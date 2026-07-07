Nyitrai Zsolt Arnold Schwarzeneggerrel és Polgár Judittal sakkozott egy történelmi mérkőzésen

Schwarzenegger a Halászbástyán adott össze egy párt
A hetek óta Magyarországon forgató színész felcsapott esküvői szertartásvezetőnek.
„Nemcsak a testet, az agyat is edzeni kell!” – írta a politikus.
Nyitrai Zsolt Facebook-bejegyzésében számolt be arról, hogy egy különleges sakkmérkőzésen vett részt Arnold Schwarzenegger és Polgár Judit társaságában. A politikus a találkozót „történelmi sakkmérkőzésnek” nevezte.
Egy történelmi sakkmérkőzés után. Nemcsak a testet, az agyat is edzeni kell!”
– írta bejegyzésében Nyitrai Zsolt, aki a közösségi oldalán egy közös fotót is megosztott Arnold Schwarzeneggerrel és Polgár Judittal.
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A hetek óta Magyarországon forgató színész felcsapott esküvői szertartásvezetőnek.
Nyitókép: Facebook