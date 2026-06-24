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kolumbia abelardo de la espriellának győzelem orbán viktor

„A Duna partjától egészen a kolumbiai hegyekig” – Orbán Viktor is gratulált az újabb patrióta győzelemhez

2026. június 24. 18:11

Kolumbia új elnökét az egész világon ünneplik.

2026. június 24. 18:11
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Orbán Viktor az X közösségi platformon gratulált a kolumbiai elnökválasztás győztesének, a jobboldali Abelardo de la Espriellának. Magyarország korábbi kormányfője azt írta: „A Duna partjától egészen a kolumbiai hegyekig” üdvözli nemcsak a megválasztott elnököt, de az általa elért történelmi sikert is. A kolumbiai választók döntése Orbán Viktor szerint a szabadság, a biztonság és a józan ész mellett letett voks volt, a Donald Trump támogatta új elnök győzelmét pedig a világ összes patriótája ünnepli. 

Nyitókép: Jaime Saldarriaga/AFP

 

Összesen 5 komment

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Sorrend:
balukapitany-2
2026. június 24. 19:01
Szerintem ez személyesen dr Orbán Viktor Mihály győzelme, hajrá patrióták
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0
0
valterfeher
2026. június 24. 18:30
Nem elég, hogy az Erzsébet hídra magyar zászlók kerültek, még a kokain is drágább lesz, a tiszkányoknak elég szar napjuk van
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3
0
Vata Aripeit
2026. június 24. 18:29
Talán haza kellene jönni testben és lélekben is. Lenne mit tenni a fideszben is, Magyarországon is ,elnök úr
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1
0
radler
2026. június 24. 18:25
Kolumbia mostantól a fidesz a barátja, mert ezután patrióta kábítószert importálhatnak tőlük, a piaci árnál sokkal olcsóbban.
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2
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