Jól megy Szoboszlai cégeinek – a magyar válogatott csapatkapitánya nem csak a focival keres óriási pénzeket

Nyereséges évet zárt a labdarúgó édesapjának a cége is: a SZO-DO Investment Kft. 2025-ben 50.6 millió forintos adózott eredményt ért el, a saját tőkéje pedig 445.1 millió forintra emelkedett. Osztalékot Szoboszlai Zsolt nem szavazott meg, a profit az eredménytartalékba került.

A vállalkozások mellett egy alapítvány is köthető a Szoboszlai családhoz: az Endless Goals Alapítvány képviselője Szoboszlai Zsolt, a kuratórium további tagjai pedig Rubos-Forró Andrea és Kurucz Áron. A szervezet célja a sportoló gyermekek támogatása, a nevelési és oktatási munka segítése, valamint az egészséges életmódra nevelés. Az alapítvány egyelőre nem kezdte meg érdemi működését, tavaly nem volt bevétele sem adományból, sem támogatásból, sem más forrásból, csak 159 ezer forint ráfordítása, így az évet mínuszban zárta.