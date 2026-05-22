Meghúzták a váratlant Karácsony Gergelyék: itt a mesterterv, amitől durván kiakadhatnak a budapesti autósok

Magyar Péterék végül megmentették Karácsonyt: mentőövet dobtak a csőd szélén táncoló fővárosnak
A kormány hatvannapos haladékot adott Budapestnek a szolidaritási hozzájárulás rendezésére.
A főváros hivatalos mesterterve a „Vision Zero”, vagyis a halálos gázolások teljes felszámolása 2050-re – írja a Totalcar.
A lap úgy fogalmazott, hogy „Karácsony Gergelyék a Balázs Mór Konferencián ledobták a traffipax-bombát”, ami annyit jelent, hogy addig szaporítják a kamerákat, amíg 2050-re teljesen el nem fogynak a halálos balesetek Budapesten.
Ez úgy néz ki, hogy ha az autók nem mennek gyorsan, a csattanások sem fájnak annyira – írják. A főpolgármester szerint 30 km/órás tempónál a gyalogosok túlélési esélye még 90 százalékos, ezért a cél az, hogy 2030-ra a budapesti utak kerek 61 százalékán 30-as limit legyen a kötelező.
A forgalomcsillapított övezetek méretét a jelenlegi 139 négyzetkilométerről 220-ra hizlalják fel, amiben továbbra is a VI. és a VIII. kerület jár az élen – emelték ki, majd hozzátették: mivel az autósok ritkán csorognak önként harminccal, a korlátozások mellé komoly megfigyelőrendszert építenek ki. Emlékeztettek, hogy jelenleg 57 forgalmi sávot figyel fix kamera a városban, de a hálózatot a jövőben rohamtempóban bővítik tovább.
Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány szerint erre szükség is van:
egy év alatt mintegy 250 ezer traffipax-csekket postáztak ki a kamerák alapján. A valóságban ennél sokkal több szabálytalanság történik, ezért az illegális gyorsulási versenyek és a kirívó gyorshajtások ellen a jövőben még szigorúbb büntetésekkel fognak fellépni a zsaruk.
A cikkben elmondták azt is, hogy a statisztikák mindenesetre a döntéshozóknak adnak igazat, hiszen 2025-ben rekordalacsony, mindössze 22 halálos baleset történt Budapesten, ami 40 százalékos javulás 2024-hez képest. A BKK szerint a stratégia indulása óta már 44 emberéletet mentettek meg. A rendőrség szerint ugyanakkor új front nyílt a harcban: az elektromos rollerrel elkövetett balesetek száma „óriási emelkedést mutat”, így a megregulázásuk kiemelt feladat lesz.
„A konferencia üzenete tehát egyértelmű: Budapesten a jövőben élni kell, nem pedig sietni. A megmentett életek ígérete nemesen hangzik, de az oda vezető út vaskos csekkekkel, sűrűn kihelyezett fix kamerákkal és állandó harmincas tempóval van kikövezve. Lehet készíteni az idegrendszert, mert a fővárosban a tempós haladás kora lehet, hogy véget ér” – hangsúlyozták.
Nyitókép forrása: Mandiner / Földházi Árpád