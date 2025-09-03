Egy pillanat alatt elszabadulna a pokol Magyarországon: Magyar Péter már a kezdet kezdetén kizsigerelné a lakosságot

A Tisza Párt tervei szerint kevesebb olajat tudna vásárolni Magyarország. A benzin literenkénti árát 1026 forintra, a gázolajét pedig 1051 forintra növelné Magyar Péterék programja, amely átemelte Brüsszel orosz energiahordozók tiltására vonatkozó célkitűzését – ismertette a Századvég. Ennek kapcsán a Világgazdaság megkérdezte Molnár Dánielt, az MFGÜ vezető elemzőjét, hogy mennyivel nőhetnének a költségek a mezőgazdaságban.

A közgazdász felhívta a figyelmet, hogy az elemzésben megjelenő 1000 forintos üzemanyagár a jelenlegi 600 forint alatti árakhoz képest közel 70 százalékos áremelkedést jelentene,

ezt várhatóan a mezőgazdasági termelők teljes mértékben továbbhárítanák az élelmiszeripar felé, amely így az átadási árakban 10 százalékos áremelkedést okozna.

A hazai élelmiszeripart vizsgálva a KSH Ágazat Kapcsolatok Mérlege (ÁKM) alapján a növénytermesztés, az állattenyésztés, és a vadgazdálkodás ágazatból való beszerzés az ágazati kibocsátás nagyságrendileg negyedét teszi ki. Tehát a beszerzési árak 10 százalékos emelkedése, amely a magasabb üzemanyagárak áthárításából következik,

2,5 százalékos áremelkedést okozna a hazai élelmiszeripar termelői árait illetően.

Ezt az élelmiszeripari szereplők is várhatóan továbbhárítanák a kiskereskedelem, illetve a fogyasztók irányába, amely a teljes inflációt is 0,5 százalékponttal emelné. Termékenként jelentős különbségek lennének az áremelkedésben, egyes termékcsoportok jóval nagyobb mértékben, míg mások kisebb mértékben drágulnának.