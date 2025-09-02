Ft
Tisza Párt liberális Magyar Péter ellenzék Kötter Tamás baloldal

Neked csak a pornósok, a stricik és a tokatábornokok maradtak

2025. szeptember 02. 16:50

Előre is jó vergődést!

2025. szeptember 02. 16:50
null
Kötter Tamás
Kötter Tamás
Facebook

„Komolyan mondom az agyam eldobom!

A kisfiú, miután nem hívták meg, illetve, hogy pontosak legyünk, a volt felesége nem intézett neki Kötcsére belépőt, hogy véresre tapsolhassa a tenyerét a miniszterelnök beszéde alatt, most bepöccent és hisztizni készül. De van egy rossza hírem a feleségét, három gyermekének az anyját lehallgató, megzsaroló, majd eláruló magyar péternek, hiába vergődsz, oda te nem jöhetsz be! Oda csak komoly emberek léphetnek be; fogadd el, hogy neked maradtak a pornosok, stricik, tokatábornokok és más állatfajták előre is jó vergődést.”

Mandula Viktor

Facebook

Idézőjel

Nehéz eldönteni, hogy ez a szélhámos pojáca szánalmasabb...

...vagy a tőle bármit hozomra beszopó rajongótábora.

Nyitókép: Népszava/Youtube

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Fer70
2025. szeptember 02. 18:01 Szerkesztve
Ha már pornó.... 2026 elején, - ha még addig a páston lesz egyáltalán 🤷🏻 - szeretettel látjuk pöttöm Petykót a premier videó vetítésen, amelyben ő fogja játszani a főszerepet! A csoportos kanbuli megtekintése során majd az első sorból kommentálhatja, ujjongó tapsolás közepette😉, hogy ő éppen hol látható a tömegben: elöl, vagy hátul.... Nagy buli lesz, az garantált, főleg, hogy kb. 6-8 millió magyar ember is jelen lesz, online...😉👍
CirmoS
2025. szeptember 02. 17:53
Szotyispöti keresse meg Perintfalvit, hugyozzon a szájába.... a ribanc biztos megengedi... EZ szotyispöti színvonala, nem Kötcse!
CirmoS
2025. szeptember 02. 17:50
🤣🤣🤣🤣 👍👍👍👍
Toma78
2025. szeptember 02. 17:45 Szerkesztve
Az adócsalókat a cigi csempészeket, az ukrán kémeket és köztörvényes bűnözőket kihagyta illetve a pedofil gyerek simogatókat se felejtsük el... Remélhetőleg a bukás után a vezérkar is meglátogatja a BV intézményeit tartós vakáció céljából ...🖕😁🖕
