Ma a Meta törölte H. Tamásnak, az M. Jelen főszerkesztőjének Fb-oldalát. Az ok: a médiamunkás leírta T. László ellenzéki pártelnöknek nevét.

Korábban M. Péter magyar miniszterelnök azt állította, hogy a Meta nem bünteti a T. nevet leírókat, és még korábban a Fidesz is bagatellizálta az esetet.

T. László és pártja ott ül a magyar parlamentben, és a szervezet rendelkezik európai parlamenti képviselővel is. Betiltásukat senki nem kezdeményezte, T. Lászlót nem fenyegeti a közügyektől eltiltás, vagyis Mark Z. amerikai állampolgár cége jelentős érdeksérelmet okozva egy magyar alkotmányosságon és európai jogon belüli szereplőt diszkriminál. A fősodratú magyar média nem számolt be a törlésről, és T. Lászlót ért hátrányos megkülönböztetést se nagyon emlegeti.