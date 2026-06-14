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Újra felbukkant Budapesten Arnold Schwarzenegger: a Szent István-bazilika előtt fotózkodott a világsztár

2026. június 14. 18:08

Az amerikai színész a The Kelly’s című filmet forgatja éppen a magyar fővárosban.

2026. június 14. 18:08
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Pár napja írtunk róla, hogy a Terminátorként világhírűvé vált Arnold Schwarzeneggert a Márvány utca környékén kapták lencsevégre. Az amerikai színész a The Kelly’s című filmet forgatja éppen a magyar fővárosban.

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A világsztárt ezúttal a Szent István-bazilika előtt fotózták, természetesen bringával:

Fotó: Paul Faith / AFP

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