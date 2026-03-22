Itt az idő, hogy megválaszolja a kérdést: Ön megműttetné az országot Szabó Tímeával és Daniel Freunddal?

Ez óriási: kőolaj nem jön, Katar rakétatámadás alatt – Orbán Anita közben egy nyírségi wc előtt pózolva hazugságot terjeszt
Egy ország külügyeit vezetné, de nem tud értelmezni egy uniós pályázati plakátot. Francesca Rivafinoli írása.
Mindenesetre készenlétben állnak, hogy jó pénzért kioperálják azt a nemlétező daganatot, amit Orbán Anita és Csézy odaképzel.
Tulajdonképpen egész találó, ahogy a Daniel Freunddal kedélyesen terveket szövögető Szabó Tímea azt állítja, ők az ő kiváló immunterápiájukkal áprilisban kiirtják azt a „rákos daganatot”, amelyet úgymond a jelenlegi kormány jelent – legalábbis a felvetés adhat némi magyarázatot arra, hogy miért is ejtőernyőztetett be Magyar Péter biztos befutó helyre egy énekesnőt, akiről külön megjegyezte, hogy férje „rákkutató”.
Ugye az történt, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7. választókerületében novemberben „egészségügyi és családi okok miatt” elhalasztották a tiszás jelöltjelöltek bemutatását – hogy azután a pártelnök január 31-én mindenféle versenyeztetés nélkül bejelentse, hogy Csézy lesz a helyi képviselőjelöltjük.
Majd miután még a Telex tényellenőre is arra jutott, hogy az énekesnő férjét nem véletlenül marasztalta el több ízben a Gazdasági Versenyhivatal gyógyhatásúnak beállított kétes termékek (MLM-rendszerű) értékesítése miatt, a pártelnök fogta magát, és az országos listájuk 10. helyére is beemelte Csézyt, szorosan Tarr Zoltán és Dr. Hegedűs Zsolt közé.
Adott tehát egy „epigenetikus rákkutatónak” nevezett „szakértő” férj, aki 2023-ban valóban PhD-fokozatot szerzett a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán, addig azonban közel 30 éven át úgy forgalmazta csodaszereit, hogy semmiféle vonatkozó végzettséget nem tudott felmutatni (azon egyetlen önéletrajzi információn túlmenően, hogy főiskolásként az 1980-as évek elején vörös bogyós gyümölcsök levét adta szívinfarktuson átesett édesapjának, aki végül felépült).
Készítményeiről 2002 és 2008 között sorra kiderült, hogy gyógyhatásuk nem bizonyítható, de legalább jó drágák – ezzel együtt a termékek továbbra is kaphatók, átcsomagolva, „étrend-kiegészítő” megnevezéssel.
Egyik fő fejlesztéséről a „rákkutató” a következőket mesélte: „a Napkristály ital előállításához a mai napig használom a piramisok energiáit. Hatásukat egyébként több módon is leteszteltem. Ezek közül a legérdekesebb, amikor használt pengét – aminek, ha nagyítóval nézzük, láthatóan cakkos az éle – tettem piramis alá és a penge visszanyerte élességét”.
A termékek nagyszerűségéről országszerte „ismeretterjesztő előadásokon” győződhetünk meg, ahol kiderül, miért van elengedhetetlenül szükségünk 73 700 forintért 120 darab „Premium ExtraBioMe” kapszulára, amely az apróbetűs rész szerint nem alkalmas betegségek gyógyítására.
Aztán ha hálózati tagok leszünk, akkor a 370 700 forintos „Olimpiq sxc 350%” kapszulák vásárlásakor kapott pontokért ingyenesen juthatunk „Telorex Premium” kapszulához, amitől biztosan valami nagyon jó történik velünk,
de hogy mi, az meglepetés, az interneten ugyanis egy betű nem sok, annyi információt nem találunk a készítmény összetételéről és hatásmechanizmusáról.
A metafora már-már tökéletes: meggyőző titulus, a felszínes szemlélő számára lenyűgözőnek ható és valóban szép megélhetést biztosító karrier; népmesei elemek (csak itt az apácaliliom, illetve a Sugár áruház Vasedény üzlete helyett a szülői ház konyhájában aggódva szomolyai cseresznyét préselő legidősebb fiú jelenik meg előttünk); a kétezres években már visszatérően problémásnak minősült portéka; a cégnek busás hasznot hozó multi-level marketing, amelynek keretében
a nagybetűs Reményt árulják hangzatos márkanevek alatt jó pénzért, féligazságokon alapuló, objektíven alá nem támasztott homályos ígéretekkel; továbbá „szakemberek” szájából elhangzó, soha vissza nem vont kínos butaságok.
Mert meghökkentő ugyan, amikor egy „rákkutató” pengeélesítő piramisokról értekezik, de vajon nagyobb szakmaiságról és hozzáértésről tesz-e tanúbizonyságot az, aki miközben egy hónap múlva már külügyminiszter szeretne lenni, felháborodott videójában 1,8 milliárd forintból épült vécét és 99,9 százalékban ellopott uniós támogatást vizionál (keverve ráadásul milliót és milliárdot, helységet és helyiséget, valamint százas és ezres szorzót), ahelyett, hogy elolvasná és értelmezné a sztenderd uniós tájékoztató táblát, amelyik előtt áll?
Majd miután választópolgárok egész sora jelzi neki, hogy ezt csúnyán benézte, a „szakpolitikus” az észrevételekről tudomást sem véve másnap külön kommentben megígéri, hogy ha kormányra kerülnek, „minden hasonló, visszaélésgyanús ügyet” ki fognak vizsgálni.
Ha a „hasonló” „ügyeket” vizsgálnák ki, az azt jelentené, hogy nyilvánvalóan alaptalan és értelmezhetetlen „gyanúk” kivizsgálásával szórakoznának, arra fordítanának komoly erőforrásokat az adófizetők pénzéből, teljesen fölöslegesen.
Amivel már meg is érkeztünk a „rákos daganat”-metafora talán legalapvetőbb eleméhez: ha valaki gyógyítás címén válogatás nélkül sugároz egészséges és rákos sejteket, vagy akár teljesen téves helyen alkalmazza a kezelést, abból nem gyógyulás lesz, hanem súlyosbodás. De ismert a túldiagnosztizálás jelensége is: amikor ártalmatlan elváltozásokat kezdenek gyógyítani, fölösleges stressznek téve ki a beteget, ezáltal pedig adott esetben még rontva is az életminőségén.
Vegyük akár Szabó Tímeát, akár Orbán Anita említett Facebook-posztját: mennyivel vált egészségesebbé a magyar társadalom a párbeszédes politikusnő tevékenységétől?
Amikor a Covid-járvány alatt valós tényekként idézte a magát mentősnek kiadó Németh Athina állításait, attól jobb lett bárkinek is? Hát Orbán Anita nyírségi vécés videója, amelytől napok óta megy fel emberekben a pumpa, csak mert naivan azt hiszik, hogy a képviselőjelölt igazat mond nekik, és tényleg 1,8 milliárdból épült egyetlen mellékhelyiség – attól tán javult a magyarok mentális állapota, vagy netán kóros sejtburjánzások indultak el tőle virtuálisan?
Az, hogy Magyar Márton kontroll.hu-ja még akkor is terjeszti Orbán Anita blődségét, amikor azt már TISZA-szimpatizánsok is megcáfolták, talán elősegíti a higgadt, boldog mindennapokat?
Az említett Csézy március 15-én azt nyilatkozta, számára a szabadság azt jelenti, amit „régen éreztünk már”, nevezetesen hogy április tizenharmadikán „kinyitod az ajtót és tudsz venni egy mély lélegzetet”. Félve kérdezem: ez vajon nem rákkeltő hozzáállás, legalábbis átvitt értelemben? Akik szerint ebben az országban betegesen áthat mindent a politika, azok szerint megfelelő gyógymód erre, ha azt állítjuk, jelenleg egy mély levegőt se vehetünk sehol, tehát például az épp virágzó mandulafák között járva is csak az orbáni nyomást érezzük a tüdőnkben, de brutálisan – viszont április 13-án (amikor a levélszavazatok még össze se lesznek számolva) hirtelen áradni fog az oxigén, kivéve, ha a Fidesz nyer, mert akkor menten megfulladunk?
Élén Csézyvel, aki 2024-ben még úgy fogalmazott, hogy a mennyországot olyannak képzeli el, mint amilyen a saját meglévő kertje (amely egyébként olyan hatalmas, hogy a füvet traktorral vágatják)?
Abban a szép nagy kertben tényleg nem sikerült az elmúlt 16 évben egyetlen jóízűt sem lélegezni? Megannyi Orbán vicsorog a gyümölcsfák mögött?
Nem lehetséges-e, hogy az immunrendszert pont az gyengíti és pusztítja, ha széles tömegek majréznak a levegőtlenség miatt, miközben álomkörülmények között élnek? Ha „szakértők” hergelnek milliárdos korrupcióval ott is, ahol ennek pont nincsen alapja? Az-e a „rendszerváltó” magatartás, ha egy párt teleszórja az online világot az újabb és újabb kék Facebook-plakátjaival és drámai videóival (óellenzékként Németh Athinákat, újellenzékként pedig 1,8 milliárdosnak hazudott vécét tolva a polgár arcába), vagy éppenséggel az lenne újszerű és építő jellegű, ha Csézy például a filléres kertészkedés immunerősítő hatásáról posztolna?
Miközben levegőtlenségről beszél, választókerületének fideszes jelöltje, Tállai András a dél-borsodi gazdák példamutató munkáját dicséri, a régión belüli zeneoktatás fontosságát hangsúlyozza, tájrehabilitációs programról ír, iskolafelújításról és bölcsődenyitásról számol be, elkészült sportlétesítményeket vesz számba és további terveket ismertet – a kettő közül melyik hozzáállás kedvezőbb az immunrendszer szempontjából?
A Szabó Tímeával együtt a Magyarországot emésztő „rákos daganat” ellen orvosságot kínáló Daniel Freund szűkebb pátriájában, Észak-Rajna–Vesztfáliában épp 20 éve nem látott csődhullám söpör végig, a megkérdezett ipari vállalatok 30 százaléka leépítésben gondolkodik. A tartományban 2025-ben 7200 késelés történt, a szexuális bűncselekmények száma a 2019. évi 15 ezerről 32 ezer fölé emelkedett. Az iskolákban tavaly 249 alkalommal támadtak tanárokra és 21 nemi erőszak történt; a vonatok késési statisztikái Németország-szerte arrafelé a legrosszabbak, helyenként mindössze 32-33 százalékuk pontos vagy késik 6 percnél kevesebbet;
a születések száma a bevándorlás ellenére 2022 óta folyamatosan csökken.
Daniel Freund doktor úr ilyen portfóliót tud felmutatni a saját vidékén, miközben a szikéjével közelítene felénk, Szabó Tímea Németh Athinát kínálja hozzá, a TISZA pedig az MLM-rendszerű pirulaelőfizetést – ki-ki a szellemi immunrendszere segítségével döntse el, igényt tart-e az efféle kuruzslókra.
Ezt is ajánljuk a témában
Bruttó 219 ezres fizetéssel még itt volt a Kánaán, 705 ezressel viszont már rántott levesre se futja. Francesca Rivafinoli írása.
Ezt is ajánljuk a témában
Ha Magyar Péter eladakozza a fizetése felét, akkor mitől lett ennyi eurója? Francesca Rivafinoli írása.
Ezt is ajánljuk a témában
A tiszás szakpolitikus szerint energiahatékonyságról nem is hallunk, az államadósság pedig magasabb, mint Gyurcsány idején – de vajon így van-e? Francesca Rivafinoli írása.
