Karácsony egészen Kijevig ment: Zelenszkijtől még díjat is kapott

„Magától Zelenszkij ukrán elnöktől vettem át kitüntetést ma Kijevben” – kezdte Facebook-posztját Karácsony Gergely, aki szerint a Savior City díjat olyan városok kapják, amelyek kiemelkedően sokat tettek Ukrajna támogatásáért a háború kitörése óta. Mint írta, Budapest valóban sok kézzelfogható segítséget nyújtott.

„Adományokkal, aggregátorokkal, egyéb műszaki eszközökkel támogattuk testvérvárosainkat, Beregszászt és Kijevet, segítettük a menekültek ellátását, és továbbra is mindent megteszünk, hogy a háború elől a városunkba menekülő barátaink otthon érezzék magukat nálunk.