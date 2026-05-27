Tseber Roland „barátjaként” mutatta be Karácsony Gergelyt: „Budapest az ukrán zászló színeiben világított”

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt , Kijevben találkozott egymással Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Karácsony Gergely budapesti főpolgármester. A látogatás apropóján az ukrán államfő átadta a „Savior City”, azaz „Megmentő Város” elnevezésű kitüntetést a magyar fővárosnak, elismerve ezzel Budapest Ukrajna iránt tanúsított kitartó támogatását.

A találkozóról Tseber Roland Magyar Pétert támogató ukrán politikus számolt be közösségi oldalán. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az elismerést azon települések kapják, amelyek a háború első napjaitól kezdve valós és érdemi segítséget nyújtottak Ukrajnának.