Fontos üzenetet küldött Orbán Viktor – védvonallal lépnek fel az áradó gyűlölet és erőszak ellen

Orbán Viktor nemrég leköszönt Fidesz elnök is reagált közösségi oldalán Kocsis Máté frakcióvezető-helyettes azon bejegyzésére, hogy életre hívják a Védvonalat.
Mint fogalmazott:
Árad a gyűlölet és az erőszak. Ezért megalakítjuk a Védvonalat. Számíthattok ránk! Hamarosan jövünk a részletekkel”.
Kocsis posztjából kiderült, a Védvonal egy olyan szerveződés, mely a jövőben
védelmet jelent azoknak, akik bármilyen atrocitást elszenvedtek a politikai véleményük miatt, és akik bármi módon áldozatai lettek a tiszás erőszakhullámnak.
„Minden esetet dokumentálunk, minden szükséges feljelentést megteszünk, jogsegélyt nyújtunk, és az igazságszolgáltatás mellett széles körben a nyilvánosságot is felhasználjuk.
Annyi ügyvéd, annyi újságíró, annyi közéleti ember, amennyi csak kell. Ha szükséges, utcára is megyünk az embereink védelmében”
– tekintett előre a politikus.
Kocsis Máté hozzátette, hogy sokan lesznek, akik innentől kezdve kizárólag ennek a rendszernek a felépítésén dolgoznak majd, mától ő is ezt a feladatot látja el, erre kapott megbízást a Fidesz elnökségétől.
A frakcióvezető-helyettes rámutatott, hogy „a Védvonal csak az első, de elengedhetetlen lépcsőfoka lesz annak, hogy szembe forduljanak az áradó gyűlölettel”.
Meg kell és meg fogjuk védeni a Fidesz támogatóit a véleményük miatt elszenvedett erőszaktól, a internetes t*rrortól és az állami túlkapásoktól”
– szögezte le.
A poszt végén Kocsis azt kérte a jobboldal szimpatizánsaitól, hogy rögzítsenek és dokumentáljanak mindent:
„Elégtételt veszünk mindenkiért, meg fogjuk védeni a polgári oldal méltóságát, és véget vetünk a liberális t*rrornak! Ne féljetek, hamarosan érkezünk!” – zárta gondolatait Kocsis Máté.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala