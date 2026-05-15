Nagyon kellemetlen üzenetet küldtek a perzsák a Kínát meglátogató Trumpnak

Az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) bejelentette, hogy számos kínai hajót átengedtek a stratégiai Hormuzi-szoroson.
A kritikus vízi utat, amelyen békeidőben a globális olaj- és cseppfolyósított földgázszállítmányok egyötöde haladt át, Irán nagyrészt blokád alatt tartja, mióta az Egyesült Államok és Izrael február 28-i támadásai kiváltották a jelenlegi konfliktust – írja a Deutsche Welle.
Az iráni állami televízió szerint „több mint 30 hajó” áthaladhatott a Hormuzi-szoroson.
„Végső soron arra a következtetésre jutottak, hogy számos kínai hajó áthaladhat ezen a területen, miután megállapodás születik Irán szorossal kapcsolatos eljárásairól” – közölte az iráni gárda egy közleményben, hozzátéve, hogy „ez az áthaladás tegnap este kezdődött”.
Eközben Washington azt állította, hogy az iráni kikötők blokádja, amely válasz a Hormuzi-szoros iráni lezárására, leállította az Iszlám Köztársaság olajtermelését. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a CNBC amerikai hírügynökségnek adott interjújában azt nyilatkozta, hogy „az elmúlt három napban nem történt rakodás” a Kharg-szigeten, amely az iráni olajexport kulcsfontosságú csomópontja.
Egy IRGC-parancsnok hangsúlyozta, hogy az „ellenséges államhoz” köthető hajók továbbra is blokkolva vannak
a vízi úton való áthaladásban, jelentette a félhivatalos Fars hírügynökség.
A nyilatkozat egybeesett Donald Trump amerikai elnök kínai látogatásával, ahol az Irán elleni támogatás szervezése prioritásai közé tartozik. Csütörtökön a Fox News amerikai televíziónak adott nyilatkozatában, valamint Hszi Csin-ping kínai elnökkel való találkozója után Trump azt mondta: a kínai vezető megígérte neki, hogy segít megnyitni a Hormuzi-szorost, és megfogadta, hogy nem fegyverzi fel Iránt.
Fotó: MTI/AP/ISNA/Amirhoszein Horgui