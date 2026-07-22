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Tarjányi Péter Magyar Péter vélemény

Leköpték Magyar Péter miniszterelnököt...

2026. július 22. 11:20

Két dolog lehetséges…

2026. július 22. 11:20
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Tarjányi Péter
Tarjányi Péter
Facebook

„Leköpték Magyar Péter miniszterelnököt….

A helyzetre sokan csak legyintenek - a miniszterelnök is «elütötte» azzal, többek között, «hogy vannak akiknek még gyűlölet van a szívükben» - de ez nem ilyen egyszerű…

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A videót végignézve egyértelmű, hogy a férfi Magyarék mögé kerülve már «akcióra készül» és a rossz szándék jól látható.

Nem értem miért nem történt közbelépés a személybiztosítók részéről…Valaki hibázott!

Trump és Fico után az ilyen nyílt helyszínekre és az ilyen deviáns magatartásokra készülni kell…

Két dolog lehetséges…

1. A biztosítók «elaludtak»

2. A védett személy diktál a védelme során és ő határozza meg ki, mikor, mit tehet a megvédése kapcsán….

Ismerve a személyvédők kiképzését és felkészültséget ez utóbbira adom a nagyobb esélyt, egyszerűen azért, mert nem hiszem, hogy ilyen hibát vétenének…”

Nyitókép: Magyar Péter/Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 94 komment

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Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. július 22. 13:48
Dixtroy 2026. július 22. 13:21 Önmerénylet volt elsőre nem voltam benne biztos de Tarjányi Poloskamentő érvelése a Napnál világosabban bizonyítja, hogy az volt.
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ben2
2026. július 22. 13:48
3. A köpködőt a "védett személy" szervezte oda.
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1
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machet
2026. július 22. 13:45
Leköpték?Kevés lesz ez gyerekek,nagyon kevés.
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evass816
2026. július 22. 13:35
Rossz szándék?? Mennyé má!
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