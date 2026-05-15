Kína Irán Hormuzi-szoros

Nagyon kellemetlen üzenetet küldtek a perzsák a Kínát meglátogató Trumpnak

2026. május 15. 10:12

Az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) bejelentette, hogy számos kínai hajót átengedtek a stratégiai Hormuzi-szoroson.

A kritikus vízi utat, amelyen békeidőben a globális olaj- és cseppfolyósított földgázszállítmányok egyötöde haladt át, Irán nagyrészt blokád alatt tartja, mióta az Egyesült Államok és Izrael február 28-i támadásai kiváltották a jelenlegi konfliktust – írja a Deutsche Welle.

Az iráni állami televízió szerint „több mint 30 hajó” áthaladhatott a Hormuzi-szoroson.

„Végső soron arra a következtetésre jutottak, hogy számos kínai hajó áthaladhat ezen a területen, miután megállapodás születik Irán szorossal kapcsolatos eljárásairól” – közölte az iráni gárda egy közleményben, hozzátéve, hogy „ez az áthaladás tegnap este kezdődött”.

Eközben Washington azt állította, hogy az iráni kikötők blokádja, amely válasz a Hormuzi-szoros iráni lezárására, leállította az Iszlám Köztársaság olajtermelését. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a CNBC amerikai hírügynökségnek adott interjújában azt nyilatkozta, hogy „az elmúlt három napban nem történt rakodás” a Kharg-szigeten, amely az iráni olajexport kulcsfontosságú csomópontja.

Egy IRGC-parancsnok hangsúlyozta, hogy az „ellenséges államhoz” köthető hajók továbbra is blokkolva vannak

 a vízi úton való áthaladásban, jelentette a félhivatalos Fars hírügynökség.

A nyilatkozat egybeesett Donald Trump amerikai elnök kínai látogatásával, ahol az Irán elleni támogatás szervezése prioritásai közé tartozik. Csütörtökön a Fox News amerikai televíziónak adott nyilatkozatában, valamint Hszi Csin-ping kínai elnökkel való találkozója után Trump azt mondta: a kínai vezető megígérte neki, hogy segít megnyitni a Hormuzi-szorost, és megfogadta, hogy nem fegyverzi fel Iránt.

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
egyszeri
•••
2026. május 15. 10:44 Szerkesztve
Japánról valahogy kevés szó esik ezzel kapcsolatban. Erős a gyanúm, hogy valami elhidegülés kezdődik Amerika és Japán közt. Irán, Izraeli és Amerikai letámadása hozta el számukra az egyre súlyosbodó olajhiányt. Persze jó pénzért még el tudnak téríteni a tengereken néhány tankert Európa kárára de az se mehet így sokáig. És akkor délkelet Ázsiáról még szó sem esett. Utólag: Ha történne egy esetleges "fekete hattyú" esemény és a két ősellenség Kína, Japán összekacsintana akkor pénzügyileg és gazdaságilag kézben tarthatnák, akár tönkretehetnék Amerikát. Egyébként Trumpnak az Amerikában élő sok kínai szavazatára is szüksége van.
gyzoltan-2
2026. május 15. 10:34
Eltorzult, eltorzított globális világunkban a gondok problémák is globálisak, az összefüggések átláthatóak..! A megoldásnak is globálisnak kell, kellene lennie..! Összeülhetnének a nagyok, Kína, Oroszország és Izrael felügyeletével az USA, és megtárgyalhatnák, megoldhatnák a világunk aktuális gondjait..! Megjegyzem, Izrael jelenléte feltétlen szükséges, mert a zsidóságot amúgy-sem lehet kizárni sehonnan sem..! -ezt a gyakorlatban is, tagadhatatlanul, láthatjuk, tapasztalhatjuk..!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!