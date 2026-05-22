Magyar Péter megkegyelmezett az utolsó kommunista kormányfőnek
A Tisza 8 évben maximalizálná a kormányfői tisztség időtartamát. De van itt egy kis bibi! Kovács András írása.
Ha egy törvényt direkt Orbán Viktorra szabnak, akkor nevezzék annak, ami valójában: lex Orbán.
„Joga van Magyar Péter kétharmados parlamenti többségének korlátozni a végrehajtó hatalmat? Természetesen igen!
A héten benyújtott alkotmánymódosítás célja viszont nem a hatalmi koncentráció megtörése, hanem Orbán Viktor kiiktatása. Miért akarja ezt a Tisza? Azért, mert félnek Orbán Viktortól! Másként nem kellene személyre szabott és visszamenőleges hatályú jogalkotás.
Annak idején a híres-neves jogászprofesszorok pont az ilyen jogalkotási kísérletek miatt vádolták a Fideszt – most viszont hallgatnak. Ha valami úgy hápog, úgy jár és úgy néz ki, mint egy kacsa, akkor az bizony kacsa. Ha egy törvényt direkt Orbán Viktorra szabnak, akkor nevezzék annak, ami valójában: lex Orbán.
Legyen bátorságuk legalább elismerni, ha már csinálni nem szégyellik. Ha viszont nem személyre szabott törvényalkotásról van szó, akkor bizonyítsák be: ne álljanak meg a miniszterelnöknél, menjenek tovább a tiltással, és korlátozzák a polgármesterek mandátumszámát is!
Amit nem szabad a Fidesznek, azt szabad a Tiszának?! Éljen az új demokrácia!”
Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher
***