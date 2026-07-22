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Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Két dolog lehetséges…
„Leköpték Magyar Péter miniszterelnököt….
A helyzetre sokan csak legyintenek - a miniszterelnök is «elütötte» azzal, többek között, «hogy vannak akiknek még gyűlölet van a szívükben» - de ez nem ilyen egyszerű…
A videót végignézve egyértelmű, hogy a férfi Magyarék mögé kerülve már «akcióra készül» és a rossz szándék jól látható.
Nem értem miért nem történt közbelépés a személybiztosítók részéről…Valaki hibázott!
Trump és Fico után az ilyen nyílt helyszínekre és az ilyen deviáns magatartásokra készülni kell…
Két dolog lehetséges…
1. A biztosítók «elaludtak»
2. A védett személy diktál a védelme során és ő határozza meg ki, mikor, mit tehet a megvédése kapcsán….
Ismerve a személyvédők kiképzését és felkészültséget ez utóbbira adom a nagyobb esélyt, egyszerűen azért, mert nem hiszem, hogy ilyen hibát vétenének…”
Nyitókép: Magyar Péter/Facebook