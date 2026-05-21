Állítólag üzent Irán legfelsőbb vezetője: nem adja az uránt

Ali Hamenei legfelsőbb vezető utasítást adott: az országban felhalmozott, magas fokon dúsított uránnak Iránban kell maradnia – adta hírül a Reuters két magas rangú iráni forrásra hivatkozva. A döntés jelentősen megnehezítheti a Donald Trump által szorgalmazott rendezési folyamatot, és újabb feszültségeket okozhat az Egyesült Államok, Izrael és Irán között.

Vörös vonal

A hírügynökség szerint izraeli tisztviselők korábban arról beszéltek, hogy Trump biztosította Jeruzsálemet: