Meghúzták a váratlant Karácsony Gergelyék: itt a mesterterv, amitől durván kiakadhatnak a budapesti autósok

2026. május 22. 18:49

Cél a halálos gázolások teljes felszámolása.

A főváros hivatalos mesterterve a „Vision Zero”, vagyis a halálos gázolások teljes felszámolása 2050-re – írja a Totalcar

A lap úgy fogalmazott, hogy „Karácsony Gergelyék a Balázs Mór Konferencián ledobták a traffipax-bombát”, ami annyit jelent, hogy addig szaporítják a kamerákat, amíg 2050-re teljesen el nem fogynak a halálos balesetek Budapesten.

Ez úgy néz ki, hogy ha az autók nem mennek gyorsan, a csattanások sem fájnak annyira – írják. A főpolgármester szerint 30 km/órás tempónál a gyalogosok túlélési esélye még 90 százalékos, ezért a cél az, hogy 2030-ra a budapesti utak kerek 61 százalékán 30-as limit legyen a kötelező.

A forgalomcsillapított övezetek méretét a jelenlegi 139 négyzetkilométerről 220-ra hizlalják fel, amiben továbbra is a VI. és a VIII. kerület jár az élen –  emelték ki, majd hozzátették: mivel az autósok ritkán csorognak önként harminccal, a korlátozások mellé komoly megfigyelőrendszert építenek ki. Emlékeztettek, hogy jelenleg 57 forgalmi sávot figyel fix kamera a városban, de a hálózatot a jövőben rohamtempóban bővítik tovább.

Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány szerint erre szükség is van: 

egy év alatt mintegy 250 ezer traffipax-csekket postáztak ki a kamerák alapján. A valóságban ennél sokkal több szabálytalanság történik, ezért az illegális gyorsulási versenyek és a kirívó gyorshajtások ellen a jövőben még szigorúbb büntetésekkel fognak fellépni a zsaruk.

A cikkben elmondták azt is, hogy a statisztikák mindenesetre a döntéshozóknak adnak igazat, hiszen 2025-ben rekordalacsony, mindössze 22 halálos baleset történt Budapesten, ami 40 százalékos javulás 2024-hez képest. A BKK szerint a stratégia indulása óta már 44 emberéletet mentettek meg. A rendőrség szerint ugyanakkor új front nyílt a harcban: az elektromos rollerrel elkövetett balesetek száma „óriási emelkedést mutat”, így a megregulázásuk kiemelt feladat lesz.

„A konferencia üzenete tehát egyértelmű: Budapesten a jövőben élni kell, nem pedig sietni. A megmentett életek ígérete nemesen hangzik, de az oda vezető út vaskos csekkekkel, sűrűn kihelyezett fix kamerákkal és állandó harmincas tempóval van kikövezve. Lehet készíteni az idegrendszert, mert a fővárosban a tempós haladás kora lehet, hogy véget ér” – hangsúlyozták.

Nyitókép forrása: Mandiner / Földházi Árpád

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Amerigo
2026. május 22. 20:26
Gelgej megirigyelte a messiás úrfy face kormányzását, ő sem akar lemaradni. Bp.-en semmilyen probléma nincs, csak a traffipaxok száma kevés. Nincs légszennyezés,de viszont van klima vészhelyzet? Bp. úszik a pénzben, nagy a jólét, épül a csoda-city Rákoson? Balfax gelgej lépést tart a kanmajommal.
Vata Aripeit
2026. május 22. 20:22
Helyes . Ott kell szopatni a pesti faxokat, ahol lehet, és mivel mindenhol lehet ...én gelgőnek drukkolok
turul-895
2026. május 22. 20:19
A MÉH legelők mintájára /nem nyírnak fúvet/ , az utakat sem kell javítani és garantálom hogy 5-10 éven belül senk sem mer majd 30-nál többel menni , kivéve traktorral !
sudoku2
2026. május 22. 20:10
Erre kíváncsi leszek: Ha nem tartod be, megbüntetnek. Ha betartod, ott fognak anyázni, villogni, dudálni, ordítozni mögötted. Élményautózás. Nem az a cél, hogy magát az autózást megutáltassák?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!