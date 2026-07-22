Lezárások és korlátozások: már zajlik a Sziget fesztivál építése

Megjelentek a sziget zárásával kapcsolatos részletes információk. A szervezők tájékoztatása szerint a 2026-os Sziget Fesztivál építése a korábbi években megszokotthoz képest egy héttel később, 2026. július 20-án kezdődött el – olvasható az Én Budamestem honlapon, a hírt a Fővárosi Önkormányzat is megosztotta.

Hétfő reggeltől július 26. vasárnap éjfélig a Hajógyári-sziget már csak korlátozottan látogatható,

a gát óbudai oldala és a természetvédelmi terület a szigetcsúcsig, valamint a játszótér. A K-hidat szintén lezárták az autóforgalom elől.