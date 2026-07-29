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Korábban M. Péter magyar miniszterelnök azt állította, hogy a Meta nem bünteti a T. nevet leírókat, és még korábban a Fidesz is bagatellizálta az esetet.
Ma a Meta törölte H. Tamásnak, az M. Jelen főszerkesztőjének Fb-oldalát. Az ok: a médiamunkás leírta T. László ellenzéki pártelnöknek nevét.
Korábban M. Péter magyar miniszterelnök azt állította, hogy a Meta nem bünteti a T. nevet leírókat, és még korábban a Fidesz is bagatellizálta az esetet.
T. László és pártja ott ül a magyar parlamentben, és a szervezet rendelkezik európai parlamenti képviselővel is. Betiltásukat senki nem kezdeményezte, T. Lászlót nem fenyegeti a közügyektől eltiltás, vagyis Mark Z. amerikai állampolgár cége jelentős érdeksérelmet okozva egy magyar alkotmányosságon és európai jogon belüli szereplőt diszkriminál. A fősodratú magyar média nem számolt be a törlésről, és T. Lászlót ért hátrányos megkülönböztetést se nagyon emlegeti.
Amennyiben T. Lászlónak vagy az őt emlegetőknek egyes megnyilvánulásai a Facebook alapelveibe ütköznek, akkor azokat kell törölni, mert ez így egy független állam és egy szövetségi rendszer belső életébe való indokolatlan, jogellenes beavatkozás.
Ugyanekkor a Meta szabadon hagyja terjedni azon tartalmakat, amelyek az egyik legsúlyosabb bűncselekmény elkövetésével vádolják az egyik közszereplőt, noha nemhogy bíróság nem mondta ki a bűnösségét, de még gyanúsítás sincs vele szemben. Ennek ellenére ezen tartalmakat közzétevőket, például S. András »humoristát« vagy G.malac »karikaturistát« nem szankcionálja a Meta.
(A fenti poszthoz az egyèrtelműség kedvéért: jelen sorok szerzőjének H. Tamással és S. Zsolttal is több csörtéje volt).
(Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton)