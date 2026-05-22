Orbán Viktor is részvétet nyilvánított a Mol üzemében történt robbanást követően

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében – egy ember életét vesztette
Egy ember életét vesztette, emellett többen súlyos sérüléseket szenvedtek.
Mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek.
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, korábbi miniszterelnök is részvétet nyilvánított a Mol tiszaújvárosi üzemében történ robbantás áldozat családjának.
Őszinte részvétem a tiszaújvárosi robbanásban elhunyt áldozat családjának, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánok”
– írta Orbán Viktor.
A Mol tiszaújvárosi üzemében péntek délelőtt történt robbanás, amelyben egy ember meghalt, többen pedig megsérültek, akiknek másodfokú égési sérülései vannak.
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy Egy súlyos, életveszélyes légúti égési sérültet mentőhelikopterrel szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikájára. További hét ember könnyebb égési sérüléseket szenvedett, közülük többeket a miskolci kórházban látnak el.
