Újra felbukkant Budapesten Arnold Schwarzenegger: a Szent István-bazilika előtt fotózkodott a világsztár

Budapesten cangázott Arnold Schwarzenegger (FOTÓK)
A Terminátort a Márvány utca környékén kapták lencsevégre.
Az amerikai színész a The Kelly’s című filmet forgatja éppen a magyar fővárosban.
Pár napja írtunk róla, hogy a Terminátorként világhírűvé vált Arnold Schwarzeneggert a Márvány utca környékén kapták lencsevégre. Az amerikai színész a The Kelly’s című filmet forgatja éppen a magyar fővárosban.
Ezt is ajánljuk a témában
A Terminátort a Márvány utca környékén kapták lencsevégre.
A világsztárt ezúttal a Szent István-bazilika előtt fotózták, természetesen bringával:
Fotó: Paul Faith / AFP