Itt az idő, hogy megválaszolja a kérdést: Ön megműttetné az országot Szabó Tímeával és Daniel Freunddal?

Az említett Csézy március 15-én azt nyilatkozta, számára a szabadság azt jelenti, amit „régen éreztünk már”, nevezetesen hogy április tizenharmadikán „kinyitod az ajtót és tudsz venni egy mély lélegzetet”. Félve kérdezem: ez vajon nem rákkeltő hozzáállás, legalábbis átvitt értelemben? Akik szerint ebben az országban betegesen áthat mindent a politika, azok szerint megfelelő gyógymód erre, ha azt állítjuk, jelenleg egy mély levegőt se vehetünk sehol, tehát például az épp virágzó mandulafák között járva is csak az orbáni nyomást érezzük a tüdőnkben, de brutálisan – viszont április 13-án (amikor a levélszavazatok még össze se lesznek számolva) hirtelen áradni fog az oxigén, kivéve, ha a Fidesz nyer, mert akkor menten megfulladunk?

Élén Csézyvel, aki 2024-ben még úgy fogalmazott, hogy a mennyországot olyannak képzeli el, mint amilyen a saját meglévő kertje (amely egyébként olyan hatalmas, hogy a füvet traktorral vágatják)?

Abban a szép nagy kertben tényleg nem sikerült az elmúlt 16 évben egyetlen jóízűt sem lélegezni? Megannyi Orbán vicsorog a gyümölcsfák mögött?

Nem lehetséges-e, hogy az immunrendszert pont az gyengíti és pusztítja, ha széles tömegek majréznak a levegőtlenség miatt, miközben álomkörülmények között élnek? Ha „szakértők” hergelnek milliárdos korrupcióval ott is, ahol ennek pont nincsen alapja? Az-e a „rendszerváltó” magatartás, ha egy párt teleszórja az online világot az újabb és újabb kék Facebook-plakátjaival és drámai videóival (óellenzékként Németh Athinákat, újellenzékként pedig 1,8 milliárdosnak hazudott vécét tolva a polgár arcába), vagy éppenséggel az lenne újszerű és építő jellegű, ha Csézy például a filléres kertészkedés immunerősítő hatásáról posztolna?