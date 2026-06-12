Világszerte leállt a Facebook és a Messenger

Péntek délután technikai problémák adódtak a Meta több közösségi oldalánál: a felhasználók világszerte tízezrével jelentették a szolgáltatások leállását.

A legnagyobb fennakadás a Facebookot és a Messnegert érinti, amely több millió felhasználónál hosszú percek óta elérhetetlen.

A Downdetector adatai szerint délután három óra után rövid idő alatt több mint 41 ezer bejelentés érkezett a Facebook hibáiról a világ minden tájáról. A panaszok alapján nemcsak a Facebook és a Messenger, de az Instagram is leállt, ami arra utal, hogy a hiba a Meta központi infrastruktúrájában jelentkezhetett.