1.

Szokták mondani, hogy aki jó vezető háborúban, nem lesz jó a békében. Ez a stílus még egy darabig elhajózza őt a közvélemény-kutatások hullámain, de már a saját tábora is jól érezhetően fárad. Tehát hamarosan vagy látunk egy új Magyar Pétert, vagy látunk egy új miniszterelnököt. Ez olyannyira nem konteó, hogy Halmai Gábor már 2024 nyarán erre célozgatott. Hiszen a polgári közép és a liberális demokraták eleve ódzkodva figyelik tevékenységét, személyiségét, ám eddig működött az ellenségem ellensége a barátom aforizma.

Magyarán most kell shortolni a Kapitány István- vagy Orbán Anita-részvényeket? Kérdés, hogy van-e már ennyi bátorság Magyar belső ellenzékében. Vagy még korainak tartják? Az biztos, hogy a Fidesztől – «külső ellenségtől»– már nem tartanak.