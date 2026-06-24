„A Duna partjától egészen a kolumbiai hegyekig” – Orbán Viktor is gratulált az újabb patrióta győzelemhez

10 milliónál megálljt parancsolnának! Mindent eldöntő népszavazás következik
Nagyon szoros végeredmény várható Svájcban.
Kolumbia új elnökét az egész világon ünneplik.
Orbán Viktor az X közösségi platformon gratulált a kolumbiai elnökválasztás győztesének, a jobboldali Abelardo de la Espriellának. Magyarország korábbi kormányfője azt írta: „A Duna partjától egészen a kolumbiai hegyekig” üdvözli nemcsak a megválasztott elnököt, de az általa elért történelmi sikert is. A kolumbiai választók döntése Orbán Viktor szerint a szabadság, a biztonság és a józan ész mellett letett voks volt, a Donald Trump támogatta új elnök győzelmét pedig a világ összes patriótája ünnepli.
Nyitókép: Jaime Saldarriaga/AFP