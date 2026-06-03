Ukrajna a magyarok fölé nőtt, de így is eredményesen zárult a pozsonyi túra

A magyar válogatott 5–1-es vereséget szenvedett Ukrajnától a pozsonyi minifutball Európa-bajnokság szerdai elődöntőjében, ezzel bronzérmesként zárta a viadalt.

Az elődöntő első félidejében az ukránok akarata érvényesült, mezőnyfölényüket azonban a 22. percig nem tudták gólra váltani a szívósan védekező magyarok ellen. Utóbbiak leginkább a kontráikban bíztak, de azokat ritkán tudták elvinni az ellenfél kapuja közelébe, gólveszélyes területre. Az ukránok az első felvonás hajrájában aztán egy perc alatt kétgólos előnyre tettek szert: Vagyim Ivanov fejjel volt eredményes, Gyenisz Blank pedig ziccert értékesített (0–2).