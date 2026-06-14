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narancs riasztás pörböly zivatar riasztás

Tombol a szupercella: elverte a jég Pörbölyt (FOTÓ)

2026. június 14. 17:44

Vasárnap késő estig több helyen fordulhatnak elő gyors mozgású zivatarok általában viharos, óránkénti 60-80 kilométeres széllökések és 1-2 centiméteres jég kíséretében.

2026. június 14. 17:44
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Hevesebb zivatarok veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki több dél-magyarországi járásra a HungaroMet Zrt. vasárnap délután.

A riasztással érintett baranyai, tolnai és Bács-Kiskun vármegyei járásokban a következő órákban hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint vasárnap késő estig több helyen fordulhatnak elő gyors mozgású zivatarok általában viharos, óránkénti 60-80 kilométeres széllökések és 1-2 centiméteres jég kíséretében. Főként az ország déli felén, harmadán, kisebb valószínűséggel az északkeleti határszél közelében a délutáni, kora esti órákban heves zivatarok, szupercellák is kialakulhatnak, amelyekhez óránkénti 80-100 kilométeres, néhol ennél is erősebb széllökés, akár 2-4 centiméternél nagyobb jég és lokálisan 25-30 millimétert meghaladó csapadék vagy felhőszakadás társulhat.

Az Időinfó-MetKép Facebook-oldal szerint a Tolna vármegyei Pörbölyön hatalmas jégverés kíséretében vonult végig egy szupercella: „A délnyugaton tomboló szupercella hatalmas jégesőt és jelentős károkat hagyott hátra!” – írják.

(MTI/Facebook)

Nyitóképünk illusztráció, fotó: Donka Ferenc/MTI

 

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