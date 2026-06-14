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bajnokok ligája broadway ousmane dembélé legendák kollekció vb legenda

NS-kiállításmegnyitó: ikonikus vb-mezek a New York-i Legendák Kollekciójában

2026. június 14. 18:11

Maradonától Mbappéig, Neeskenstől Ronaldóig: 20 különleges, eredeti világbajnoki futballmez alkotja a torna első napján a Broadwayn megnyílt kiállítást.

2026. június 14. 18:11
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Szöllősi György
Szöllősi György
Nemzeti Sport

Az idei világbajnokság döntőjének helyszínén, New Yorkban, még pedig Manhattan világhírű sugárútján, a Broadwayn nyílt meg óriási érdeklődés mellett csütörtökön, a torna nyitónapján az, a minimalizmusában is roppant hatásos kiállítás, amely egyetlen félhomályos teremből és húsz darab, külön vitrinekben kifüggesztett, körbejárható futballmezből áll, az üvegvitrinek mellett tömör videóban, hangban, kiírt szövegben összefoglalt bemutatóval. A „Legends Collection”-nek (Legendák Kollekciójának) nevezett összeállítás valóban ikonikus darabjairól külön cikkeket is lehet olvasni a matchwornshirts.com oldalon. Ez a mérkőzésen viselt, eredeti mezeket forgalmazó, azokra online licitálást szervező cég, az MWS hozta ugyanis tető alá a különleges tárlatot, hiszen a legendás vb-mérkőzéseken, világsztárok által viselt dresszek roppant hatásosan hívják fel a figyelmet ennek az őrült tempóban növekedő „startupnak” a tevékenységére: az oldalukon az aktuális elitfutball szereplőinek mezére lehet licitálni, akár már meccs közben, amikor az illető még a pályán izzad az adott dresszben. Ahogyan online árverést indítottak például a mexikói válogatottnak a vb nyitómeccsén viselt mezeire is, a budapesti Bajnokok Ligája döntő trikóira meghirdetett licit pedig a napokban járt le és új rekordot hozott: az egyetlen meccsen viselt mezek eladásából befolyó összeg majdnem elérte az egymillió dollárt (952.000 dollár bevételt generáltak az árverések), jelentették be az MWS képviselői a csütörtöki kiállításmegnyitón. A legdrágábban Ousmane Dembélé és Hvicsa Kvarachelia meze kelt el, 160 ezer, illetve 152 ezer euróért.

A New York Cityben négy napig látogatható tárlat megnyitására világbajnok díszvendéget is hívtak a szervezők, a francia válogatott, a PSG és a Juventus korábbi sztárja, Blaise Matuidi személyében, akit főként a 2018-as döntőben Kylian Mbappé által viselt, a kiállítás fő helyére állított kék francia mezzel fotóztak. Belépéskor egyébként az első helyen Bozsik József 1954-es mezét veszi észre a látogató, ez a Legendák Kollekciójának legrégebbi darabja, a második legidősebb kiállított mez is húsz évvel fiatalabb: Johan Neeskens, egy másik világhírű vb-ezüstérmes 1974-es fölsője. De olyan világbajnokok eredeti dresszeit lehet itt testközelből, a történelem bizsergető jelenlétét érezve megszemlélni, mint Diego Maradona, Fabien Barthez, Bastian Schweinsteiger, Aldair vagy Gerard Piqué. De számomra nem kevésbé különleges az angol Chris Waddle Argenítna ellen 1986-ban (igen, azon a meccsen…) viselt meze, vagy éppen az az azúrkék olasz dressz, amelyen nagy betűkkel Roberto Baggio neve olvasható, s amelyben az 1994-es, Los Angeles-i vb-döntő tragikus hőse kihagyta a mindent eldöntő tizenegyest.”

Nyitókép: Facebook

 

 

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