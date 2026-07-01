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arnold schwarzenegger brad peyton filmforgatás esküvő Halászbástya budapest

Schwarzenegger a Halászbástyán adott össze egy párt

2026. július 01. 14:32

A hetek óta Magyarországon forgató színész felcsapott esküvői szertartásvezetőnek.

2026. július 01. 14:32
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Miután az elmúlt néhány hétben Arnold Schwarzenegger Budapest jó néhány pontján feltűnt – legtöbbször biciklizés közben látták Budán, de megjelent többek között egy konditeremben és a Szent István-bazilika előtt is – most úgy tűnik, felcsapott esküvői szertartásvezetőnek. 

A The Kellys című akcióvígjáték forgatása miatt Magyarországon tartózkodó színész a közösségi médiában fellelt fotók és felvételek tanúsága szerint nemcsak hogy jelen volt a mozit rendező Brad Peyton esküvőjén a Halászbástyán, egyenesen maga adta össze a párt. A lakodalomra a többi szereplő, így Liam Hemsworth és Geena Davis is hivatalos volt.

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Nyitókép: Filippo Monteforte/AFP


 

Összesen 3 komment

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Sorrend:
Héja
2026. július 01. 15:43
Svarvinagyon jó arc. Saját zsebből támogatta a szegény fiatalok konditermeit.
Válasz erre
2
0
nemmondom-3
2026. július 01. 15:17
Ufókat?
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0
0
Galerida
2026. július 01. 15:06
Volt pofája Karácsony városában férfit nővel! Itt ez már nem trendi!
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6
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