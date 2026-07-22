1. A biztosítók «elaludtak»

2. A védett személy diktál a védelme során és ő határozza meg ki, mikor, mit tehet a megvédése kapcsán….

Ismerve a személyvédők kiképzését és felkészültséget ez utóbbira adom a nagyobb esélyt, egyszerűen azért, mert nem hiszem, hogy ilyen hibát vétenének…”