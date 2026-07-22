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tisza polgár judit Magyar Péter orbán viktor

Az Magyar Péter áfiuma ellen való orvosság –1. rész

2026. július 22. 12:26

„Ez a rendszer sokkal törékenyebb, mint amilyennek kívülről látszik.”

2026. július 22. 12:26
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Kurucz Dániel
Kurucz Dániel
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„Az, hogy a magyar társadalom jelentős része jobban utálja a Fideszt, mint szereti Magyar Pétert, a napnál is világosabb. Ám épp a napokban derül ki, Polgár Judit kapcsán, hogy Magyar nem egy 2010-es Orbán Viktor. 70 nap kormányzás után így lassan érik a kérdés az április 12-én Tiszára voksolók fejében: leváltottuk a NER-t és Orbán Viktort, és mikor váltjuk le Magyar Pétert?

TL;DR

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Magyar Péter okos ember. Ennek ellenére a mai napig szinte mindenki alábecsüli őt. Van, aki nárcisztikus szociopátiás viselkedésűnek, megint mások inkább csak simán okoskodónak és nem okosnak tartják. Pedig mindez szándékos és immáron levethetetlen karaktere Magyarnak. Olyan stíluskavalkád, amivel halálra verte a Fideszt. Tehát működött. De vajon meddig működhet? 

1.

Szokták mondani, hogy aki jó vezető háborúban, nem lesz jó a békében. Ez a stílus még egy darabig elhajózza őt a közvélemény-kutatások hullámain, de már a saját tábora is jól érezhetően fárad. Tehát hamarosan vagy látunk egy új Magyar Pétert, vagy látunk egy új miniszterelnököt. Ez olyannyira nem konteó, hogy Halmai Gábor már 2024 nyarán erre célozgatott. Hiszen a polgári közép és a liberális demokraták eleve ódzkodva figyelik tevékenységét, személyiségét, ám eddig működött az ellenségem ellensége a barátom aforizma.

Magyarán most kell shortolni a Kapitány István- vagy Orbán Anita-részvényeket? Kérdés, hogy van-e már ennyi bátorság Magyar belső ellenzékében. Vagy még korainak tartják? Az biztos, hogy a Fidesztől – «külső ellenségtől»– már nem tartanak.

2.

Szokták mondani, hogy a NER váltotta le igazából Orbán Viktort. Tehát Magyar Péter személyében igazából csak gazdát cserélt. Ha ez így van, a NER – ami nem egy darab kollektív massza – ezt újra megteheti. A NER, vagyis az elmúlt 16 évben feltőkésített magyar felső 10%, vélt vagy valós sérelmeit hiába elégítik ki Karmelita-bejárásokkal, Sulyok Tamás-lemondatásokkal: szeretne minimum gazdag maradni. A NER szeretne NER maradni. Azonban jönnek fel a vetélytársak. Ennek legszebb pesti legendája, hogy a háttérben állítólag már alakul a Tiborcz-Radnai paktum.

Magyarán a NER most kivár, mert fél, és ezt Magyar Péter is tudja, de a magokat titokban már elkezdte elvetni, hogy azok, amikor kell, kisarjadjanak. 

3.

Kik nyertek a Tiszával? Ha a 16 év alatt felgyülemlett düh kitombolásától eltekintünk, erre a rövid válasz az, hogy még nem tudjuk! Kicsit emelkedett a benzin ára, viszont a forint meg erősödött. Vannak már jelek arra, hogy a gazdaság milyen irányba megy el, de semmi biztosat nem látni még. Így a kérdés inkább az, kik azok, akik biztosan nem fognak nyerni a Tiszával? Illetve, hogy ez mikor fog leesni nekik?

Ez fogja eldönteni a 2030-as választásokat. Viszont hogy milyen irányba? Arra ott a 4-es és 5-ös pont. 

4.

Nemcsak a NER akarja megtartani a státuszát: mindenki! De mi lesz akkor, ha a Tisza-Fidesz NER háttércsatározások elhúzódnak? Jól látszott már a Balásy-ügy kapcsán is, hogy azok a befagyott milliárdok «még» a Tisza szimpatizáns alvállalkozó cégeknek is hiányoztak. Tehát, amíg a konc nem nő, addig csak újraosztani lehet, és még azt is csak lassan. Ez pedig nem kecsegtet a beígért, kiugró gazdasági növekedéssel. Azt szokták mondani, hogy egy kapitalista gazdaságban kb. 10% tart el 90%-ot. Mi lesz akkor, ha a 10% – akár csak átmenetileg is – de 5% lesz? Akkor az a 90% hamar 60% alá is benézhet.

Csak emlékeztetőül, az első 100 napban hagyományosan megtörténnek a kampány során tett jóléti intézkedések. A Tiszának meg is voltak ezek az ígéretei, amik egyelőre inkább csak távolodnak: azonnali 5% áfa a zöldség-gyümölcsre, azonnali dupla családi pótlék, 0% gyógyszeráfa, béremelés a szociális ágazatban, 480 forintos benzin. Vajon meddig etethető a nép mindezek helyett gyűlölettel? 

5.

«De ha nem a Tiszára, akkor kire szavazzak, mert a Fideszre nem fogok!»»– hangzik el naponta sok ezerszer Magyarországon. Nincs kétség afelől, hogy pártokból ne lenne majd hiány 2030-ban. Azonban a Magyar Péter-jelenség azért veszélyes, mert az amúgy sem túl magas politikai bizalmat egy generációra lenullázhatja. Emberek tízezrei nyúltak zsebbe, hogy az ország jobb irányba változzon. Mi lesz, ha csalódnak? Egyáltalán, csak Magyarban csalódnak vagy az egész pártban? Talán ezért is ragaszkodik még a Tisza-tábor a sok hazugság ellenére is oly erősen Magyarhoz, mert a saját tévedését nem akarja még belátni.

A Tisza egy misszió, Orbán Viktor és a Fidesz gyűlölete tartja össze. Ez az újragondolt Gyurcsány-hatás. Mivel lesz Fidesz 2030-ban is, a kérdés azzá sűrűsödik, hogy mennyire kell a Magyar-kormánynak rosszul működnie ahhoz, hogy az emberek elforduljanak tőle? Egyáltalán, a jobboldalt választanák a Tiszától elmigráló szavazók? (Erről bővebben majd a folytatásban.)

6.

Mandula Viktor foglalta jól össze, hogy annyi mindent megbocsátott már a Tisza-szavazó Magyarnak, miért pont Polgár Judit lett a törésvonal. Hiszen «hazudott nekik mindenről az EP-mandátumtól kezdve a Fideszből való «kilépéséig». Elnézték neki a felesége zsarolását és terrorizálását, a színlelt öngyilkosságot, elnézték neki az indulatkitöréseit, az agresszióját, a részeg verekedést a tinidiszkóban, az ATV-ből való kirohanást. Elnézték, hogy 14 év orbánozás után kaptak maguknak egy Tiborcz-kis Matolcsy hibridet, egy minden gesztusában NER-es budai ficsúrt.»

Ennek két oka lehet. A Tisza-tábor már nem érzi a veszélyt a Fidesztől, így már nem is legyint Magyar újabb blöffjére, hazugságára. Illetve úgy tűnik, hogy az eddig be nem váltott ígéretek se tetszettek a tábornak, és ezek mostanra értek össze egy relatíve nagyobb ellenállásba. 70 nap alatt ez viszonylag ritka jelenség egy győztes párt esetében főleg, ha nem egy megszorító intézkedésről van szó.

7.

Utolérte a Fidesz-hatás. Magyar ugye azt ígérte a köztársasági elnökkel kapcsolatban, hogy társadalmi konzultációt nyit majd az új köztársasági elnök személyéről. Nem így lett. Ez pedig lényegében a «nemzeti konzultáció» esete, ahol a legtöbb ember, hamarabb tudta a végeredményt, minthogy a posta kihordta volna az íveket. 

Biztosan egy-két mosolygós szelfiért majd megbocsátja neki a tábor ezt is. Lesz majd egy-két erős mondat napirend előtt, elvisz a rendőrség majd ügyészségi felhatalmazás nélkül egy-két újságírót és újra helyreáll a Tisza sodrása, de azért már nem olyan szépen csordogál az a víz, mint eddig. 

8.

«Ez a rendszer sokkal törékenyebb, mint amilyennek kívülről látszik.»– mondta Magyar Péter a híressé vált Partizán-interjújában. Lényegében igaza lett, de azért nem teljesen. Hiszen még egy ekkora győzelem után sem tudta – vagy talán nem is akarta – teljesen átvenni a hatalmat a kritikus ágazatokban. Sőt, még a kormánya se állt fel teljesen. A legtöbb minisztériumban a főosztályvezetőknél tartanak csak, ami 70 nap után nem éppen egy erős kezdetet jelent. Mint utóbb kiderült, a hirtelen káderhiány abból fakad, hogy nagyon sokan meggondolták magukat a választást követő napokban a körvonalazódó proli-show miatt: «ehhez nem adom a nevem» – felütéssel.

Könnyedén előfordulhat tehát, hogy Magyar Péter rendszere még törékenyebb lesz, mint amilyennek az kívülről látszik. Hiszen semmi más nem tartja össze, mint a legbelsőbb hit a gyűlölet erejében és annak kreatív kommunikálásában. Ha ezt a leplet lehántjuk, kapkodó egypártrendszert találunk, ami azért tud mindent is megtenni, mert az ellenzéke jelenleg nem vagy alig létezik. (erről is majd a folytatásban.) Így történhet meg, hogy egyelőre nagyobb a szava egy átlag Tisza-szimpatizáns kommentelőnek vagy Pankotai Lilinek, mint a Fidesz mindenkori frakcióvezetőjének, vagy akár Csézynek, Bihari «Vádalku» Zoltánnak és a többi Tiszás országgyűlési képviselőnek, akik jobb híján tapsolni járnak be a Parlamentbe.

Tömören tehát, 2026. július 21-én, 70 nap Magyar Péter-kormányzás után így repedezik a burok, amibe 16 év Fidesz-kormányzás után született bele Magyarország. A cikk folytatásában azt vesszük végig, hogy milyen lehetőségei vannak Magyar Péter és a Tisza ellenzékének – üljön az a Parlamentben, vagy azon kívül.»”

Nyitókép: Facebook

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Összesen 37 komment

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piramis-2
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2026. július 22. 13:51 Szerkesztve
Beszartak-a-fideszesek 2026. július 22. 13:27 Szellemi pöcegödör! 70 nap kormányzás után sikerül magatokat oda juttatni, hogy értelmes ember nem TISZA csürhézi, nem ploskázza össze magát veletek. Amúgy 70 napja nem lop a fidesz!!! Se sokat, se keveset!!! Itt kellene hogy legyen a KÁNAÁN te bunkó! Mi van helyette??? 0,4%-os "béremeleés" a pedagógusoknak. Olyan 100.000Ft-os iskolakezdési támogatás, amire senki nem jogosult, de legalább vagyonbevallás kellene hozzá! De!!! Lenne két kérdésem büdös szájú agyhalott! - Ki az a csipke józsikás köcsög pedofil Marci bácsi? - 480Ft e már a benzin!?
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Beszartak-a-fideszesek
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2026. július 22. 13:51 Szerkesztve
DelilaBeszartak-a-fideszesek 2026. július 22. 13:33 Mert te csak azt ismered. Tudod vannak emberek, akik gondolkodnak, elemeznek, felismernek mintázatokat, következtetnek, lehetőségeket mérlegelnek, majd azt értelmesen és választékosan megfogalmazzák. Ez a bukott fideszektás fajtádra nem jellemző. Ti inkább leköpitek az embert az utcán és hőbörögtök holmi önkényről. Karaktergyilkosság, megfélemlítés, mások alaptalan hazaárulózása - ezt műveltétek. A fajtád agyát kilúgozta a hamis propaganda arról, hogy a vesztes választást követő másnapon már az átoperált óvodások mennek az ukrán frontra. Jobb is, ha az egybites fajtád visszatakarodik a pincébe. :)
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Hangillat
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2026. július 22. 13:49 Szerkesztve
Törékeny idegrendszer törékeny rendszer-ideg. Ezért a hatalom idegesség, hiszen a valóságnak rittyentettek alternatívát. Az internáci interkontinentális pénz-és média világhálózat bütykölt és anti-orbán jogállamiságot dagasztott. NER mint panacea globster áfiumra.
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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 22. 13:49
DelilaBeszartak-a-fideszesek 2026. július 22. 13:36 Mondjuk bennfentes kereskedéssel van gyanúsítva, csak mentelmi jog védi… amiről ugye lemond, mihelyt képviselő lesz, illetve mihelyt az európai ügyészséghez csatlakozunk. Két évig volt eu képviselő, mentelmi jogról persze nem mondott le. Annyit hazudott már, csak a vak nem látja, milyen jellemtelen. Bizonyíték? A 16 év szabadrablásáról beszélj. Sebaj, úgyis lógni fogtok.
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