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nyitrai zsolt arnold schwarzenegger polgár judit

Nyitrai Zsolt Arnold Schwarzeneggerrel és Polgár Judittal sakkozott egy történelmi mérkőzésen

2026. július 07. 14:33

„Nemcsak a testet, az agyat is edzeni kell!” – írta a politikus.

2026. július 07. 14:33
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Nyitrai Zsolt Facebook-bejegyzésében számolt be arról, hogy egy különleges sakkmérkőzésen vett részt Arnold Schwarzenegger és Polgár Judit társaságában. A politikus a találkozót „történelmi sakkmérkőzésnek” nevezte.

Egy történelmi sakkmérkőzés után. Nemcsak a testet, az agyat is edzeni kell!” 

– írta bejegyzésében Nyitrai Zsolt, aki a közösségi oldalán egy közös fotót is megosztott Arnold Schwarzeneggerrel és Polgár Judittal.

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Összesen 4 komment

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Sorrend:
gyzoltan-2
2026. július 07. 15:01
Polgár Judit neve már felvetődött, nem más, mint leendő köztársasági elnök vonatkozásában... -hát máris megy a propaganda, a népszerűsítés..! A királycsináló a magyarságellenes, kirekesztően kisajátított média..! -csak úgy, mint eddig..!
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0
0
Morton
2026. július 07. 14:56
Nem lennék Schwarzi helyében, ha Magyar Péter megtudja, hogy egy fideszes politikussal sakkozott! :)
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1
0
billysparks
2026. július 07. 14:39
De ki az a Nyitrai Zsolt?
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1
0
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