romániában például 9,3 százalékos az infláció.

Emlékeztetnek: míg 2025 februárjában az Európai Unió 27 tagországa közül még nálunk volt a legmagasabb az éves fogyasztóiár-index – s egész Európában is csak a töröknél, a moldávnál, az orosznál és az ukránnál alacsonyabb –, addig a múlt hónapban már csupán hat EU-tagállamban volt kisebb a pénzromlás, s a nem uniós országok közül is csak az egymással gazdasági és monetáris unióban lévő Svájc és Liechtenstein kettőse került elénk az adataikat a legfrissebb Privátbankár Európai Inflációs Körkép elkészültéig nyilvánosságra hozott államok közül.

Nyitókép: MTI/EPA/Julien Warnand

 

 

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
masikhozzaszolo
2026. március 18. 08:37
A jelentések: Rui Tavares Portugália Zöldek 2013 – első nagy jogállamisági jelentés Judith Sargentini Hollandia Zöldek 2018 – 7. cikk szerinti eljárást indító jelentés Gwendoline Delbos‑Corfield Franciaország Zöldek
VeressZoltán
2026. március 18. 08:14
Lehunyja két szemét a fő szemét.
states-2
2026. március 18. 08:10
A drogost megüti a laposguta.
angie1
2026. március 18. 08:03
Na, eddig az infláción rugóztak, kíváncsi vagyok mi lesz az újabb mantra, mert ez kilőve.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!