Nagyon kibabráltak a kispestiekkel, sokba kerül a Fradinak a Magyar Kupa-döntő

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottságának döntése szerint a Budapest Honvédnak a soron következő hazai bajnoki mérkőzését zárt kapuk mögött kell megrendeznie. Továbbá a Magyar Kupa-döntő miatt a Ferencvárosi TC és a Zalaegerszegi TE FC is büntetést kapott – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda és a Magyar Nemzet.

A Ferencváros nyerte idén a Magyar Kupát (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

A Honvédot a Vasas elleni másodosztályú rangadón történtek miatt büntették, mert szurkolóinak „megbotránkoztató és rasszista tartalmú” bekiabálásai voltak, illetve pirotechnikai eszközöket használtak. A kispesti klubnak pénzbüntetést is kell fizetnie, ráadásul az egy zárt kapus mérkőzés mellett a fegyelmi bizottság azt is elrendelte, hogy a korábbi felfüggesztett szektorbezárást végre kell hajtani.