Schwarzenegger a Halászbástyán adott össze egy párt

Miután az elmúlt néhány hétben Arnold Schwarzenegger Budapest jó néhány pontján feltűnt – legtöbbször biciklizés közben látták Budán, de megjelent többek között egy konditeremben és a Szent István-bazilika előtt is – most úgy tűnik, felcsapott esküvői szertartásvezetőnek.

A The Kellys című akcióvígjáték forgatása miatt Magyarországon tartózkodó színész a közösségi médiában fellelt fotók és felvételek tanúsága szerint nemcsak hogy jelen volt a mozit rendező Brad Peyton esküvőjén a Halászbástyán, egyenesen maga adta össze a párt. A lakodalomra a többi szereplő, így Liam Hemsworth és Geena Davis is hivatalos volt.