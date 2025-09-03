Ft
09. 03.
szerda
Tisza Párt liberális infláció Magyarország Magyar Péter ellenzék kenyér üzemanyagár áremelkedés baloldal

Egy pillanat alatt elszabadulna a pokol Magyarországon: Magyar Péter már a kezdet kezdetén kizsigerelné a lakosságot

2025. szeptember 03. 18:18

Olyan áremelkedés és infláció történne, amire senki sincs felkészülve.

2025. szeptember 03. 18:18
null

A Tisza Párt tervei szerint kevesebb olajat tudna vásárolni Magyarország. A benzin literenkénti árát 1026 forintra, a gázolajét pedig 1051 forintra növelné Magyar Péterék programja, amely átemelte Brüsszel orosz energiahordozók tiltására vonatkozó célkitűzését – ismertette a Századvég. Ennek kapcsán a Világgazdaság megkérdezte Molnár Dánielt, az MFGÜ vezető elemzőjét, hogy mennyivel nőhetnének a költségek a mezőgazdaságban.

A közgazdász felhívta a figyelmet, hogy az elemzésben megjelenő 1000 forintos üzemanyagár a jelenlegi 600 forint alatti árakhoz képest közel 70 százalékos áremelkedést jelentene,

ezt várhatóan a mezőgazdasági termelők teljes mértékben továbbhárítanák az élelmiszeripar felé, amely így az átadási árakban 10 százalékos áremelkedést okozna.

A hazai élelmiszeripart vizsgálva a KSH Ágazat Kapcsolatok Mérlege (ÁKM) alapján a növénytermesztés, az állattenyésztés, és a vadgazdálkodás ágazatból való beszerzés az ágazati kibocsátás nagyságrendileg negyedét teszi ki. Tehát a beszerzési árak 10 százalékos emelkedése, amely a magasabb üzemanyagárak áthárításából következik,

2,5 százalékos áremelkedést okozna a hazai élelmiszeripar termelői árait illetően.

Ezt az élelmiszeripari szereplők is várhatóan továbbhárítanák a kiskereskedelem, illetve a fogyasztók irányába, amely a teljes inflációt is 0,5 százalékponttal emelné. Termékenként jelentős különbségek lennének az áremelkedésben, egyes termékcsoportok jóval nagyobb mértékben, míg mások kisebb mértékben drágulnának.

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Szerintem
2025. szeptember 03. 19:33
Aki azt gondolja, mint a tiszafostos feltétlen csápolói, hogy a gazdái, Ursula, Weber azért akarják megtenni a tiszafostost a bábkormányzójuknak, hogy Magyarországot felvirágoztassa, az jobb is, ha már most szúrja magát tökön.
Szerintem
2025. szeptember 03. 19:28
Ez olyan pokoli spirált indíthatna meg, amit a tiszafostosnak csápoló életképtelen prolik talán túl se élhetnének. Nem túlzás, csak nekik mert annyi eszük sincs ezt felfogni, nem is hogy bagatellizálják, de egyenes a kánaánt várják. Majd befogok egy párat lasszóval, vagy veszek a piacon, oszt' a rabszolgáim lesznek és lábat is csókolhatnak majd az uruknak, gazdájuknak, hogy legalább nem halnak éhen.
Ízisz
2025. szeptember 03. 19:21
Z. Ennek a hazaáruló pszichopata féregnek még 221 napig tart a mentelmi joga... ha nem követ el olyan bűntényt, amin éppen rajtakapják...💯❗😎
Szerintem
2025. szeptember 03. 19:19
A tiszafostos odavan az örömtől, hogy az ukránok basztatják az ellátásunkat. Aki az ország tönkretétele árán akar hatalomra jutni, attól kormányon se lehetne mást várni. Kormányon is csak az idegenek érdekek kiszolgálója maradna, csak még több lehetőséggel az ország lerombolására. Olyan nincs, hogy valaki képes szemrebbenés nélkül ártani az országnak, de aztán meg hirtelen fellángoljon benne, a felvirágoztatni akaró jóakarat.
