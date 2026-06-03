Pénzügyi hozzájárulás: bürokratáról magyarra fordítva ez egy pénzbüntetés azoknak, akik nem akarnak befogadni menedékkérőket – összege át nem vett személyenként kb. 20 ezer euró, azaz 7-8 millió forint.

»Alternatív szolidaritási intézkedések«: erre hivatkozik a kormány, mint a befogadás és a pénzfizetés elkerülésének módja. Elsőre remekül hangzik, de van egy bökkenő: az AMMR 65. cikk (1) bekezdése szerint csak akkor lehet ezt a lehetőséget választani, ha a kedvezményezett tagállam (tehát akin segíteni kell) ezt abban a formában kéri. Ez tehát teljesen kiszolgáltatottá teszi Magyarországot: ha a kedvezményezett tagállam nem kér olyan intézkedést, amiben hazánk szívesen segítene, akkor más módon kell szolidaritást vállalni. Például befogadással vagy pénzfizetéssel. Közel sem olyan egyszerű tehát a helyzet, hogy csak úgy ki lehet kerülni a legrosszabbat.

Tovább is van: az AMMR Preambulumának (33) bekezdése szerint »Bizonyos körülmények között, a kedvezményezett tagállamok számára a kellő kiszámíthatóság biztosítása érdekében a felelősséggel kapcsolatos kiegyensúlyozó intézkedések alkalmazása kötelezővé válik.« Az AMMR 63. cikk (3) bekezdése szerint a szolidaritásra kötelezett tagállamok (»hozzájáruló tagállamok«) kötelesek átvenni embereket, ha a tagállamok összességében nem vállaltak elég áthelyezést. Ez azt jelenti, hogy van olyan eset, amikor mindenképpen kötelező a kvóta szerinti bevándorló-elosztás. Nem igaz tehát Magyar Péter azon ígérete, hogy a Migrációs Paktumot végre lehet hajtani anélkül is, hogy bárkit befogadnánk.