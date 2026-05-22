védvonal Tisza Párt kocsis máté fidesz erőszak jogvédelem orbán viktor

Fontos üzenetet küldött Orbán Viktor – védvonallal lépnek fel az áradó gyűlölet és erőszak ellen

2026. május 22. 11:21

A Fidesz elnöke azt ígérte, hogy rövidesen jelentkeznek a részletekkel.

null

Orbán Viktor nemrég leköszönt Fidesz elnök is reagált közösségi oldalán Kocsis Máté frakcióvezető-helyettes azon bejegyzésére, hogy életre hívják a Védvonalat. 

Mint fogalmazott:

Árad a gyűlölet és az erőszak. Ezért megalakítjuk a Védvonalat. Számíthattok ránk! Hamarosan jövünk a részletekkel”.

Kocsis posztjából kiderült, a Védvonal egy olyan szerveződés, mely a jövőben 

védelmet jelent azoknak, akik bármilyen atrocitást elszenvedtek a politikai véleményük miatt, és akik bármi módon áldozatai lettek a tiszás erőszakhullámnak.

„Minden esetet dokumentálunk, minden szükséges feljelentést megteszünk, jogsegélyt nyújtunk, és az igazságszolgáltatás mellett széles körben a nyilvánosságot is felhasználjuk.

Annyi ügyvéd, annyi újságíró, annyi közéleti ember, amennyi csak kell. Ha szükséges, utcára is megyünk az embereink védelmében”

– tekintett előre a politikus.

A Védvonal csak az első lépcsőfok

Kocsis Máté hozzátette, hogy sokan lesznek, akik innentől kezdve kizárólag ennek a rendszernek a felépítésén dolgoznak majd, mától ő is ezt a feladatot látja el, erre kapott megbízást a Fidesz elnökségétől.

A frakcióvezető-helyettes rámutatott, hogy „a Védvonal csak az első, de elengedhetetlen lépcsőfoka lesz annak, hogy szembe forduljanak az áradó gyűlölettel”

Meg kell és meg fogjuk védeni a Fidesz támogatóit a véleményük miatt elszenvedett erőszaktól, a internetes t*rrortól és az állami túlkapásoktól”

– szögezte le.

A poszt végén Kocsis azt kérte a jobboldal szimpatizánsaitól, hogy rögzítsenek és dokumentáljanak mindent: 

  • online erőszakot,
  • zaklatást,
  • rongálást,
  • garázdaságot,
  • kényszerítést,
  • közösség tagja elleni uszítást,
  • vagy bármi nemű jogsérelmet.


„Elégtételt veszünk mindenkiért, meg fogjuk védeni a polgári oldal méltóságát, és véget vetünk a liberális t*rrornak! Ne féljetek, hamarosan érkezünk!” – zárta gondolatait Kocsis Máté.

radler
2026. május 22. 12:00
Véged van Viktor. A kegyelem döfést hamarosan beviszi valaki.
radler
2026. május 22. 11:57
A fidesz ugat, a kormány halad.
redl1986
2026. május 22. 11:56
A máté kihagyta a felsorolásából az április előtti, folytatólagosan, bűnszövetségben, különösen nagy értékre elkövetett hűtlen kezelés, konkrétabban a milliárdos közpénzlopást. Pedig most azok vannak s lesznek a porondon.
radler
2026. május 22. 11:53
" Ha szükséges, utcára is megyünk az embereink védelmében” Hurrráááá! Megint lesz Béke menet!
