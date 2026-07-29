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Horváth Tamás facebook meta Magyar Jelen

Ma a Meta törölte H. Tamásnak, az M. Jelen főszerkesztőjének Fb-oldalát

2026. július 29. 18:23

Korábban M. Péter magyar miniszterelnök azt állította, hogy a Meta nem bünteti a T. nevet leírókat, és még korábban a Fidesz is bagatellizálta az esetet.

2026. július 29. 18:23
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Hont András
Hont András
Facebook

Ma a Meta törölte H. Tamásnak, az M. Jelen főszerkesztőjének Fb-oldalát. Az ok: a médiamunkás leírta T. László ellenzéki pártelnöknek nevét.

Korábban M. Péter magyar miniszterelnök azt állította, hogy a Meta nem bünteti a T. nevet leírókat, és még korábban a Fidesz is bagatellizálta az esetet. 

T. László és pártja ott ül a magyar parlamentben, és a szervezet rendelkezik európai parlamenti képviselővel is. Betiltásukat senki nem kezdeményezte, T. Lászlót nem fenyegeti a közügyektől eltiltás, vagyis Mark Z. amerikai állampolgár cége jelentős érdeksérelmet okozva egy magyar alkotmányosságon és európai jogon belüli szereplőt diszkriminál. A fősodratú magyar média nem számolt be a törlésről, és T. Lászlót ért hátrányos megkülönböztetést se nagyon emlegeti.

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Amennyiben T. Lászlónak vagy az őt emlegetőknek egyes megnyilvánulásai a Facebook alapelveibe ütköznek, akkor azokat kell törölni, mert ez így egy független állam és egy szövetségi rendszer belső életébe való indokolatlan, jogellenes beavatkozás.

Ugyanekkor a Meta szabadon hagyja terjedni azon tartalmakat, amelyek az egyik legsúlyosabb bűncselekmény elkövetésével vádolják az egyik közszereplőt, noha nemhogy bíróság nem mondta ki a bűnösségét, de még gyanúsítás sincs vele szemben. Ennek ellenére ezen tartalmakat közzétevőket, például S. András »humoristát« vagy G.malac »karikaturistát« nem szankcionálja a Meta.

(A fenti poszthoz az egyèrtelműség kedvéért: jelen sorok szerzőjének H. Tamással és S. Zsolttal is több csörtéje volt).

(Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton)

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 16 komment

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Nyégé
2026. július 29. 20:36
És ezen csodálkozik valaki???
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desikerult
2026. július 29. 20:32
Isten ments, hogy bármely platformot mentegessek (nem használok közösségi médiát, legalábbis fősodratút), de azért nem elszigetelt jelenség, amiről H. András búsong. A Truth Social minden további nélkül leírja a felhasználási feltételekben az alábbiakat: "reserves the right to, in our sole discretion and without notice or liability, deny access to and use of the service (including blocking certain IP addresses), to any person for any reason or for no reason." Azaz mindenféle ok nélkül simán bannolhatnak, pl. ha szidod Trumpy szélfútta haját. Ha kettős mérce fétise van H. Andrásnak, maradhatna hazai témáknál is, akár ezen a felületen is - pl. a jogállam hirtelen fontossá váló témájában. De a fétis az fétis :-)
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tgely
2026. július 29. 20:23
H.A. aki arra vágyik, hogy moslékos disznók fel-le nyaldossák némi marketinggel nyakon öntve élvezheti a FB torta mentál-pornó bonbonjait. Egy éttermi ebédet éppen posztoló szőrös heréje alján fürge ujjasan kapirgáló cukros bácsi csücsörítő szürcsölése lenne látható, ha valaki ma még megfestené azt, amit érzek ezzel kapcsolatban és nem pattintana inkább elő egy előfizetős AI promptot a kreatív demonstrációja érdekében...
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tikkadt-szocske
2026. július 29. 19:49
Ha az én fészbukk oldalamat valaki törölni tudja, az min. Nobel díjat érdemel.
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