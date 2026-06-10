Meloni Olaszország érdekében lobbizott Brüsszelben: végül Magyarország is nagyon jól járhat

Az Európai Bizottság mozgásteret adott volna a tagállamoknak az energiaársokk kezelésére, az unió költségvetési őre szerint azonban ezzel éppen a frissen átalakított fiskális szabályok hitelességét kockáztatja Brüsszel – írja a Világgazdaság.

A lap beszámolt róla, hogy az Európai Fiskális Tanács szerdán élesen bírálta a testület döntését, amely lehetővé tenné, hogy a kormányok a védelmi kiadásokra kapott rugalmasság egy részét energiaügyi intézkedésekre használják fel.