Ft
Ft
34°C
22°C
Ft
Ft
34°C
22°C
06. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
artizán pékség pék kenyér

Az „Artizán pék vagyok” című, vaskos album több mint receptgyűjtemény: szerelmes levél az élethez

2026. június 24. 20:56

Aki csak egyszer is kóstolta az Artizán helyben készült péksüteményeit, köztük a védjeggyé vált kardamomos tekercset, az pontosan érti, mi a különbség divat és állandóság között.

2026. június 24. 20:56
null
Farkas Anita

Ha valakit igazán meg akarsz ismerni, kérdezd az anyukáját – lehetett volna ez is a mottója annak az eseménynek, amelyen bemutatták Fekete Gergő könyvét. Az Artizán pékség alapítója nem árult zsákbamacskát a vaskos album tartalmát illetően, a címbéli megállapítást – „pék vagyok” – pedig az édesanyja is megerősítette, amikor elmesélte, hogy a fia már kis korában a pesterzsébeti panelben is folyton éttermeset játszott. Egészségügyi dolgozó és autószerelő szülők gyerekeként, erre vonatkozó családi előkép nélkül. Leszámítva talán a kamaszkori muravidéki, közelebbről zsitkóci nyarakat. Ott, a nagymama szülőfalujában minden megvolt, ami a jó élethez kell: hetente egyszer pedig

„Margit néni félrehúzta a parazsat, a kemence forró, hamvas kövét vízbe áztatott kukoricapemettel megtisztította. A hatalmas vekniket aztán öreg lapáttal vetette be egymás után. Sültek a kenyerek, közben készültek már a perecek. Kacsatollal kente az aranysárga tojást rájuk, mielőtt a füstös kemencébe kerültek. Kenyérillat, meleg perec, boldogság”. 

Ez az emlék ült-e olyan mélyen, hogy abból sok év múlva Gergő kovászos- kenyér-forradalomban való részvétele lett, nem tudni. Mindenesetre a tizenkét év skóciai vendéglátóipari tapasztalatszerzés és ki tudja, mennyi házi kenyérsütési kísérlet után hazaköltöző fiatalember vett egy mély levegőt, és alig túl a harmincon, 2015-ben Budapesten, egy Hold utcai üzlethelyiségben megnyitotta az első pékségét és kávézóját. Mondanánk, hogy tele kézműves termékekkel, ha nem volna olyan szörnyen elcsépelt ez a jelző. De az biztos, hogy aki azóta csak egyszer is kóstolta az Artizán helyben készült péksüteményeit, köztük a védjeggyé vált kardamomos tekercset, az pontosan érti, mi a különbség divat és állandóság között. 

Fotó: Artizán Budapest

Közben eltelt egy évtized, és nem csupán néhány másik egység – köztük a Nádor utcai Mamie cukrászda – született meg, de Gergő kisfia, Bercel is megérkezett. Édesapja neki ajánlja a nyitás tízéves évfordulójára megjelent dús kötetet is, amely a közel kilencven recepten túl – kenyerek, kalácsok, piték, kekszek, lángos, kifli, vajas kelt tészta, a híres zsitkóci perec és még hosszan sorolhatnánk – remek étel-, sőt életfotókat is tartalmaz, illetve

az egyes lisztfajtákról és a kenyérsütés teljes folyamatától is átlátható útmutatót kapunk.

Mindezeken és a kapcsolódó néhány történeten keresztül pedig egy ritka szemléletet is, amely szerint „a sütés nem rutin, hanem öröm és jelenlét. Arról szól, ami a pékség lényege: az alapanyagról, az időről, a folyamatok ritmusáról, és végső soron arról, amit létrehozunk, alkotunk”. 

Fekete Gergő: Artizán pék vagyok. Booklab, 2026

Nyitókép: Artizán Budapest

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hernadvolgyi-2
2026. június 24. 21:26
A sör folyékony kenyér.
Válasz erre
0
0
selyemmajom
2026. június 24. 21:04
Magyarul "kézműves" nem "artizán". Van nekünk saját szókincsünk, nem vagyunk mi olasz és francia szótárakból összeollózott románok.
Válasz erre
2
0
bituman
2026. június 24. 21:01
Na, kedves Kohán Matyi, például az ilyen cikkek is teljesen feleslegesek egy ilyen tipusú oldalra...
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!