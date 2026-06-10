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Magyarország Giorgia Meloni Olaszország Európai Bizottság Európai Unió

Meloni Olaszország érdekében lobbizott Brüsszelben: végül Magyarország is nagyon jól járhat

2026. június 10. 19:00

Minden Brüsszel döntésén fog múlni.

2026. június 10. 19:00
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Az Európai Bizottság mozgásteret adott volna a tagállamoknak az energiaársokk kezelésére, az unió költségvetési őre szerint azonban ezzel éppen a frissen átalakított fiskális szabályok hitelességét kockáztatja Brüsszel – írja a Világgazdaság.

A lap beszámolt róla, hogy az Európai Fiskális Tanács szerdán élesen bírálta a testület döntését, amely lehetővé tenné, hogy a kormányok a védelmi kiadásokra kapott rugalmasság egy részét energiaügyi intézkedésekre használják fel.

A változás mögött több tagállami vezető nyomása állt, köztük Giorgia Meloni olasz miniszterelnöké,

aki hetek óta azt sürgette, hogy Brüsszel az energiabiztonságot kezelje a védelmi kiadásokhoz hasonló stratégiai kérdésként. Amennyiben Brüsszel valóban engedné, hogy a tagállamok a védelmi kiadásokra kapott rugalmasság egy részét energiaügyi beruházásokra fordítsák,

az Magyarország számára is könnyítést jelenthetne például az energiabiztonságot, a hálózatfejlesztést vagy a megújuló energiaforrások bővítését célzó kiadásoknál.

Hazánkat a bizottság javaslata elsősorban azért érinthetné, mert szintén túlzottdeficit-eljárás alatt áll, vagyis a kormány mozgásterét az uniós hiányszabályok korlátozzák.

Nyitókép: Tiziana FABI / AFP

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