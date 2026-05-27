Tseber Roland „barátjaként” mutatta be Karácsony Gergelyt: „Budapest az ukrán zászló színeiben világított”

Több száz diplomataútlevél visszavonását kezdeményezte a kormány
A magántőkealapokról is döntött a kormány.
Az elismerést azon települések kapják, amelyek a háború első napjaitól kezdve valós és érdemi segítséget nyújtottak Ukrajnának.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt , Kijevben találkozott egymással Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Karácsony Gergely budapesti főpolgármester. A látogatás apropóján az ukrán államfő átadta a „Savior City”, azaz „Megmentő Város” elnevezésű kitüntetést a magyar fővárosnak, elismerve ezzel Budapest Ukrajna iránt tanúsított kitartó támogatását.
A találkozóról Tseber Roland Magyar Pétert támogató ukrán politikus számolt be közösségi oldalán. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az elismerést azon települések kapják, amelyek a háború első napjaitól kezdve valós és érdemi segítséget nyújtottak Ukrajnának.
Tseber Roland kiemelte, hogy Magyarország és az Orbán-kormány politikai irányvonala ellenére Budapest a főpolgármester vezetésével ellentétes álláspontot képviselt. Mint fogalmazott, a magyar főváros Ukrajna támogatása mellett tette le a voksát.
Az ukrán politikus méltatta a főváros konkrét tetteit is, ugyanis Budapest befogadta és támogatta a menekült ukrán családokat és gyermekeket.
A bejegyzés kitért a szimbolikus jelentőségű gesztusokra is:
a legnehezebb pillanatokban Budapest az ukrán zászló színeiben világított”.
Tseber Roland ezen felül „barátjaként” is hivatkozott Karácsony Gergelyre.
A kijevi találkozón a felek nemcsak a múltbeli segítségről, hanem a két nép közötti kapcsolatok jövőjéről is egyeztettek, így szóba kerültek a Kijev és Budapest közötti lehetséges közös kezdeményezések is.
Nyitókép: Facebook / Tseber Roland
***