város karácsony gergely ukrajna budapest

Karácsony egészen Kijevig ment: Zelenszkijtől még díjat is kapott

2026. május 26. 18:34

„Ez a díj Budapestnek szól, de a budapestieket illeti” – üzente a főpolgármester.

2026. május 26. 18:34
null

„Magától Zelenszkij ukrán elnöktől vettem át kitüntetést ma Kijevben” – kezdte Facebook-posztját Karácsony Gergely, aki szerint a Savior City díjat olyan városok kapják, amelyek kiemelkedően sokat tettek Ukrajna támogatásáért a háború kitörése óta. Mint írta, Budapest valóban sok kézzelfogható segítséget nyújtott.

„Adományokkal, aggregátorokkal, egyéb műszaki eszközökkel támogattuk testvérvárosainkat, Beregszászt és Kijevet, segítettük a menekültek ellátását, és továbbra is mindent megteszünk, hogy a háború elől a városunkba menekülő barátaink otthon érezzék magukat nálunk. 

Továbbra is vállaljuk ukrán gyerekek nyaraltatását, hogy legalább néhány hét biztonságban visszakaphassák a gyerekkorukat. De tettünk valami mást is: megőriztük az erkölcsi iránytűnket az őrület és a gonoszság korszakában”

– tette hozzá.

Karácsony Gergely szerint ez a díj Budapestnek szól, de a budapestieket illeti, „akik a rájuk erőltetett gyűlöletkampányok közepette is rengeteg jelét adták szolidaritásuknak”. 

Zelenszkij elnök beszédében külön kiemelte, hogy Budapest szembe ment az előző kormány külpolitikájával, és kifejezte reményét, hogy az új magyar kormánnyal sikerül partneri viszonyt kialakítani.  Köszönettel tartozom a magyar Külügyminisztérium munkatársainak az utazás lebonyolításában nyújtott segítségükért”

– zárta.

Nyitókép: Képernyőmentés

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Stingary76
2026. május 26. 20:04
Szánalmas...
mindigcsakjobbb
2026. május 26. 20:00
Pride Főpolgármester hogy a francba nem érzi a pofáján a szégyent, csődbe vitte Budapestet és még van kedve mosolyogni meg kituntesre járni? Éjjel nappal dolgozni kellene hogy újból a kasszába legyen aza 2 milliárd amit rabiztak ,nem hiszem ennyi alkalmatlan politikust össze fújt a szél, Magyar Péter és Karácsony olyan mínuszokat fognak generálni mire helyre hozzuk hosszú évek fognak eltelni ,már most kijelentem Magyar Péter 4 évet nem fog kitölteni , de legyen elég Karácsony almokfutasabol is ,végén drágább lesz a BKV bérlet mintha taxival járnál munkába
linkeloe
2026. május 26. 19:57
Mia fasz??! Ott is lehet csiamagos lattét kapni???
Obsitos Technikus
2026. május 26. 19:55
Hogy a francba nem most lőttek oda az oroszok?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!