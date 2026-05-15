Nagyon kellemetlen üzenetet küldtek a perzsák a Kínát meglátogató Trumpnak

A kritikus vízi utat, amelyen békeidőben a globális olaj- és cseppfolyósított földgázszállítmányok egyötöde haladt át, Irán nagyrészt blokád alatt tartja, mióta az Egyesült Államok és Izrael február 28-i támadásai kiváltották a jelenlegi konfliktust – írja a Deutsche Welle.

Az iráni állami televízió szerint „több mint 30 hajó” áthaladhatott a Hormuzi-szoroson.

„Végső soron arra a következtetésre jutottak, hogy számos kínai hajó áthaladhat ezen a területen, miután megállapodás születik Irán szorossal kapcsolatos eljárásairól” – közölte az iráni gárda egy közleményben, hozzátéve, hogy „ez az áthaladás tegnap este kezdődött”.