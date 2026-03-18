lng brüsszel gáz európai unió oroszország

Von der Leyenék élesítették a következő szankciós csomagot: minden uniós ország a fejéhez kapott, amikor meglátta, mit tervez Brüsszel

2026. március 18. 11:26

Életbe léptek azok az intézkedések, amelyek célja az orosz földgázimport fokozatos megszüntetése

Szerdán új szakaszába lépett az Európai Unió energiapolitikája: életbe léptek azok az intézkedések, amelyek célja az orosz földgázimport fokozatos megszüntetése – számolt be a Portfolio.

A döntés értelmében az EU legkésőbb 2027 őszéig teljesen leállítaná az orosz gáz behozatalát.

A szabályozás több lépcsőben valósul meg. Elsőként 2026. június 17-től tiltják meg az egy évnél rövidebb futamidejű vezetékes gázszerződéseket. A hosszú távú megállapodások kivezetése 2027. szeptember 30-án lép életbe, bár ez a határidő november 1-ig kitolható, ha a tagállamok nem teljesítik a kötelező gáztárolási előírásokat.

A cseppfolyósított földgáz (LNG) esetében szintén szigorítások jönnek: a rövid távú szerződések tilalma 2026. április 25-től érvényes, míg a hosszú távú LNG-megállapodásokat 2027. január 1-jétől vezetik ki.

Az intézkedéscsomagot az Európai Bizottság az ukrajnai háború miatt, Oroszország elleni orosz szankcióként dolgozta ki.

A szankciók által lefestett kép ellenére Európa ma is nagy mértékben vásárol orosz gázt. Az LNG nagy része a szibériai Jamal-projektből érkezik, elsősorban olyan országokba, mint Spanyolország, Franciaország és Belgium. 

A vezetékes szállítások pedig a Török Áramlaten keresztül jutnak el Délkelet-Európába, különösen Magyarországra és Szlovákiába.

A kieső mennyiséget amerikai LNG-szállítmányok, valamint a Norvégia felől érkező vezetékes gáz formájában tervezi pótolni az Unió.

Ezen felül az Európai Bizottság 2026. április 15-én újabb javaslatokat tervez bemutatni, ezúttal az orosz olajimport teljes megszüntetéséről. A jövőben minden érintett tagállamnak – így Magyarországnak is – úgynevezett nemzeti leválási tervet kell készítenie, amely bemutatja, hogyan kívánják kiváltani az orosz energiahordozókat.

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. március 18. 12:05
most jutott eszükbe "KÍNAI NAGY FALAT" ÉPÍTENI? VAGY MI A FASZ A VILÁG MÁSIK FELE ÉS A BRICS ORSZÁGOK MEGLESZNEK EZEK NÉLKÜL A HÜLYÉK NÉLKÜL IS - MI MIÉRT NEM CSATLAKOZUNK A BRICS ORSZÁGOKHOZ VAGY LEGALÁBB MEGFIGYELŐKÉNT LENNÉNK JELEN HA A NYUGAT MEG AKAR DÖGLENI - ÉS RITUÁLIS ÖNGYILKOSSÁGOT CSINÁL - MI NE KÖVESSÜK
bondavary
2026. március 18. 11:54
És azt is tartalmazza a terv, hogy honnan pótolják az orosz gázt ugyanolyan áron, ugyanolyan egyszerű, megbízható szállítással, mint a csővezetékes szállítás? Mert amíg nincs ilyen alternatíva, addig kussoljanak.
kir2vik
2026. március 18. 11:48
Nem zavartatják magukat. Élesítenek össze-vissza. Remélhetőleg gyorsítják a kupi bezárását.
wadcutter
2026. március 18. 11:38
ha jövőre több milliós éves elszámoló gázszámlát kapnának az emberek, rögtön felkoncolnák a temus messiást, jól gondolják meg azt az x-et a fülke magányában
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!