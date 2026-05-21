Ft
Ft
24°C
11°C
Ft
Ft
24°C
11°C
05. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ferenváros Fradi Vasas NB II Fehérvár Zalaegerszeg Honvéd Magyar Kupa MLSZ NB I

Nagyon kibabráltak a kispestiekkel, sokba kerül a Fradinak a Magyar Kupa-döntő

2026. május 21. 17:37

Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága (FEB) több magyar csapatot is megbüntetett. Többek között a Honvéd és a Ferencváros is pórul járt a szurkolói viselkedése miatt.

2026. május 21. 17:37
null

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottságának döntése szerint a Budapest Honvédnak a soron következő hazai bajnoki mérkőzését zárt kapuk mögött kell megrendeznie. Továbbá a Magyar Kupa-döntő miatt a Ferencvárosi TC és a Zalaegerszegi TE FC is büntetést kapott – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda és a Magyar Nemzet.

A Ferencváros nyerte idén a Magyar Kupát
A Ferencváros nyerte idén a Magyar Kupát (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

A Honvédot a Vasas elleni másodosztályú rangadón történtek miatt büntették, mert szurkolóinak „megbotránkoztató és rasszista tartalmú” bekiabálásai voltak, illetve pirotechnikai eszközöket használtak. A kispesti klubnak pénzbüntetést is kell fizetnie, ráadásul az egy zárt kapus mérkőzés mellett a fegyelmi bizottság azt is elrendelte, hogy a korábbi felfüggesztett szektorbezárást végre kell hajtani.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A csapat az idényt a második helyen zárta az NB II-ben, így feljutott az élvonalba. A mostani döntés azt jelenti, az új kiírás első élvonalbeli hazai meccsén nem lehetnek szurkolók a Bozsik Arénában.

A rangadó után a Vasas is bűnhődik, mert szurkolói „megbotránkoztató, diszkriminatív és rasszista tartalmú bekiabálásai, valamint pirotechnikai eszközök használata miatt” pénzbüntetést kell fizetnie, illetve szintén zárt kapus büntetést kapott, ugyanakkor a bizottság a büntetés végrehajtását hat hónapra felfüggeszti. Viszont határozat született arról, hogy a klubot érintő korábbi felfüggesztett szektorbezárást végre kell hajtani.

Az NB II-ben a Videoton FC Fehérvár is büntetést kapott, a Szentlőrinc otthonában 2–1-re elveszített bajnokin elhangzott skandálások miatt pénzbüntetést és felfüggesztett szektorbezárással sújtották.

A Ferencváros és a Zalaegerszeg is pórul járt

A hosszabbítás után a Ferencváros javára eldőlt kupadöntő kapcsán is intézkedett az MLSZ fegyelmi bizottsága: az FTC és a ZTE is pénzbüntetést kapott pirotechnika használata miatt, a Fradinak ráadásul „szurkolóinak megbotránkoztató bekiabálásai” miatt alighanem többet kell majd fizetnie – írja a Magyar Nemzet.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. május 21. 18:24
Ez a csányi féle bagázs semmit sem csinál csak sablonszövegek alapján büntet.. 1. Ki, mi a fasz állítja ezeket bárkire bármikor ráhúzható dumákat?! 2. Konkrétan? Mert ami az indoklás az általános szar ezt bármikor, bármire ráhúzható. A profi bajnokság szervezéséből ki kellene hagyni csányit és csapatát.
Válasz erre
1
0
bagoly-29
2026. május 21. 18:13
A stadion nem színház! Tudja-e ezt ez az MLSZ gittegylet?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!