05. 27.
szerda
05. 27.
zelenszkij támogatás kitüntetés karácsony gergely kijev ukrajna budapest

Tseber Roland „barátjaként” mutatta be Karácsony Gergelyt: „Budapest az ukrán zászló színeiben világított”

2026. május 27. 10:04

Az elismerést azon települések kapják, amelyek a háború első napjaitól kezdve valós és érdemi segítséget nyújtottak Ukrajnának.

2026. május 27. 10:04
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt , Kijevben találkozott egymással Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Karácsony Gergely budapesti főpolgármester. A látogatás apropóján az ukrán államfő átadta a „Savior City”, azaz „Megmentő Város” elnevezésű kitüntetést a magyar fővárosnak, elismerve ezzel Budapest Ukrajna iránt tanúsított kitartó támogatását.

A találkozóról Tseber Roland Magyar Pétert támogató ukrán politikus számolt be közösségi oldalán. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az elismerést azon települések kapják, amelyek a háború első napjaitól kezdve valós és érdemi segítséget nyújtottak Ukrajnának.

Tseber Roland kiemelte, hogy Magyarország és az Orbán-kormány politikai irányvonala ellenére Budapest a főpolgármester vezetésével ellentétes álláspontot képviselt. Mint fogalmazott, a magyar főváros Ukrajna támogatása mellett tette le a voksát.

Az ukrán politikus méltatta a főváros konkrét tetteit is, ugyanis Budapest befogadta és támogatta a menekült ukrán családokat és gyermekeket.

A bejegyzés kitért a szimbolikus jelentőségű gesztusokra is: 

 a legnehezebb pillanatokban Budapest az ukrán zászló színeiben világított”.

Tseber Roland ezen felül „barátjaként” is hivatkozott Karácsony Gergelyre.

A kijevi találkozón a felek nemcsak a múltbeli segítségről, hanem a két nép közötti kapcsolatok jövőjéről is egyeztettek, így szóba kerültek a Kijev és Budapest közötti lehetséges közös kezdeményezések is.

Összesen 45 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csigabus
2026. május 27. 14:07
Hülye f@sz! A fővárossal kellene törődnöd bunkókám!
Dorset Naga
2026. május 27. 13:36
Ha meglátom azt a zóld-sárga fost, hányingerem támad. A ganézó villától szintén.
nemmondom-3
2026. május 27. 13:21
Színvonalas helyszínen vallott "örök szerelmet" Geri.
za-firka
2026. május 27. 13:13
Ez tényleg ennyire hülye, vagy csak hazát árul?
