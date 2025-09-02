„Komolyan mondom az agyam eldobom!

A kisfiú, miután nem hívták meg, illetve, hogy pontosak legyünk, a volt felesége nem intézett neki Kötcsére belépőt, hogy véresre tapsolhassa a tenyerét a miniszterelnök beszéde alatt, most bepöccent és hisztizni készül. De van egy rossza hírem a feleségét, három gyermekének az anyját lehallgató, megzsaroló, majd eláruló magyar péternek, hiába vergődsz, oda te nem jöhetsz be! Oda csak komoly emberek léphetnek be; fogadd el, hogy neked maradtak a pornosok, stricik, tokatábornokok és más állatfajták előre is jó vergődést.”