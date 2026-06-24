Az „Artizán pék vagyok” című, vaskos album több mint receptgyűjtemény: szerelmes levél az élethez

Ez az emlék ült-e olyan mélyen, hogy abból sok év múlva Gergő kovászos- kenyér-forradalomban való részvétele lett, nem tudni. Mindenesetre a tizenkét év skóciai vendéglátóipari tapasztalatszerzés és ki tudja, mennyi házi kenyérsütési kísérlet után hazaköltöző fiatalember vett egy mély levegőt, és alig túl a harmincon, 2015-ben Budapesten, egy Hold utcai üzlethelyiségben megnyitotta az első pékségét és kávézóját. Mondanánk, hogy tele kézműves termékekkel, ha nem volna olyan szörnyen elcsépelt ez a jelző. De az biztos, hogy aki azóta csak egyszer is kóstolta az Artizán helyben készült péksüteményeit, köztük a védjeggyé vált kardamomos tekercset, az pontosan érti, mi a különbség divat és állandóság között.