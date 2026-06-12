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downdetector facebook meta instagram messenger

Világszerte leállt a Facebook és a Messenger

2026. június 12. 15:50

Bejelentések alapján a Facebook, a Messenger és az Instagram sem működik.

2026. június 12. 15:50
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Péntek délután technikai problémák adódtak a Meta több közösségi oldalánál: a felhasználók világszerte tízezrével jelentették a szolgáltatások leállását.

A legnagyobb fennakadás a Facebookot és a Messnegert érinti, amely több millió felhasználónál hosszú percek óta elérhetetlen. 

A Downdetector adatai szerint délután három óra után rövid idő alatt több mint 41 ezer bejelentés érkezett a Facebook hibáiról a világ minden tájáról. A panaszok alapján nemcsak a Facebook és a Messenger, de az Instagram is leállt, ami arra utal, hogy a hiba a Meta központi infrastruktúrájában jelentkezhetett.

Nyitókép: SEBASTIEN BOZON / AFP

***

 

 

Összesen 12 komment

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Sorrend:
pollip
2026. június 12. 16:34
Iszonyat!!!!! Végleg?
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0
0
Hangillat
2026. június 12. 16:30
A másvalóság -AI nem bírta ki a valóságot.
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0
0
mikes8
2026. június 12. 16:30
Sóval behinteni!
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1
0
survivor
2026. június 12. 16:22
Továrics Putyin ! Dobj atomot a központi head quarterjükre..... Pozsalujszta !
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1
0
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