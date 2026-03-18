Von der Leyenék élesítették a következő szankciós csomagot: minden uniós ország a fejéhez kapott, amikor meglátta, mit tervez Brüsszel

Életbe léptek azok az intézkedések, amelyek célja az orosz földgázimport fokozatos megszüntetése
Szerdán új szakaszába lépett az Európai Unió energiapolitikája: életbe léptek azok az intézkedések, amelyek célja az orosz földgázimport fokozatos megszüntetése – számolt be a Portfolio.
A döntés értelmében az EU legkésőbb 2027 őszéig teljesen leállítaná az orosz gáz behozatalát.
A szabályozás több lépcsőben valósul meg. Elsőként 2026. június 17-től tiltják meg az egy évnél rövidebb futamidejű vezetékes gázszerződéseket. A hosszú távú megállapodások kivezetése 2027. szeptember 30-án lép életbe, bár ez a határidő november 1-ig kitolható, ha a tagállamok nem teljesítik a kötelező gáztárolási előírásokat.
A cseppfolyósított földgáz (LNG) esetében szintén szigorítások jönnek: a rövid távú szerződések tilalma 2026. április 25-től érvényes, míg a hosszú távú LNG-megállapodásokat 2027. január 1-jétől vezetik ki.
Az intézkedéscsomagot az Európai Bizottság az ukrajnai háború miatt, Oroszország elleni orosz szankcióként dolgozta ki.
Ezt is ajánljuk a témában
A szankciók által lefestett kép ellenére Európa ma is nagy mértékben vásárol orosz gázt. Az LNG nagy része a szibériai Jamal-projektből érkezik, elsősorban olyan országokba, mint Spanyolország, Franciaország és Belgium.
A vezetékes szállítások pedig a Török Áramlaten keresztül jutnak el Délkelet-Európába, különösen Magyarországra és Szlovákiába.
A kieső mennyiséget amerikai LNG-szállítmányok, valamint a Norvégia felől érkező vezetékes gáz formájában tervezi pótolni az Unió.
Ezen felül az Európai Bizottság 2026. április 15-én újabb javaslatokat tervez bemutatni, ezúttal az orosz olajimport teljes megszüntetéséről. A jövőben minden érintett tagállamnak – így Magyarországnak is – úgynevezett nemzeti leválási tervet kell készítenie, amely bemutatja, hogyan kívánják kiváltani az orosz energiahordozókat.
Nyitókép: Abdul Saboor / POOL / AFP