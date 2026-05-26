Karácsony egészen Kijevig ment: Zelenszkijtől még díjat is kapott

Meghúzták a váratlant Karácsony Gergelyék: itt a mesterterv, amitől durván kiakadhatnak a budapesti autósok
Cél a halálos gázolások teljes felszámolása.
„Ez a díj Budapestnek szól, de a budapestieket illeti” – üzente a főpolgármester.
„Magától Zelenszkij ukrán elnöktől vettem át kitüntetést ma Kijevben” – kezdte Facebook-posztját Karácsony Gergely, aki szerint a Savior City díjat olyan városok kapják, amelyek kiemelkedően sokat tettek Ukrajna támogatásáért a háború kitörése óta. Mint írta, Budapest valóban sok kézzelfogható segítséget nyújtott.
„Adományokkal, aggregátorokkal, egyéb műszaki eszközökkel támogattuk testvérvárosainkat, Beregszászt és Kijevet, segítettük a menekültek ellátását, és továbbra is mindent megteszünk, hogy a háború elől a városunkba menekülő barátaink otthon érezzék magukat nálunk.
Továbbra is vállaljuk ukrán gyerekek nyaraltatását, hogy legalább néhány hét biztonságban visszakaphassák a gyerekkorukat. De tettünk valami mást is: megőriztük az erkölcsi iránytűnket az őrület és a gonoszság korszakában”
– tette hozzá.
Karácsony Gergely szerint ez a díj Budapestnek szól, de a budapestieket illeti, „akik a rájuk erőltetett gyűlöletkampányok közepette is rengeteg jelét adták szolidaritásuknak”.
Zelenszkij elnök beszédében külön kiemelte, hogy Budapest szembe ment az előző kormány külpolitikájával, és kifejezte reményét, hogy az új magyar kormánnyal sikerül partneri viszonyt kialakítani. Köszönettel tartozom a magyar Külügyminisztérium munkatársainak az utazás lebonyolításában nyújtott segítségükért”
– zárta.
Ezt is ajánljuk a témában
Cél a halálos gázolások teljes felszámolása.
Nyitókép: Képernyőmentés