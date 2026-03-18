iráni háború gáz gáztározók Hormuzi-szoros gázkereskedelem Európai Bizottság Európai Unió

Rohamosan fogynak az európai gázkészletek: pánikvásárlás fenyeget

2026. március 18. 21:13

Veszélybe kerülhet a kontinens ellátásbiztonsága.

2026. március 18. 21:13


Komoly aggodalom övezi a gázkészletek helyzetét az Európai Unióban, miközben a közel-keleti konfliktus és az iráni támadások újabb bizonytalanságot hoztak az energiapiachoz – áll a Politico beszámolójában. A tagállamok attól tartanak, hogy a tél közeledtével pánikszerű felvásárlás indulhat, ami tovább hajtja felfelé az árakat.

Kritikus szinten

Az EU szabályai szerint a tagállamok tározóinak a téli időszakra 90 százalékos töltöttséget kell elérniük – ezt az orosz–ukrán háború után vezették be. Idén azonban a hidegebb tél miatt a készletek márciusra 30 százalék alá estek, ami 2022 óta a legalacsonyabb szint.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
Tovább a cikkhezchevron

A helyzetet súlyosbítja, hogy Irán lezárta a Hormuzi-szoros, amelyen a világ cseppfolyósított földgázának jelentős része halad át. Ez azonnali áremelkedést hozott, és még nehezebbé teszi a készletek feltöltését.

Ezt is ajánljuk a témában

Az uniós döntéshozók már most attól tartanak, hogy a tagállamok majd egyszerre próbálják feltölteni a tárolókat, ami újra felhajthatja a keresletet, és lehetőséget ad a kereskedőknek az árak további emelésére.

Ez a dinamika már egyszer megmutatkozott:

2022-ben a gáz ára 300 euró fölé emelkedett megawattóránként, amikor az orosz szállítások visszaestek, és mindenki egyszerre próbált tartalékot képezni.

Verseny Ázsiával, gyengülő alkupozíció

Az európai helyzetet tovább nehezíti, hogy Ázsia közvetlenebbül függ a közel-keleti szállításoktól, így erős versenytársat jelent a globális piacon. Ez szintén növelheti az árakat, és csökkenti annak esélyét, hogy a kereskedők nyáron betároljanak.

Ráadásul iparági szereplők szerint az uniós szabályozás sem segít:

  • a cseppfolyósított földgáz szállítmányok a legmagasabb árat kínáló piacra mennek,
  • az európai előírások sok exportőr számára pedig kevésbé teszik vonzóvá az EU-t.

Brüsszel kénytelen lesz visszavenni

A Politico szerint több tagállam már felvetette, hogy lazítani kellene a kötelező töltöttségi szinteken. Egyes országok akár 30 százalékos csökkentést is elképzelhetőnek tartanak, hogy elkerüljék a tömeges felvásárlási hullámot.

Egy névtelen forrás a Politicónak úgy fogalmazott:

Alacsonyabb célszint mellett nem hajtanánk fel mesterségesen a keresletet, és nem emelnénk ennyire az árakat.”

Felmerült egy közös uniós beszerzési mechanizmus ötlete is, amely koordinálná a vásárlásokat, csökkentve a tagállamok közötti versenyt.

Egyre mélyülő törésvonalak

Miközben egyes kormányok nyugodtabb hangot ütnek meg – Németország például igyekszik elbagatellizálni a helyzetet –, mások egyre sürgetőbbnek látják a problémát.

Sebastian Heinermann, a német gáztárolókat képviselő INES vezetője úgy fogalmazott:

A jelenlegi helyzet fenntarthatatlan, a meglévő mechanizmusok nem biztosítják megfelelően az ellátás biztonságát.”

Az Európai Bizottság – szokásához híven – egyelőre nem döntött, hogyan reagáljon, de a kérdés már napirenden van a testületben. Az viszont egyre világosabb:

ha nem találnak gyors megoldást, Európa ismét egy súlyos energiapiaci sokk küszöbére sodródhat.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Peter PARKS / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
elcapo-2
2026. március 18. 22:09
Ami a cikkből kimaradt , hogy a ruszkik már bejelentették, hogy nem adnak az EU-nak gázt. Nekünk hosszú távú szerződésünk van a ruszkikkal , a Török áramlaton keresztül érkezik a gáz . Persze az ukrán nácik ezt is támadják! Na, lehet szidni az Orbánt ismét szektás barmok!
elcapo-2
2026. március 18. 22:05
Itt az ideje , hogy az eu-s barmok meghozzák az orosz gázra az x +1. szankciót!
bondavary
2026. március 18. 22:00
Az EU-nak még mindig a dédelgetett Ukrajna a legnagyobb gondja. Miközben lassan önmagán sem tud segíteni.
lenyegtelen
2026. március 18. 21:57
Zárójel kezdődik. Szeptember 26-án lesz a negyedik évfordulója az Európai Érdemrenddel kitüntetett Zelenszkij-reszim által felrobbantott Északi áramlat gázvezetéknek. Zárójel bezárva.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!