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ruff bálint bódis péter Magyar Péter igazságügyi minisztérium

„Ön most Facebookozik?” – Ruff Bálint szólt be saját párttársának a szerdai bizottsági ülésen (VIDEÓ)

2026. június 03. 19:54

Ismert, Magyar Péter a fideszes képviselőkre való hivatkozással tiltaná be a telefonozást a Parlamentben.

2026. június 03. 19:54
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„Magyar Péter be akarja tiltani a közösségi média használatát a Parlamentben ránk hivatkozással” – fogalmazott Facebookon közzétett videójában Szűcs Gábor fideszes képviselő, majd egy érdekes jelenetet mutatott be a szerdai bizottsági ülésről. A felvételen jól látszik, hogy Bódis Pétert, az Igazságügyi Minisztérium államtitkárát egy rövid időre mindenki elvesztette, annyira „beszippantotta” a kezében lévő telefon.

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Az esetre párttársa Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes is reagált, hogy pontosan mit mondott, az kiderül az alábbi videóból:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
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Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Összesen 14 komment

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Sorrend:
isler111
2026. június 03. 20:47
Magyar Péter: "Óriási hírrel jelentkezem. 3 hét alatt sikerült elérnünk azt, amit Orbán Viktoréknek 10 év alatt nem. Teljeskörű megállapodásra jutottunk Ukrajnával a százezres magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. Ha valóban igaz bár - egy normális emberben erős kétségek vannak a notórius hazudozó bejelentésével kapcsolatban- Vajon ennek mi az ára???? Mennyi fegyvert - katonát stb.... kell küldeni az Ukrán náciknak???????
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1
0
Ergit
2026. június 03. 20:41
Arcom domborulatai leomolnak erre a pofátlanságra!
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1
0
mnmn
2026. június 03. 20:36
radler 2026. június 03. 20:17 Friss! Magyar Péter: "Óriási hírrel jelentkezem. 3 hét alatt sikerült elérnünk azt, amit Orbán Viktoréknek 10 év alatt nem. Teljeskörű megállapodásra jutottunk Ukrajnával a százezres magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán." Újabb diadal jelentés a szektás balfaszoknak, aztán ennek is annyi lesz a valóságtartalma mint a hazahozott 16,2 milliárd Eurónak.
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4
0
zakar zoltán béla
2026. június 03. 20:33
rüff and roll
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1
0
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