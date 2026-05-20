Visszaszámlálás az éhínségig: fél évünk van egy globális élelmiszerválságig az ENSZ szerint

A globális élelmiszerválság nem egyik napról a másikra érkezik meg, hanem lassan, láncreakcióként. Először az energia drágul, majd a műtrágya, aztán a vetőmag, később csökkenhetnek a terméshozamok, végül mindez megjelenik a boltok áraiban is. A Politico beszámolója szerint az ENSZ élelmezésügyi szervezete arra figyelmeztetett, hogy a Hormuzi-szoros lezárása nem átmeneti fennakadás, hanem rendszerszintű sokk kezdete lehet a globális élelmiszerárakban.

Az élelmiszerválság miatt egyre nagyobb nyomás nehezedik a gazdákra, akik már most drágábban tudnak csak termelni Európában.

Forrás: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP

A Politico szerint a Hormuzi-szoros lezárása hat-tizenkét hónapon belül súlyos globális élelmiszerár-válságot idézhet elő, ha a kormányok nem lépnek gyorsan. A következő hónapokban a gazdák és a kormányok döntései határozhatják meg, mennyi műtrágyát használnak fel, honnan szerzik be az importot, milyen finanszírozási lehetőségeik maradnak, és milyen növényeket vetnek.