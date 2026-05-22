Osztrák és német módszerek a nagy múltú magyar klubnál: 2031-re a célt is megfogalmazták

Ez igen: Schäfer András is hozzájárult a csőd szélén álló patinás klub megmentéséhez!
Példaértékű cselekedet a magyar válogatott szombathelyi nevelésű középpályásától.
Projektbemutatót tartottak szerdán a szombathelyi sportkomplexumban. A Haladás célja, hogy 2031-re visszakerüljön az NB I-be.
A „Haladás 2031” projekt keretében tartottak szerda délután bemutatót a szombathelyi sportkomplexum VIP-részlegében, ahol a régió gazdasági szereplői és vállalkozói kaptak átfogó képet a klub jövőbeli terveiről. Az esemény célja az volt, hogy bemutassák a Haladás hosszú távú stratégiáját, valamint megerősítsék a helyi közösség és a gazdasági élet kapcsolatát az egyesülettel.
A meghívott vendégeket Nemény András polgármester, a Haladás többségi tulajdonosa köszöntötte. A rendezvényen részt vett többek között
A klub Facebook-oldalának beszámolója szerint a projektbemutatón mintegy ötven cég képviseltette magát. Az eseményen elhangzott: a Haladás továbbra is erős identitásképző szerepet tölt be Szombathelyen, ami jelentős szerepet játszott abban is, hogy a klub 2024-ben elkerülte a megszűnést.
„A város mi magunk vagyunk, valamennyi cég számára fontos lehet a Haladás jövője. Azt gondolom, kevés olyan igazi értékünk van, ami több, mint százéves, ami nem épület, hanem élő entitás. Valódi közösség, amely emberekből és lelkekből is áll” – mondta a köszöntőjében Nemény András, aki szerint a Haladás története átszövi a szombathelyi családok életét.
Keringer Zsolt ügyvezető a klub elmúlt időszakáról és céljairól beszélt. Felidézte, hogy honnan indult a klub, hol tart jelenleg, illetve milyen jövőkép vázolható fel a csapat elé, és kiemelte 2024 decemberét, amikor az egyesület léte is veszélybe került.
„Az elmúlt egy évben viszont jobbára pozitív dolgok történtek a Halival: kivívtuk a bennmaradást, aztán komoly tulajdonos érkezett, az ősz végén pedig sikerült a vonal felett tanyázni. Idén a csapat remekel, tizenkét meccséből tizenegyet megnyert, őrzi a veretlenségét.
A célunk egyértelmű: jövőre meg kell nyerni az NB III-as bajnokságot, és vissza kell kerülni a második vonalba”
– szögezte le.
Ezt is ajánljuk a témában
Példaértékű cselekedet a magyar válogatott szombathelyi nevelésű középpályásától.
A 2025 őszén érkezett svájci-osztrák befektetőcsoportot, a DSM AG Holdingot képviselő Martin Dellenbach úgy nyilatkozott, hogy kilenc hónapja érkeztek Szombathelyre, ahol hamar felmérték, komoly munka vár rájuk, ugyanakkor nagy lehetőségek rejlenek a klubban.
„A gazdasági alapokat kell megszilárdítani, ha futballról beszélünk” – emelte ki, hozzátéve, tisztában vannak vele, milyen hagyományokkal rendelkező egyesülettel dolgoznak együtt. A kisebbségi tulajdonos szerint a Haladás már túljutott a holtponton, és innen már csak felfelé vezet az út.
„A meglévő infrastruktúra teljesen adott, de ez, mint tudjuk, nem elegendő önmagában. Kellenek játékosok és régiós együttműködések – legyünk együtt építőmesterei ennek a sikeres futballtörténetnek” – fogalmazott Dellenbach, aki pontosan tudja, hogy
a sikert nem lehet egyik napról a másikra felépíteni, ezért jelölték ki célként a 2031-es időpontot az NB I-be jutásra.
Hangsúlyozta, a jövő Haladását elsősorban fiatal, helyi kötődésű labdarúgókra szeretnék építeni, és hosszú távon a régió meghatározó csapatává kívánják tenni a klubot.
Schäfer Péter klubmenedzser arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban jelentős fejlődésen ment keresztül a csapat, és egy olyan klubmodellt szeretnének meghonosítani Szombathelyen, amely Ausztriában és Németországban már sikeresen működik.
A projektbemutatót követően a Haladás kétszer 30 perces edzőmeccset játszott az osztrák Lafnitz-cal.
Nyitókép: Facebook / Haladás FC