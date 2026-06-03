„Ön most Facebookozik?” – Ruff Bálint szólt be saját párttársának a szerdai bizottsági ülésen (VIDEÓ)

„Magyar Péter be akarja tiltani a közösségi média használatát a Parlamentben ránk hivatkozással” – fogalmazott Facebookon közzétett videójában Szűcs Gábor fideszes képviselő, majd egy érdekes jelenetet mutatott be a szerdai bizottsági ülésről. A felvételen jól látszik, hogy Bódis Pétert, az Igazságügyi Minisztérium államtitkárát egy rövid időre mindenki elvesztette, annyira „beszippantotta” a kezében lévő telefon.