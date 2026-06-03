„Ön most Facebookozik?” – Ruff Bálint szólt be saját párttársának a szerdai bizottsági ülésen (VIDEÓ)

Azok a fránya külföldi kifejezések: hatalmasat bakizott a Parlamentben a tiszás képviselő (VIDEÓ)
„Szerénység és szakmaiság, elvtársak” – reagált közösségi oldalán Panyi Miklós.
Ismert, Magyar Péter a fideszes képviselőkre való hivatkozással tiltaná be a telefonozást a Parlamentben.
„Magyar Péter be akarja tiltani a közösségi média használatát a Parlamentben ránk hivatkozással” – fogalmazott Facebookon közzétett videójában Szűcs Gábor fideszes képviselő, majd egy érdekes jelenetet mutatott be a szerdai bizottsági ülésről. A felvételen jól látszik, hogy Bódis Pétert, az Igazságügyi Minisztérium államtitkárát egy rövid időre mindenki elvesztette, annyira „beszippantotta” a kezében lévő telefon.
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„Szerénység és szakmaiság, elvtársak” – reagált közösségi oldalán Panyi Miklós.
Az esetre párttársa Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes is reagált, hogy pontosan mit mondott, az kiderül az alábbi videóból:
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka