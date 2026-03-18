Szívderítő nézegetni Brüsszel legfrissebb jelentését: Magyarország újra a legjobbak közé került

Baloldali elemző ismerte el: a Fidesz jelentős előnyt szerzett a Tiszával szemben
Nagy Attila Tibor kimondta a nyilvánvalót.
Magyarországon rekordalacsony az infláció, míg Romániában elszabadult.
A Privátbankár arról ír, hogy a februárban kilenc és féléves mélypontra zuhant inflációnak hála
Magyarország az Európai Unió 27 tagországából az előkelő, hatodik helyet foglalhatja el
– Olaszországgal holtversenyben – az Európai Bizottság statisztikai hivatala, az Eurostat által ma publikálandó, a harmonizált fogyasztóiár-indexek alapján elkészített rangsorban.
1,4 százalékos inflációt mértek.
Mint kiderült, még előrébb végeztünk a visszatekintő reálkamatok összevetésében, a negyedik helyen, dacára annak, hogy a jegybanki alapkamatunk tizenhat havi mozdulatlanság után csökkent – ezt a lap legfrissebb Privátbankár Európai Inflációs Körképéből tudhatjuk meg.
Tegyük hozzá, hogy
Romániában például 9,3 százalékos az infláció.
Emlékeztetnek: míg 2025 februárjában az Európai Unió 27 tagországa közül még nálunk volt a legmagasabb az éves fogyasztóiár-index – s egész Európában is csak a töröknél, a moldávnál, az orosznál és az ukránnál alacsonyabb –, addig a múlt hónapban már csupán hat EU-tagállamban volt kisebb a pénzromlás, s a nem uniós országok közül is csak az egymással gazdasági és monetáris unióban lévő Svájc és Liechtenstein kettőse került elénk az adataikat a legfrissebb Privátbankár Európai Inflációs Körkép elkészültéig nyilvánosságra hozott államok közül.
Nagy Attila Tibor kimondta a nyilvánvalót.
Nyitókép: MTI/EPA/Julien Warnand