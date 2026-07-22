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sziget fesztivál k - hid fővárosi önkormányzat

Lezárások és korlátozások: már zajlik a Sziget fesztivál építése

2026. július 22. 09:18

Vasárnap éjfélig a Hajógyári-sziget már csak korlátozottan látogatható.

2026. július 22. 09:18
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Megjelentek a sziget zárásával kapcsolatos részletes információk. A szervezők tájékoztatása szerint a 2026-os Sziget Fesztivál építése a korábbi években megszokotthoz képest egy héttel később, 2026. július 20-án kezdődött el – olvasható az Én Budamestem honlapon, a hírt a Fővárosi Önkormányzat is megosztotta.

Hétfő reggeltől július 26. vasárnap éjfélig a Hajógyári-sziget már csak korlátozottan látogatható,

a gát óbudai oldala és a természetvédelmi terület a szigetcsúcsig, valamint a játszótér. A K-hidat szintén lezárták az autóforgalom elől.

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A szigetre kizárólag a H-hídon lehet behajtani a Sziget Zrt. által kiadott építő-bontó behajtási engedélyekkel – kivéve a Hajógyár területén működő irodákba, szórakozóhelyekre érkezők.

A terület bármely részére ettől fogva belépni kizárólag saját felelősségre lehet, akkor is, ha ott épp nem zajlik munka. A szervezők kérik, hogy a területen fokozottan ügyeljenek a közelben dolgozó munkagépekre, és kövessék az ott dolgozók utasításait.

A korábbiakhoz képest változás, hogy a sziget látogatható része is építési területnek minősül, ahol kisebb munkák a nyitvatartás ideje alatt is előfordulhatnak.

nyitókép: MTI

 

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Összesen 17 komment

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Sorrend:
főnix
2026. július 22. 10:11
kajafásjózsef-sziget, rócsild-sziget, kunbéla-sziget, fed-sziget, huxley-orwell sziget, rákosimátyás-sziget, gerendai-sziget, imf-sziget, prájdsziget, .agyarpéter-sziget, tiszasziget, sziget-sziget, ajóbüdöskurvaanyátokat-sziget...
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bagira004
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2026. július 22. 10:06 Szerkesztve
Mautner szálló kapuit megnyitja . Nem ártana a rendőrség szép csendben jelen lenne igazoltatna párosan sétálgatnának , ilyen helyen a kábítószerüzlet virágzik . Sőt zsebmetszők bűnözők megjelennek . Mentősök is felkészültnek pár kényszerzubbonnyal . Netán valaki parlamenti féktelen viselkedésre vetemedne kényszerzubbonyt rá.
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Zsolt75
2026. július 22. 09:43
Ejj, ezek a drága jó emberek micsoda anyagi áldozatot hoznak ismét, hogy tízezrek szórakozhassanak ...
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1
0
johannluipigus
2026. július 22. 09:34
Nocsak! Há' nem ment csődbe?
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2
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