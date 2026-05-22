Tiszaújváros Országos Mentőszolgálat mol mentőhelikopter robbanás

Több mentőhelikopter is érkezett a Mol tiszaújvárosi üzeméhez (VIDEÓ)

2026. május 22. 10:59

A sérültek ellátása folyamatban van.

Pénteken robbanás történt a tiszaújvárosi iparterületen, a Mol Petrolkémia Zrt. telepén. A detonációt követően keletkezett tűz oltása jelenleg is folyamatban van.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a környező lakosságot nem fenyegeti veszély.

A Katasztrófavédelmi Mobil Labor a helyszínre érkezett és folyamatosan végzi a méréseket; eddig semmilyen veszélyes anyag esetében nem mértek határérték feletti koncentrációt.

A tűzoltók több egységgel vonultak a helyszínre, és továbbra is dolgoznak a tűz megfékezésén.

Az Országos Mentőszolgálat tömeges baleseti protokoll szerint számos mentőegységet, köztük három mentőhelikoptert is riasztott a helyszínre.

A sérültek ellátása folyamatban van. 

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán számolt be az esetről. Egy súlyos, életveszélyes légúti égési sérültet mentőhelikopterrel szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikájára. További hét ember könnyebb égési sérüléseket szenvedett, közülük többeket a miskolci kórházban látnak el.

A miniszter tájékoztatása szerint a mentési kapacitás és a kórházak fogadóképessége teljes mértékben elegendő a sérültek ellátásához.

Jelenleg a betegek egy része Debrecenben, másik része Miskolcon kap kezelést, ugyanakkor a Honvédkórház is készenlétben áll, ha szükséges.

Hegedűs Zsolt köszönetet mondott a gyors és szakszerű munkáért: „Köszönöm a mentők, az egészségügyi dolgozók, a katasztrófavédelem és minden beavatkozó gyors, szakszerű munkáját” – írta.

Nyitóképforrása: Magyar Légimentő Nonprofit Kft. / Facebook

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
hallgató
2026. május 22. 11:59
Benzinárobbanást előkészitő művelet volt.
bagira004
2026. május 22. 11:23
Nem véletlen lehet . Évtizedekig hiba nélkül működött. Brüsszel keze benne állandó bajokért .
