Rohamosan fogynak az európai gázkészletek: pánikvásárlás fenyeget

Nekimentek Amerikának: német izmozás kezdődött Trump ellen a Hormuzi-szoros kapcsán
Berlin szerint a NATO-nak nincs dolga a konfliktusban.
Veszélybe kerülhet a kontinens ellátásbiztonsága.
Komoly aggodalom övezi a gázkészletek helyzetét az Európai Unióban, miközben a közel-keleti konfliktus és az iráni támadások újabb bizonytalanságot hoztak az energiapiachoz – áll a Politico beszámolójában. A tagállamok attól tartanak, hogy a tél közeledtével pánikszerű felvásárlás indulhat, ami tovább hajtja felfelé az árakat.
Az EU szabályai szerint a tagállamok tározóinak a téli időszakra 90 százalékos töltöttséget kell elérniük – ezt az orosz–ukrán háború után vezették be. Idén azonban a hidegebb tél miatt a készletek márciusra 30 százalék alá estek, ami 2022 óta a legalacsonyabb szint.
A helyzetet súlyosbítja, hogy Irán lezárta a Hormuzi-szoros, amelyen a világ cseppfolyósított földgázának jelentős része halad át. Ez azonnali áremelkedést hozott, és még nehezebbé teszi a készletek feltöltését.
Az uniós döntéshozók már most attól tartanak, hogy a tagállamok majd egyszerre próbálják feltölteni a tárolókat, ami újra felhajthatja a keresletet, és lehetőséget ad a kereskedőknek az árak további emelésére.
Ez a dinamika már egyszer megmutatkozott:
2022-ben a gáz ára 300 euró fölé emelkedett megawattóránként, amikor az orosz szállítások visszaestek, és mindenki egyszerre próbált tartalékot képezni.
Az európai helyzetet tovább nehezíti, hogy Ázsia közvetlenebbül függ a közel-keleti szállításoktól, így erős versenytársat jelent a globális piacon. Ez szintén növelheti az árakat, és csökkenti annak esélyét, hogy a kereskedők nyáron betároljanak.
Ráadásul iparági szereplők szerint az uniós szabályozás sem segít:
A Politico szerint több tagállam már felvetette, hogy lazítani kellene a kötelező töltöttségi szinteken. Egyes országok akár 30 százalékos csökkentést is elképzelhetőnek tartanak, hogy elkerüljék a tömeges felvásárlási hullámot.
Egy névtelen forrás a Politicónak úgy fogalmazott:
Alacsonyabb célszint mellett nem hajtanánk fel mesterségesen a keresletet, és nem emelnénk ennyire az árakat.”
Felmerült egy közös uniós beszerzési mechanizmus ötlete is, amely koordinálná a vásárlásokat, csökkentve a tagállamok közötti versenyt.
Miközben egyes kormányok nyugodtabb hangot ütnek meg – Németország például igyekszik elbagatellizálni a helyzetet –, mások egyre sürgetőbbnek látják a problémát.
Sebastian Heinermann, a német gáztárolókat képviselő INES vezetője úgy fogalmazott:
A jelenlegi helyzet fenntarthatatlan, a meglévő mechanizmusok nem biztosítják megfelelően az ellátás biztonságát.”
Az Európai Bizottság – szokásához híven – egyelőre nem döntött, hogyan reagáljon, de a kérdés már napirenden van a testületben. Az viszont egyre világosabb:
ha nem találnak gyors megoldást, Európa ismét egy súlyos energiapiaci sokk küszöbére sodródhat.
Fotó: Peter PARKS / AFP