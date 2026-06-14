Szíven szúrt brit nemzet

„I can’t breathe!” (nem kapok levegőt!) – e halálfélelemmel teli szavak hat évvel ezelőtt hatalmas mozgalmat és intézményeket megrendítő jelszavakat keltettek életre Amerikában. George Floyd, egy hamis pénzzel fizető és többszörösen elítélt minneapolisi fekete férfi az előállítása során, mi­után egy rendőr a nyakára térdelt, olyan állapotba került, hogy levegőért kapkodott és végül meghalt. A fő felelős rendőrt, Derek Chauvint elítélték gyilkosságért, huszonkét éves börtönbüntetését tölti. Floyd halála országhatárokon átívelő tiltakozási hullámot indított el, többek között ebből született a sportesemények kezdete előtti sportolói letérdelések antirasszista gesztusa, ami évekig kitartott, de mostanra nagyrészt elhalt.

A leszúrt Henry Nowakra emlékező tüntetők június 2-án Southamptonban

Fotó: AFP/Justin Tallis

„I can’t breathe!” – ugyanezek a szavak évekkel később az angliai éjszakában hangzottak el egy haldokló fiatalember szájából. 2025 decemberében történt az eset, ami csak most, fél évvel később vet viharos hullámokat a brit nyilvánosságban, miután kikerült egy videó egy tragikusan elfajult rendőri intézkedésről. Henry Nowak, egy 18 éves angol egyetemista szörnyű halála megrázta a brit közéletet,