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magyar válogatott minifutball Eb magyar minifutball Ukrajna

Ukrajna a magyarok fölé nőtt, de így is eredményesen zárult a pozsonyi túra

2026. június 03. 21:20

Ukrajna legyőzte a mieinket a minifutball Európa-bajnokság elődöntőjében. A magyar válogatott bronzéremmel térhet haza a pozsonyi kontinenstornáról.

2026. június 03. 21:20
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A magyar válogatott 5–1-es vereséget szenvedett Ukrajnától a pozsonyi minifutball Európa-bajnokság szerdai elődöntőjében, ezzel bronzérmesként zárta a viadalt.

Az elődöntő első félidejében az ukránok akarata érvényesült, mezőnyfölényüket azonban a 22. percig nem tudták gólra váltani a szívósan védekező magyarok ellen. Utóbbiak leginkább a kontráikban bíztak, de azokat ritkán tudták elvinni az ellenfél kapuja közelébe, gólveszélyes területre. Az ukránok az első felvonás hajrájában aztán egy perc alatt kétgólos előnyre tettek szert: Vagyim Ivanov fejjel volt eredményes, Gyenisz Blank pedig ziccert értékesített (0–2).

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A második félidő elején a magyarok kezdeményeztek, a 33. percben Kész Tibor révén összejött a szépítés is (1–2), de nem sokáig volt minimális a különbség, mert a fellazult magyar védelemmel szemben Ivanov ziccert vihetett, amit ki is használt (1–3).

A magyarok a folytatásban is próbálkoztak, de veszélyes helyzetet ritkán tudtak kidolgozni, viszont az ukránok jó százalékkal használták ki lehetőségeiket: a 40. percben formás egyérintőket követően Olekszandr Kolesnyikov talált a magyar kapuba (1–4), a 47.-ben pedig Dmitro Szorokin fordult kapura gólt érően (1–5).

 

A másik, esti elődöntőben Azerbajdzsán és Szerbia találkozik az Eb-n.

(MTI)

Nyitókép: Facebook / Minifutball Szövetség

 

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