Nehéz eldönteni, hogy ez a szélhámos pojáca szánalmasabb...
...vagy a tőle bármit hozomra beszopó rajongótábora.
Előre is jó vergődést!
„Komolyan mondom az agyam eldobom!
A kisfiú, miután nem hívták meg, illetve, hogy pontosak legyünk, a volt felesége nem intézett neki Kötcsére belépőt, hogy véresre tapsolhassa a tenyerét a miniszterelnök beszéde alatt, most bepöccent és hisztizni készül. De van egy rossza hírem a feleségét, három gyermekének az anyját lehallgató, megzsaroló, majd eláruló magyar péternek, hiába vergődsz, oda te nem jöhetsz be! Oda csak komoly emberek léphetnek be; fogadd el, hogy neked maradtak a pornosok, stricik, tokatábornokok és más állatfajták előre is jó vergődést.”
Nyitókép: Népszava/Youtube