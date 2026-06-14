Szíven szúrt brit nemzet

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Óriási a felháborodás Nagy-Britanniában, miután egy fatálisan félrement rendőri akcióban egy bevándorló hátterű fiatalember által leszúrt fehér angol fiút haldoklása pillanataiban megbilincseltek, segítséget kérő szavainak pedig nem hittek a rendőrök.
„I can’t breathe!” (nem kapok levegőt!) – e halálfélelemmel teli szavak hat évvel ezelőtt hatalmas mozgalmat és intézményeket megrendítő jelszavakat keltettek életre Amerikában. George Floyd, egy hamis pénzzel fizető és többszörösen elítélt minneapolisi fekete férfi az előállítása során, miután egy rendőr a nyakára térdelt, olyan állapotba került, hogy levegőért kapkodott és végül meghalt. A fő felelős rendőrt, Derek Chauvint elítélték gyilkosságért, huszonkét éves börtönbüntetését tölti. Floyd halála országhatárokon átívelő tiltakozási hullámot indított el, többek között ebből született a sportesemények kezdete előtti sportolói letérdelések antirasszista gesztusa, ami évekig kitartott, de mostanra nagyrészt elhalt.
„I can’t breathe!” – ugyanezek a szavak évekkel később az angliai éjszakában hangzottak el egy haldokló fiatalember szájából. 2025 decemberében történt az eset, ami csak most, fél évvel később vet viharos hullámokat a brit nyilvánosságban, miután kikerült egy videó egy tragikusan elfajult rendőri intézkedésről. Henry Nowak, egy 18 éves angol egyetemista szörnyű halála megrázta a brit közéletet,
jobboldali körök pedig tüntetést és tiltakozómozgalmat indítottak a történtek miatt.
De mi is történt? 2025. december 3-án éjfél előtt a dél-angliai, tengerparti Southamptonban Henry Nowak, egy lengyel–brit kettős állampolgár, 18 éves pénzügyes egyetemista hazafelé tartott az esti kocsmázásból. Az utcán összefutott egy bizonyos Vickrum Singh Digwa nevű, 23 éves, indiai szikh származású brit fiatalemberrel, ami végzetes következményekkel járt. A két fiatal összeszólalkozott, Nowak videózni kezdte Digwát, mire a telefonért is dulakodás kezdődött. Az esetről csak az ekkor készült telefonos videók maradtak fenn, nem volt más szemtanúja a történteknek.
A szikh fiatalember nem volt fegyvertelen, két szúróeszköz is volt nála: egy kirpan nevű rövidebb, görbe tőr és egy 21 centiméteres, hosszabb tőr. Digwa védelmezői később azzal érveltek, hogy a kirpant a szikh hagyományőrzés miatt tartotta magánál a férfi, de a hosszabb, gyilkos szerszámra nem találtak magyarázatot. A per során Digwát saját közösségéből tanúskodók „dühkitörési problémákkal” küzdő „beteges hazudozónak” nevezték. A férfi korábban szikh harcművészetet oktatott, de kirúgták, miután fegyverlopással bukott le.
Nowak és Digwa szóváltása végül késelésbe torkollott: a 21 centis tőrrel Digwa ötször szúrta meg az angol egyetemistát, aki ezután tántorogva kóválygott tovább az utcán.
A rendőrséget Digwa fivére értesítette, aki hazudott a hatóságoknak: azt hajtogatta, hogy testvérét rasszista támadás érte, és nem került elő fegyver a konfliktusban, azt viszont hozzátette, hogy Nowaknak orvosi segítségre van szüksége. A kiérkező hatóságok egy ház előkertjében találtak rá a fekvő, még életben lévő Nowakra és a helyszínen tartózkodó Digwára, aki még videókat készített a menekülő, haldokló áldozatról.
A valós részleteket még nem ismerő rendőrök előbb Digwát kérdezték, aki szerint Nowak megütötte és rasszista szólamokkal bántotta őt, leverve a turbánját is. A földön fekvő Nowak eközben azt mondogatta a rendőröknek, hogy megkéselték, és nem kap levegőt – a rendőrök viszont nem hittek neki. „Nem hiszem, hogy ez történt, haver” – hallatszik egy rendőrtől a felvételen, majd az látszik, hogy megbilincselik az angol fiatalembert. Digwa eközben állítja a rendőröknek, hogy Nowak nem lett megkéselve, mire egy rendőr úgy reagált: „Tudom, de ellenőriznünk kell, ugye.”
Nowak utolsó szavai ezek voltak: „Kérem, testvérem, nem kapok levegőt!”, majd nem mozdult többet.
A jelenetsort megörökítő drámai videók május végén kerültek napvilágra, amikor már zajlott a per Digwa ellen.
Június 1-jén a bíróság életfogytiglanra ítélte a késelő gyilkost. A bíró felrótta Digwának a hazugságait, a gyilkosság különösen kegyetlen módját és az azt követő viselkedését, valamint azt is, hogy Digwa a saját szikh közösségét hozza nehéz helyzetbe. Az elítélt elkövető leghamarabb huszonegy év múlva szabadulhat a börtönből.
Bár Digwa már megérdemelt büntetését tölti, a történet itt nem áll meg. Erősek a párhuzamok a hat évvel ezelőtti amerikai George Floyd-gyilkossággal: míg ott az amerikai fekete kisebbség érezhette magát kollektíve sértettnek, Angliában a fehér többséghez tartozók közül gondolják sokan tűrhetetlennek a történteket. Június 2-án tüntetések kezdődtek Southamptonban, felháborodott demonstrálók nekimentek a rendőröknek, kukákat is dobálva rájuk, a szót és a kezdeményezést pedig magukhoz ragadták a brit radikális jobboldal véleményvezérei, Tommy Robinson aktivista és Paul Golding, az Anglia az Első párt vezetője. Dühös tüntetők a felelős rendőröket is meg akarták találni, de több rendőr téves beazonosítás miatt nehéz helyzetbe került. Külföldről megszólalt J. D. Vance amerikai alelnök és Elon Musk, a világ leggazdagabb embere is, s a migrációt, a rendőrség öngyűlöletét és a civilizációs hanyatlást vetették a brit illetékesek szemére.
Az amúgy is nehéz politikai helyzetben lévő Keir Starmer brit munkáspárti miniszterelnök találkozott az áldozat családjával, majd arról beszélt: Nowak „emlékezetet érdemel”, és „nehéz kérdésekre kell választ találni” a tragédiához vezető rendőrségi eljárás miatt. Ami bizonyos, hogy most egy egész nemzet követel válaszokat a történtek miatt – a társadalmi béke megőrzése érdekében.
Nyitókép: Dühös tüntetők csapnak össze a rendőrökkel Southampton utcáin június 2-án
Fotó: AFP/Justin Tallis