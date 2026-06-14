Tombol a szupercella: elverte a jég Pörbölyt (FOTÓ)

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint vasárnap késő estig több helyen fordulhatnak elő gyors mozgású zivatarok általában viharos, óránkénti 60-80 kilométeres széllökések és 1-2 centiméteres jég kíséretében. Főként az ország déli felén, harmadán, kisebb valószínűséggel az északkeleti határszél közelében a délutáni, kora esti órákban heves zivatarok, szupercellák is kialakulhatnak, amelyekhez óránkénti 80-100 kilométeres, néhol ennél is erősebb széllökés, akár 2-4 centiméternél nagyobb jég és lokálisan 25-30 millimétert meghaladó csapadék vagy felhőszakadás társulhat.