Világszerte leállt a Facebook és a Messenger

10 milliónál megálljt parancsolnának! Mindent eldöntő népszavazás következik
Nagyon szoros végeredmény várható Svájcban.
Bejelentések alapján a Facebook, a Messenger és az Instagram sem működik.
Péntek délután technikai problémák adódtak a Meta több közösségi oldalánál: a felhasználók világszerte tízezrével jelentették a szolgáltatások leállását.
A legnagyobb fennakadás a Facebookot és a Messnegert érinti, amely több millió felhasználónál hosszú percek óta elérhetetlen.
A Downdetector adatai szerint délután három óra után rövid idő alatt több mint 41 ezer bejelentés érkezett a Facebook hibáiról a világ minden tájáról. A panaszok alapján nemcsak a Facebook és a Messenger, de az Instagram is leállt, ami arra utal, hogy a hiba a Meta központi infrastruktúrájában jelentkezhetett.
Nyitókép: SEBASTIEN BOZON / AFP
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