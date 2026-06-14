Újra felbukkant Budapesten Arnold Schwarzenegger: a Szent István-bazilika előtt fotózkodott a világsztár

Rétvári Bence: Lépésről lépésre zajlik a migrációs paktum bevezetésének előkészítése (VIDEÓ)

A KDNP parlamenti frakcióvezetője a Facebook-oldalán vasárnap felidézte: az első lépés az volt, amikor a miniszterelnök Brüsszelben Ursula von der Leyennel közös sajtótájékoztatóján hosszasan ecsetelte, hogy milyen sok pozitívuma van a migrációs paktumnak.