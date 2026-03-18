Arra a demagóg szövegre, amit Magyar Péter most előadott, már alig lehet mit mondani – de mi azért próbáljuk meg!

Az öntudatos, életrevaló polgár ismérve innentől kezdve az, hogy képes egy legördülő menüből kiválasztani a szívének kedves képzést és beadni rá a jelentkezést, ahelyett, hogy nagyokat sóhajtozna, naivan várván, hogy Magyar Péter ezüsttálcán házhoz vigye neki a tehetségkibontakoztatást.

A világ mely országában „jár” bármelyik polgárnak, hogy ne haljon meg idejekorán megelőzhető betegségekben?

A polgár éppenséggel az, aki tudja, hogy neki nem csak „járnak” a dolgok, neki nem csupán jogai vannak, hanem pontosan ugyanannyira kötelességei és felelősségi körei is – pláne, mivel a megelőzhető betegségek esetében ez a legrelevánsabb tényező.

Polgár az, aki képes kulturált közösségi programként bort kóstolni vagy akár pálinkát is főzni anélkül, hogy ettől alkoholistává válna; polgár az, aki amikor megkapja a precízen érkező behívót a szűrővizsgálatra, akkor bár sóhajt egy nagyot (mert ki vágyik az ilyesmire), de már foglalja is rá az időpontot, hogy túlessen a procedúrán; polgár az, aki miközben szidja a kormányt a rossz egészségügyi mutatók miatt, nem a gyorsétteremben tolja magába és családtagjaiba még vasárnap is a telített zsírokat, hanem elkészít otthon valami egészségesebbet (senki ne mondja, hogy az akár farhátból készült húsleves, a spenót, a sárgarépa vagy a lencse anyagilag hozzáférhetetlenebb, mint a bigmac és a kóla).