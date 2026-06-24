„A Duna partjától egészen a kolumbiai hegyekig” – Orbán Viktor is gratulált az újabb patrióta győzelemhez

Orbán Viktor az X közösségi platformon gratulált a kolumbiai elnökválasztás győztesének, a jobboldali Abelardo de la Espriellának. Magyarország korábbi kormányfője azt írta: „A Duna partjától egészen a kolumbiai hegyekig” üdvözli nemcsak a megválasztott elnököt, de az általa elért történelmi sikert is. A kolumbiai választók döntése Orbán Viktor szerint a szabadság, a biztonság és a józan ész mellett letett voks volt, a Donald Trump támogatta új elnök győzelmét pedig a világ összes patriótája ünnepli.

From the banks of the Danube to the mountains of Colombia: congratulations to President-elect @ABDELAESPRIELLA on your victory! Colombians have made a historic choice and placed their trust in freedom, security and common sense. Patriots around the world are celebrating your… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 24, 2026

Nyitókép: Jaime Saldarriaga/AFP