Vagyonvisszaszerzésről szóló nemzetközi konferenciát szervezett az Integritás Hatóság

A budapesti csúcs az Európai Bizottság igazságügyi biztosa, a globális korrupcióellenes szervezet elnöke és az ENSZ szakosított szervének képviselőinek részvételével zajlik a Néprajzi Múzeumban.
Háromnapos regionális antikorrupciós konferenciát tartanak Budapesten, a szerdán kezdődött esemény középpontjában
a hatóságok hatékonyságának növelése és mérése, a határokon átnyúló vagyonvisszaszerzés és az EU új antikorrupciós irányelvének végrehajtása
áll – tájékoztatta az eseményt szervező Integritás Hatóság az MTI-t csütörtökön.
A közleményben ismertetik: a világ korrupcióellenes intézményeit tömörítő nemzetközi szervezet, az International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA) Budapesten tartja első regionális antikorrupciós konferenciáját május 13-15. között. Az IAACA Europe 2026 - 1st European Regional Conference elnevezésű rendezvény plenáris üléseinek témái az EU új antikorrupciós irányelvének nemzeti jogrendbe illesztésétől az oktatás szerepén át a mesterséges intelligencia és a Big Data felderítésben betöltött szerepéig ívelnek.
– tájékoztattak.
Az esemény szoros szakmai együttműködésben valósul meg a hongkongi Independent Commission Against Corruption (ICAC), az olasz National Anti-Corruption Authority (ANAC) és a görög National Transparency Authority (NTA) szervezetekkel.
Az Integritás Hatóság közleménye szerint az eseménynek történelmi jelentőséget ad, hogy intézményesíti az együttműködést az EU-tagállamok, a tagjelölt országok és a Keleti Partnerség országai között.
