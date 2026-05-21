Nagyon kibabráltak a kispestiekkel, sokba kerül a Fradinak a Magyar Kupa-döntő

Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága (FEB) több magyar csapatot is megbüntetett. Többek között a Honvéd és a Ferencváros is pórul járt a szurkolói viselkedése miatt.
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottságának döntése szerint a Budapest Honvédnak a soron következő hazai bajnoki mérkőzését zárt kapuk mögött kell megrendeznie. Továbbá a Magyar Kupa-döntő miatt a Ferencvárosi TC és a Zalaegerszegi TE FC is büntetést kapott – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda és a Magyar Nemzet.
A Honvédot a Vasas elleni másodosztályú rangadón történtek miatt büntették, mert szurkolóinak „megbotránkoztató és rasszista tartalmú” bekiabálásai voltak, illetve pirotechnikai eszközöket használtak. A kispesti klubnak pénzbüntetést is kell fizetnie, ráadásul az egy zárt kapus mérkőzés mellett a fegyelmi bizottság azt is elrendelte, hogy a korábbi felfüggesztett szektorbezárást végre kell hajtani.
A csapat az idényt a második helyen zárta az NB II-ben, így feljutott az élvonalba. A mostani döntés azt jelenti, az új kiírás első élvonalbeli hazai meccsén nem lehetnek szurkolók a Bozsik Arénában.
A rangadó után a Vasas is bűnhődik, mert szurkolói „megbotránkoztató, diszkriminatív és rasszista tartalmú bekiabálásai, valamint pirotechnikai eszközök használata miatt” pénzbüntetést kell fizetnie, illetve szintén zárt kapus büntetést kapott, ugyanakkor a bizottság a büntetés végrehajtását hat hónapra felfüggeszti. Viszont határozat született arról, hogy a klubot érintő korábbi felfüggesztett szektorbezárást végre kell hajtani.
Az NB II-ben a Videoton FC Fehérvár is büntetést kapott, a Szentlőrinc otthonában 2–1-re elveszített bajnokin elhangzott skandálások miatt pénzbüntetést és felfüggesztett szektorbezárással sújtották.
A hosszabbítás után a Ferencváros javára eldőlt kupadöntő kapcsán is intézkedett az MLSZ fegyelmi bizottsága: az FTC és a ZTE is pénzbüntetést kapott pirotechnika használata miatt, a Fradinak ráadásul „szurkolóinak megbotránkoztató bekiabálásai” miatt alighanem többet kell majd fizetnie – írja a Magyar Nemzet.
