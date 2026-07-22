Lezárások és korlátozások: már zajlik a Sziget fesztivál építése

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Vasárnap éjfélig a Hajógyári-sziget már csak korlátozottan látogatható.
Megjelentek a sziget zárásával kapcsolatos részletes információk. A szervezők tájékoztatása szerint a 2026-os Sziget Fesztivál építése a korábbi években megszokotthoz képest egy héttel később, 2026. július 20-án kezdődött el – olvasható az Én Budamestem honlapon, a hírt a Fővárosi Önkormányzat is megosztotta.
Hétfő reggeltől július 26. vasárnap éjfélig a Hajógyári-sziget már csak korlátozottan látogatható,
a gát óbudai oldala és a természetvédelmi terület a szigetcsúcsig, valamint a játszótér. A K-hidat szintén lezárták az autóforgalom elől.
A szigetre kizárólag a H-hídon lehet behajtani a Sziget Zrt. által kiadott építő-bontó behajtási engedélyekkel – kivéve a Hajógyár területén működő irodákba, szórakozóhelyekre érkezők.
A terület bármely részére ettől fogva belépni kizárólag saját felelősségre lehet, akkor is, ha ott épp nem zajlik munka. A szervezők kérik, hogy a területen fokozottan ügyeljenek a közelben dolgozó munkagépekre, és kövessék az ott dolgozók utasításait.
A korábbiakhoz képest változás, hogy a sziget látogatható része is építési területnek minősül, ahol kisebb munkák a nyitvatartás ideje alatt is előfordulhatnak.
nyitókép: MTI