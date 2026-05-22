Több mentőhelikopter is érkezett a Mol tiszaújvárosi üzeméhez (VIDEÓ)

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében – egy ember életét vesztette
Egy ember életét vesztette, emellett többen súlyos sérüléseket szenvedtek.
A sérültek ellátása folyamatban van.
Pénteken robbanás történt a tiszaújvárosi iparterületen, a Mol Petrolkémia Zrt. telepén. A detonációt követően keletkezett tűz oltása jelenleg is folyamatban van.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a környező lakosságot nem fenyegeti veszély.
A Katasztrófavédelmi Mobil Labor a helyszínre érkezett és folyamatosan végzi a méréseket; eddig semmilyen veszélyes anyag esetében nem mértek határérték feletti koncentrációt.
A tűzoltók több egységgel vonultak a helyszínre, és továbbra is dolgoznak a tűz megfékezésén.
Az Országos Mentőszolgálat tömeges baleseti protokoll szerint számos mentőegységet, köztük három mentőhelikoptert is riasztott a helyszínre.
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán számolt be az esetről. Egy súlyos, életveszélyes légúti égési sérültet mentőhelikopterrel szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikájára. További hét ember könnyebb égési sérüléseket szenvedett, közülük többeket a miskolci kórházban látnak el.
A miniszter tájékoztatása szerint a mentési kapacitás és a kórházak fogadóképessége teljes mértékben elegendő a sérültek ellátásához.
Jelenleg a betegek egy része Debrecenben, másik része Miskolcon kap kezelést, ugyanakkor a Honvédkórház is készenlétben áll, ha szükséges.
Hegedűs Zsolt köszönetet mondott a gyors és szakszerű munkáért: „Köszönöm a mentők, az egészségügyi dolgozók, a katasztrófavédelem és minden beavatkozó gyors, szakszerű munkáját” – írta.
Nyitóképforrása: Magyar Légimentő Nonprofit Kft. / Facebook
