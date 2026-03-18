tisza párt nagy attila tibor brüsszel fidesz Magyar Péter ukrajna

Baloldali elemző ismerte el: a Fidesz jelentős előnyt szerzett a Tiszával szemben

2026. március 18. 06:13

Nagy Attila Tibor kimondta a nyilvánvalót.

null

Az Ukrajna-tematikával a Fidesz kampánya lendületet vett, át tudta venni a témameghatározást a Tisza Párttól – jelentette ki Nagy Attila Tibor politikai elemző kedden az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában.

A műsor első felében Pócza István, a Batthyány Lajos Alapítvány szakmai programvezetője arról beszélt, hogy a A magyar kormány bizalmatlan az ukrán vezetéssel szemben, ezért a miniszterelnök jól döntött, hogy csak az olajszállítás újraindulását követően hajlandó tárgyalni az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitel átengedéséről.

A szakértő kifejtette, 

az Európai Bizottság politikai taktikázással próbálja elérni, hogy az uniós csúcstalálkozón Orbán Viktor ne vétózza meg a 90 milliárd eurós hitelt, 

amit Ukrajnának akarnak nyújtani.

A magyar miniszterelnök azonnal reagált erre, és azt mondta, hogy nem sétál bele a csapdába – közölte Pócza István, aki szerint jogos a magyar kormány bizalmatlansága, az ukrán vezetés mindent megígért a nyelvi és kisebbségi jogokkal kapcsolatban és gyakorlatilag semmit sem tartott be. Ezért mondja azt a miniszterelnök, hogy

 először bizonyítsanak az ukránok, érkezzen az olaj, és utána fog majd lépéseket tenni a magyar kormány.

Az elemző emlékeztetett rá, Volodimir Zelenszkij elnök egyszer már elmondta, nem akarja helyreállítani a Barátság vezetéket. Bár az Európai Bizottság azt kommunikálja, hogy a tagállamok olajellátása, energiaellátása az elsődleges, a szlovák sajtóban kiszivárgott hírek szerint a jelenlegi helyzet tökéletes számukra. Ezzel úgy ítélik meg, hogy gyengíteni tudják a magyar kormányt – tette hozzá.

Pócza István szerint 

a bizottság és Ukrajna összejátszik a kommunikációban, a magyar választókat próbálják kifárasztani 

azzal, hogy erősítik a bizonytalanság érzetét és annak lehetőségét, hogy hosszú ideig fennmaradnak a magas üzemanyagárak. A magyar kormányfő reakciója azonban erre az, hogy csak ő tud szembeszállni ezzel a politikai zsarolással.

A szakértő rámutatott, a 90 milliárd eurós hitelről szóló döntés azért sürgős Ukrajnának és Brüsszelek, mert 

Kijev kifogy a pénzből.

Brüsszel és Zelenszkij elnök azt várja a Tisza Párttól, hogy hozzájárul Ukrajna finanszírozásához, katonai támogatásához és megtörténik az orosz energiáról való leválás.

Jelenleg az Európai Néppárt türelmet gyakorol a Tisza irányában, de ez csak átmeneti. Még ukrán elemzők is beszéltek arról, meg kell engedni, hogy a Tisza Párt Ukrajnát vagy Zelenszkij elnököt kritizálja, mert választást kell nyerniük, de ha sikerül, akkor drasztikusan mást fognak tenni ezekben a kérdésekben, mint az Orbán-kormány – tudatta az elemző, felidézve, már Tarr Zoltán is elmondta, hogy más a kommunikáció és teljesen más a gyakorlati program.

Pócza István leszögezte, a Mol sikere és régiós terjeszkedése nemzeti érdek. A Tisza Párt a nemzeti érdekkel szemben visszametszené a Molt – közölte, hozzáfűzve, kérdés kinek az elképzeléseit valósítanák meg ezzel.

Azzal kapcsolatban, hogy egy egykori ukrán titkosszolgálati tiszt kimondta azt, hogy lehetséges egy merénylet a magyar és a szlovák miniszterelnökkel szemben, 

a szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy Zelenszkij elnök volt az, aki kiengedte „a szellemet a palackból”.

 Hangsúlyozta, ebben a kérdésben az európai vezetésnek drasztikusan kellene kommunikálni Kijev felé.

A műsor második felében Nagy Attila Tibor politikai elemző arról beszélt, hogy az Ukrajna-tematikával a Fidesz kampánya lendületet vett, át tudta venni a témameghatározást a Tisza Párttól, „ám kérdés, hogy ez az állami közszolgáltatásokkal elégedetlen szavazókat meggyőzi-e”. A Fidesz most, a hajrában pörgeti fel a kampányt,

 „vajon nem lőtte el túl korán a puskaporát Magyar Péter?”

 – tette fel a kérdést.

Hozzátette, korábban a kórházak állapotával vagy a Szőlő utca ügyével Magyar Péter tudott témákat meghatározni, de ő azokban a témákban, ahol a kormány otthonosan mozog – geopolitikai helyzet, kül- és energiapolitika – inkább nem nyilvánul meg; főként az emberek mindennapi életét érintő és irritáló témákat hozza fel beszédeiben.

Nagy Attila Tibor elismerte, hogy 

miközben az uniós vezetők 2027 végéig, addig a Tisza csak 2035-ig akar leválni az orosz energiáról, „itt van némi ellentét a két narratíva között” 

– jegyezte meg.

Hozzátette, a Tisza külpolitikai ismeretei „még fejlesztésre szorulnak”, Orbán Anita „még gyengécske”.

Nyitókép: Facebook



 

Összesen 46 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
survivor
2026. március 18. 08:08
Himringyo Péter alatt a Barátságon veres orosz olaj helyett " zöld" mediterrán extraszűz olivaolaj jön.Olyan mint az ukran kurvák...🤣🤣🤣🤣
survivor
2026. március 18. 08:05
Valassza csak meg a nép Hímringyó Pétert... Az első evben lelkes.A masodikban csalódott.A harmadikban dühös.a negyedikben akasztani fog....🤔🤔🤔 Ha ez kell," megoldjuk okosban"...🤣🤣🤣🤣
survivor
2026. március 18. 08:01
Slava Ukraini ! Magyar katona megy a Donyechez....
tapir32
2026. március 18. 08:00
Az ukrán nép érdeke az, hogy a Zselenszklj diktatúra minél előbb megbukjon! Szabadságot Ukrajnának! Zselenszkij támogatottsága Ukrajnában kb. 4%. A háború folytatását az ukránok kevesebb mint 20%-a támogatja.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!