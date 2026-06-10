Meloni Olaszország érdekében lobbizott Brüsszelben: végül Magyarország is nagyon jól járhat

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Minden Brüsszel döntésén fog múlni.
Az Európai Bizottság mozgásteret adott volna a tagállamoknak az energiaársokk kezelésére, az unió költségvetési őre szerint azonban ezzel éppen a frissen átalakított fiskális szabályok hitelességét kockáztatja Brüsszel – írja a Világgazdaság.
A lap beszámolt róla, hogy az Európai Fiskális Tanács szerdán élesen bírálta a testület döntését, amely lehetővé tenné, hogy a kormányok a védelmi kiadásokra kapott rugalmasság egy részét energiaügyi intézkedésekre használják fel.
A változás mögött több tagállami vezető nyomása állt, köztük Giorgia Meloni olasz miniszterelnöké,
aki hetek óta azt sürgette, hogy Brüsszel az energiabiztonságot kezelje a védelmi kiadásokhoz hasonló stratégiai kérdésként. Amennyiben Brüsszel valóban engedné, hogy a tagállamok a védelmi kiadásokra kapott rugalmasság egy részét energiaügyi beruházásokra fordítsák,
az Magyarország számára is könnyítést jelenthetne például az energiabiztonságot, a hálózatfejlesztést vagy a megújuló energiaforrások bővítését célzó kiadásoknál.
Hazánkat a bizottság javaslata elsősorban azért érinthetné, mert szintén túlzottdeficit-eljárás alatt áll, vagyis a kormány mozgásterét az uniós hiányszabályok korlátozzák.
Nyitókép: Tiziana FABI / AFP