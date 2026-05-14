Vagyonvisszaszerzésről szóló nemzetközi konferenciát szervezett az Integritás Hatóság

2026. május 14. 19:48

A budapesti csúcs az Európai Bizottság igazságügyi biztosa, a globális korrupcióellenes szervezet elnöke és az ENSZ szakosított szervének képviselőinek részvételével zajlik a Néprajzi Múzeumban.

Háromnapos regionális antikorrupciós konferenciát tartanak Budapesten, a szerdán kezdődött esemény középpontjában 

a hatóságok hatékonyságának növelése és mérése, a határokon átnyúló vagyonvisszaszerzés és az EU új antikorrupciós irányelvének végrehajtása 

áll – tájékoztatta az eseményt szervező Integritás Hatóság az MTI-t csütörtökön.

A közleményben ismertetik: a világ korrupcióellenes intézményeit tömörítő nemzetközi szervezet, az International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA) Budapesten tartja első regionális antikorrupciós konferenciáját május 13-15. között. Az IAACA Europe 2026 - 1st European Regional Conference elnevezésű rendezvény plenáris üléseinek témái az EU új antikorrupciós irányelvének nemzeti jogrendbe illesztésétől az oktatás szerepén át a mesterséges intelligencia és a Big Data felderítésben betöltött szerepéig ívelnek.

A budapesti csúcs az Európai Bizottság igazságügyi biztosa, a globális korrupcióellenes szervezet elnöke és az ENSZ szakosított szervének képviselőinek részvételével zajlik a Néprajzi Múzeumban 

– tájékoztattak.

Az esemény szoros szakmai együttműködésben valósul meg a hongkongi Independent Commission Against Corruption (ICAC), az olasz National Anti-Corruption Authority (ANAC) és a görög National Transparency Authority (NTA) szervezetekkel.

Az Integritás Hatóság közleménye szerint az eseménynek történelmi jelentőséget ad, hogy intézményesíti az együttműködést az EU-tagállamok, a tagjelölt országok és a Keleti Partnerség országai között.

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
tapir32
2026. május 14. 20:39
"Összefoglalva megállapítható, hogy az eladósodottság mértékét legjobban tükröző mutató alapján, a GDP-hez viszonyított államadósság-arány tekintetében, Magyarország 2010 és 2025 között lényegesen jobban teljesített, nem csak a 2002–2010-es időszakhoz, hanem az összes régióbeli országhoz képest is. A kormány tehát – minden ellentétes híreszteléssel szemben – jobb állapotban adja át az országot e téren is, mint ahogy átvette." Hegedűs Tamás, Világgazdaság
nemecsekerno-007-01
2026. május 14. 20:37
Bolsevikok ezek, baszd meg.
lemez
2026. május 14. 20:33
Nem jön ez ki sehogy.Elóször brússzelben majd 1990-tól a genszterváltás kezdetétöl.
Ekrü123
•••
2026. május 14. 20:30 Szerkesztve
Ha már korrupció meg hűtlen kezelés: „Az eljárás eredményeként a megalapozott gyanú szerint Biró Ferenc Pál mint az Integritás Hatóság elnöke, e minőségében eljárva több bűncselekményt követett el. Terhére hivatali visszaélés bűntette, közokirat-hamisítás bűntette és közel 100 millió forintnyi – a hatóság vagyonát érintő – vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette volt felróható” – részletezte a KNYF." Továbbá: "Júniusban állhat bíróság elé Varga Zoltán a 24.hu tulajdonosa.Az ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel vádolja a Central Médiacsoport tulajdonosát és három vádlott-társát." Hiába no. Libsik....
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!