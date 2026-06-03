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magyar válogatott Liverpool Szoboszlai Dominik

Jól megy Szoboszlai cégeinek – a magyar válogatott csapatkapitánya nem csak a focival keres óriási pénzeket

2026. június 03. 20:53

Már cégei révén is milliárdos a magyar válogatott csapatkapitánya. Jól megy Szoboszlai Dominik magyarországi és angliai vállalata is, bár ezek bevétele még mindig eltörpül a Liverpooltól kapott fizetése mellett.

2026. június 03. 20:53
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Szoboszlai Dominik magyarországi cége, az SZD10 Magyarország Kft. tavaly 348.8 millió forintos árbevételt és 140.9 millió forintos adózott eredményt ért el – írja az infostart.hu a HVG-re hivatkozva.

Szoboszlai Dominik, Liverpool, magyar válogatott
Szoboszlai Dominik nemcsak a pályán sikeres, hanem az üzleti életben is (Fotó: PETER POWELL / AFP)

A vállalkozás forgalma egy év alatt 54 százalékot növekedett. A labdarúgó nem vette ki az eredményt a cégből, így a saját tőke 142.2 millió forintról 283.1 millió forintra emelkedett, a társaság pénzeszközeinek állománya pedig 105.1 millió forintról 446.5 millióra ugrott. A cég ügyvezetője Esterházy Mátyás, aki egyben Szoboszlai menedzsere is.

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A futballistának az Egyesült Királyságban is van egy vállalkozása: a 2023 júliusában alapított, alkalmazott nélkül működő SZD10 Limitednek ő az egyedüli tulajdonosa és vezetője. A cég fő tevékenysége a képmásjogok és más szellemi tulajdonjogok hasznosítása, a vagyona pedig a második üzleti évben az egy évvel korábbi 1.05 millió fontról 2.24 millió fontra emelkedett. A pénzeszközök mennyisége 1.34 millió fontról 2.38 millióra nőtt, ami a jelenlegi árfolyamon nagyjából 971 millió forintnak felel meg.

Szoboszlai alapfizetése a Liverpoolnál heti 120 ezer font (hozzávetőlegesen 50 millió forint), ami éves szinten 6.24 millió fontos (2.5 milliárd forint) jövedelmet jelent, de a bónuszokkal ez még feljebb kúszhat.

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Nyereséges évet zárt a labdarúgó édesapjának a cége is: a SZO-DO Investment Kft. 2025-ben 50.6 millió forintos adózott eredményt ért el, a saját tőkéje pedig 445.1 millió forintra emelkedett. Osztalékot Szoboszlai Zsolt nem szavazott meg, a profit az eredménytartalékba került.

A vállalkozások mellett egy alapítvány is köthető a Szoboszlai családhoz: az Endless Goals Alapítvány képviselője Szoboszlai Zsolt, a kuratórium további tagjai pedig Rubos-Forró Andrea és Kurucz Áron. A szervezet célja a sportoló gyermekek támogatása, a nevelési és oktatási munka segítése, valamint az egészséges életmódra nevelés. Az alapítvány egyelőre nem kezdte meg érdemi működését, tavaly nem volt bevétele sem adományból, sem támogatásból, sem más forrásból, csak 159 ezer forint ráfordítása, így az évet mínuszban zárta.

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Nyitókép: KISBENEDEK ATTILA / AFP

Összesen 2 komment

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apro_marosan_petergabor
2026. június 03. 21:46
Egy jobb, szigorúbb edzővel előbbre léphetne a pályán és a zsebben is. A Pool okos, nem siet a szerződés hosszabbítással, várja a VB-t, kit lehet onnan igazolni, milyen posztra. Utána fog Dommal tárgyalni. Sajnos az RM-es hírek - Esterházy minden igyekezete ellenére sem - voltak elegek, még ijesztegetésre sem...
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2
0
Takagi
2026. június 03. 21:22
Megérdemli.
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